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 Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань розслідують обставини порушення правил поводження зі зброєю, які заподіяли смерть військовослужбовцю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, близько 19 години 5 квітня 2020 року перебуваючи на посту для охорони мосту біля одного з населених пунктів Херсонської області, солдат порушив правила поводження зі зброєю. Він взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл в стегно останнього, внаслідок чого потерпілий загинув.

У разі доведення провини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР 01
Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР 02
Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР 03
Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР 04
Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186971
 
 
 Топ коментарі
 
Недаром говорят, что Устав караульной службы "кровью писан...". А, учитывая, что у нас, до сих пор, имеется расхожее мнение, что "про нас закон не писан...", то есть, "все окружающие обязаны соблюдать требования, а мне - необязательно...", то результат - закономерен...
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Попав у артерію,тут без варіантів. RIP.
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Шкода. Одному могила. Іншому - тюрма.
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Попав у артерію,тут без варіантів. RIP.
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Недаром говорят, что Устав караульной службы "кровью писан...". А, учитывая, что у нас, до сих пор, имеется расхожее мнение, что "про нас закон не писан...", то есть, "все окружающие обязаны соблюдать требования, а мне - необязательно...", то результат - закономерен...
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Автор статьи наверно в армии не служил.
По неосторожности это на гражданке, а по Уставу - воинское преступление, повлекшее смерть военнослужащего
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У нас основна маса "авторів статей" не тільки "в армії не служили", а й, взагалі, дилетанти в багатьох областях... Я вже "задовбався" об їх "ляпсуси" спотикаться...
У Вас, частково - та сама проблема:
"Стаття 414. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення

Порушення правил поводження зі зброєю, а також із ************, вибу­ховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, а так само з радіоактивними матеріалами, якщо це заподіяло по­терпілому тілесні ушкодження або створило небезпеку для довкілля, -
карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Те саме діяння, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам або смерть потерпілого, -
карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років."
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Ты наверно в армии не служил. В армии также, "по неосторожности"
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Шкода. Одному могила. Іншому - тюрма.
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Перше : навіщо взяв ак загиблого?
Друге: судячи по кривавому сліду на підлозі - солтат вистрелив і пішов на перекур..
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"Алекс", а Ви де криміналістику вивчали? Мені, з наведених фото, взагалі нічого не зрозуміло... Написано, що стояв на посту. Значить, автомат повинен буть на запобіжнику і з пустим патронником. На фото - "обмежене середовище", щось типу "вишки" чи бункера, з обмеженим сектором стрільби. Звідки взявся патрон у вартового в патроннику автомата, яий був знятий з запобіжника? Одна із "робочих" версій - вартовий, "бздячи" (або "понтуючись" на посту), зняв автомат з запобіжника і дослав патрон в патронник. Потім його "на сон потягло"(частіш всього таке буває не на посту, що вимагає пересування, а на "точковому". Поставив поряд автомат, сів, і задрімав. Він спав, автомат стояв поряд, а "розводний" вирішив вартового "прихватить на гарячому"... Взяв автомат, думаючи, що він у "вартовому положенні, а у ньому патрон в патроннику і запобіжник знятий...Випадково зачепив спусковий гачок. Постріл!... (Хто ходив "через день на ремень", хай спробує заперечить...).
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Это плять, как Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР - Цензор.НЕТ 257 Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР - Цензор.НЕТ 5220 Чем там дятлы по боевой подготовке занимаются Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР - Цензор.НЕТ 5220 Как вы будете в глаза Матери смотреть Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР - Цензор.НЕТ 5220 Или там опять неуставные шото хотят скрыть Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР - Цензор.НЕТ 5220 Но в любом случае поцанов жалко обоих Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР - Цензор.НЕТ 8162 В любом случае офицеров под суд Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР - Цензор.НЕТ 5220
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А офицеры, с какого перепугу "под суд"?
Если дурак, не понимает постулата "Никогда не направляй оружие в другого, ДАЖЕ РАЗРЯЖЕННОЕ", то тут всё в умственных данных стреляющего.
Инструктируй, не инструктируй, а всё равно найдётся баран, который попробует применит принцип "авось пронесёт".
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Я в 82році був начкаром вучебці.Так один часовий пройшов два пости по коловому периметру . То було чудо що не постріляли один одного. Склад караулу був збірний зі всього батальйону. А солдат сином полковника зі штабу ЛенВО.
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Повезло солдату и полковнику))))))
Ну и начкару ессественно)))))
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Снова совдеповские подходы? В любом косяке тупорылого бойца, виноват командир?
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Вот это дисциплина, стоя на посту взял чужой автомат и начал им играться.
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Угу, по неосторожности схватил чужой автомат и застрелил.
Зебилы схавают.
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Чому патрон був в патроннику? Щось там не так як розповідають.
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Так и я о том.
Ему мало было своего автомата что бы поиграться?
Взял точно такой же для чего?
Патрон в патроннике, предохранитель.
Лапшу вешают для дезертиров типо ослобородьки.
Те, кому хоть раз доверяли оружие, в эту чепуху не поверят.
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когда я служил точно такой случай был. Два друга после караула один снял магазин но не произвел выстрел в пулеулавливатель, ему второй говорит " у тебя патрон в патронике" тот говорить "нет там никакого патрона вот смотри" и выстрелил ему в грудь. Насмерть. два лучших друга причем по гражданке,соседи
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А за день до этого ходили в увольнение и подрались из-за девки.
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Пысы.
Мой сосед служил прапором и обходил посты.
Обнаружил спящего солдата на посту и первым делом зарядил ему по морде.
Тот спросонья и от обиды разрядил ему весь рожок в направлении ног.
Чудом ни одна пуля не задела. В сантиметрах от яиц несколько пролетело.
С тех пор он навсегда забыл что такое дедовщина.
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Солдат, если не считать того, что спал, дальше действовал по Уставу - "В случае явного нападения..." Солдат на Херсонщині через необережність застрелив товариша по службі з автомата, - ДБР - Цензор.НЕТ 289
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армия по-стандартам НАТО!!!!
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перепись рашистских троллей. Отмечайтесь, отмечайтесь...
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Думаете, в армиях НАТО таких случаев не бывает?
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Это автомат советский виновен.....и сделан он в Ижевске......рашисты!.....и казарма ,судя по фото,точно по-стандартам НАТО!!!!......И не ДЕДОВЩИНА.....в демократической Украине ее по-определению не может быть........
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следствие установит......оно ведь у НАС самое объективное и непредъвзятое!!!!!
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Тебя то чего так распирает? Паси аленя...
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Даже если в артерию -спасти можно было.Жгут зачем?Или не учили?.При савке нас не учили.А ведь это должно быть ,как отче наш.До автоматизма.
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Москалi на Херсонщинi наших хлопцiв стрiляють. Що зебобики?
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