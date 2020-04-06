 Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, близько 19 години 5 квітня 2020 року перебуваючи на посту для охорони мосту біля одного з населених пунктів Херсонської області, солдат порушив правила поводження зі зброєю. Він взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл в стегно останнього, внаслідок чого потерпілий загинув.

У разі доведення провини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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