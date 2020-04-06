 Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, близько 19 години 5 квітня 2020 року перебуваючи на посту для охорони мосту біля одного з населених пунктів Херсонської області, солдат порушив правила поводження зі зброєю. Він взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл в стегно останнього, внаслідок чого потерпілий загинув.
У разі доведення провини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
По неосторожности это на гражданке, а по Уставу - воинское преступление, повлекшее смерть военнослужащего
У Вас, частково - та сама проблема:
"Стаття 414. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення
Порушення правил поводження зі зброєю, а також із ************, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, а так само з радіоактивними матеріалами, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження або створило небезпеку для довкілля, -
карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Те саме діяння, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам або смерть потерпілого, -
карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років."
Друге: судячи по кривавому сліду на підлозі - солтат вистрелив і пішов на перекур..
Если дурак, не понимает постулата "Никогда не направляй оружие в другого, ДАЖЕ РАЗРЯЖЕННОЕ", то тут всё в умственных данных стреляющего.
Инструктируй, не инструктируй, а всё равно найдётся баран, который попробует применит принцип "авось пронесёт".
Ну и начкару ессественно)))))
Зебилы схавают.
Ему мало было своего автомата что бы поиграться?
Взял точно такой же для чего?
Патрон в патроннике, предохранитель.
Лапшу вешают для дезертиров типо ослобородьки.
Те, кому хоть раз доверяли оружие, в эту чепуху не поверят.
Мой сосед служил прапором и обходил посты.
Обнаружил спящего солдата на посту и первым делом зарядил ему по морде.
Тот спросонья и от обиды разрядил ему весь рожок в направлении ног.
Чудом ни одна пуля не задела. В сантиметрах от яиц несколько пролетело.
С тех пор он навсегда забыл что такое дедовщина.