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 Суспільство
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 Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на в'їздах до Кропивницького, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На в'їздах до Кропивницького встановили шість контрольно-пропускних пунктів. На КПП будуть працювати поліцейські, рятувальники і представники санепідслужби.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Блокпости встановили на Знам'янському, Криворізькому, Бобринецькому, Рівненському, Маловисківському та Олександрівському напрямках.

"Чергові групи проводитимуть температурний скринінг водіїв і пасажирів, контролюватимуть дотримання водіями правил перевезення пасажирів під час карантину, у разі необхідності – здійснюватимуть санітарну обробку транспорту, направлятимуть людей з ознаками ГРВІ на обстеження до тимчасових пунктів прийому та медичного сортування хворих на коронавірусну хворобу і проводитимуть роз’яснювальну роботу щодо правил безпеки під час епідемії", - зазначили в ДСНС.

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Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 01
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 02
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 03
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 04

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Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 05
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 06
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 07
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 08

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Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 09
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 10
Фото: kr.dsns.gov.ua

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 - одужали.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186936
 
 
 Топ коментарі
 
Намети поставлені з порушеннями вимог безпеки, якщо машина з'їде з дороги і в'їде в намет, там всі загинуть, тому навколо намету мають стояти бетонні блоки які можуть зупинити навантажену вантажівку в разі відмови гальм! І чому ставлять якісь намети? Де нормальні вагончики підключені до електромережі та води, де біотуалети? Правоохоронці, рятувальники та епідеміологи де мають відпочивати, мити руки, оглядати хворих, надавати медичну допомогу? Чому знову все роблять через жопу?
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Якщо немає можливості ефективно боротись з вірусом і забезпечити нормальні умови для працівників, то для чого ця ідіотська імітація? Хто буде ефективно працювати в таких жахливих умовах?
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Пройде епідемія,на це все спишуть величезні кошти,вже списують.
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Пройде епідемія,на це все спишуть величезні кошти,вже списують.
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Вы думаете что мчсники бесплатно помогают. Нет, местное МЧС потом выставит счет за "помощь" , ну и как обычно откат присутствует.
А что на последнем фото, на крыле пожарки, которая непонятно зачем на блок-посту, текст-реклама Торжок - город в Тверской области , никого не в госструктуре не тревожит .
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Почему карантин не нужен.

Что же, к моему мнению что этот вирус пройдет через каждого и это аксиома присоеденился Доктор Комаровский. Адепты масок и антисептика идут похмелятся....
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Намети поставлені з порушеннями вимог безпеки, якщо машина з'їде з дороги і в'їде в намет, там всі загинуть, тому навколо намету мають стояти бетонні блоки які можуть зупинити навантажену вантажівку в разі відмови гальм! І чому ставлять якісь намети? Де нормальні вагончики підключені до електромережі та води, де біотуалети? Правоохоронці, рятувальники та епідеміологи де мають відпочивати, мити руки, оглядати хворих, надавати медичну допомогу? Чому знову все роблять через жопу?
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Тому що це імітація для галочки а не дієві способи запобігання поширенню віруса
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Якщо немає можливості ефективно боротись з вірусом і забезпечити нормальні умови для працівників, то для чого ця ідіотська імітація? Хто буде ефективно працювати в таких жахливих умовах?
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Ой, я тебя умоляю. Зачем, зачем. Потому что клоуна выбрали, теперь в цирке живете.
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Как будто при соевом кнуряке блокпосты когда-то были в лучшем виде, там вообще п***ц был - какие-то обосранные шалаши из говна и палок. Так что померить температуру в такой палатке это не самый плохой вариант. В Америке в таких палатках даже тесты на вирус берут, подъехал на тачке, мазок на вирус сдал и уехал, что интересно никто не требует санаторий для персонала или проезжих.
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Зебил, насколько стало хуже можно посмотреть на одном примере. Финансирование ВСЕХ программ по медицине сокрашено в бюджете 2020 в 2-3,5 раза. И это до секвестра и коронавируса. А 80 миллионов масок вывез главный медицинский зебил в ВР. Так что как там в Америке ты рассказывать можешь, но при Зебиле стало в ТРИ РАЗА ХУЖЕ, чем год назад.
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Хрякоотсос может ты не заметил, но все это произошло еще с приходом кастрированной кнуряки - вся страна начала жить в жопе и в целом даже хуже чем Зимбабве. При кнуряке финансирование всех уровней, включая медицину за счет реформы кнура "деньги идут за трупом" - сократилось в 10 ки раз, гривна превратилась в туалетную бумагу, средний класс вымер, а остальное население стало нищими бомжами которое уехало в ЕС бомжевать за копейки. Так что можешь кнуряке рассказывать свои сказки, а я живу в этой стране и знаю как тут живется.
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Аххха. Не, ты знаешь хуже стали жить с приходом Зебила как раз и это заметили ВСЕ. Прос...но все чио можно и нельзя. Ты можешь втирать что хочешь, но цифры вещь упрямая, а они говорят о том, что финансирование медпрограмм в 2019 было самое большое за все годы независимости, а в 2020 сокращено В РАЗЫ. Утрись, зебил.
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Нашел с кем спорить. Оно либо ипанутое наглухо, и, кроме костного, других мозгов не имеет, либо строчит за долю малую. Таких сразу *****, общение с зебилами ведет к отупению.
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навпаки,пєтя з Гонтарєвою на вимогу МВФ зміцнив гривню(вбивши базовою ставкою промисловість)
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Ахха. Т.е. промышленность и курс укрепляли при Зебиле, а виноват был Порошенко? )))
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ні.. це бюджет прийнятий урядом Порошенко..
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на в'їздах до Кропивницького, - ДСНС - Цензор.НЕТ 942
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Саме так. У нас викопали рів, поставили бліндажі, відзвітувались за ОГО-го який кошторес і усе на тому. Війна продовжується і далі, в тому блок-посту люди гинуть, просто так; в туман не замітив на швидкості і в рівчак - 2 трупи.
Там весь час хтось залітає на клумбу. Вже і трампліни на бардюри зробили і освітлення, а тут ще й рівчак посеред дороги.
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Мля... вже давно мають стояти з тестами а не термометрами. Температура це симптом 100500 хворіб..
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Людей с признакоми орви и без масок - расстреливать на месте ! Зеля ! У ***** и Гитлера есть чему у тебя поучиться ! Такой дебилизм в 21 веке.... мне в кошмарах такое не снилось
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Это называется - заставь дурака Богу молиться, тот и лоб расшибёт.
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Ну а с теми у кого температура что делать будут? Расстрел, парацетамол или клизма?
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А что с ними можно сделать? Будут признаки орви, сделают тест, будет с вирусом - поставят 20 литровую клизму.
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Абы показать что власти что-то делают и при этом минимум затрат и максимум откатов. Измерение температуры ну аж ничего не даёт, потому что вирус не вызывает молниеносное поднятие температуры. А если уж действительно нужно пройти пост и у тебя температура то, то аспирин решает эту проблему.
С таким же успехом можно было сделать блок-посты с гадалками по линии жизни на руке.
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ну температура, что дальше ?лечиться за какой хер человеку ?
кроме того, если человек болен не тем вирусом, а его к больным заражать ?
и при измерении температуры мусора будут ближе двух метров подходить ?
термометр как обеззараживать будут ?
то, что он бесконтактный не говорит о том, что он чистый
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Навіщо це? Який в цих блоках сенс? Чергова дибільна ініціатива?
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