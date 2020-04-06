 Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на в'їздах до Кропивницького, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Блокпости встановили на Знам'янському, Криворізькому, Бобринецькому, Рівненському, Маловисківському та Олександрівському напрямках.
"Чергові групи проводитимуть температурний скринінг водіїв і пасажирів, контролюватимуть дотримання водіями правил перевезення пасажирів під час карантину, у разі необхідності – здійснюватимуть санітарну обробку транспорту, направлятимуть людей з ознаками ГРВІ на обстеження до тимчасових пунктів прийому та медичного сортування хворих на коронавірусну хворобу і проводитимуть роз’яснювальну роботу щодо правил безпеки під час епідемії", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 - одужали.
6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.
А что на последнем фото, на крыле пожарки, которая непонятно зачем на блок-посту, текст-реклама Торжок - город в Тверской области , никого не в госструктуре не тревожит .
Что же, к моему мнению что этот вирус пройдет через каждого и это аксиома присоеденился Доктор Комаровский. Адепты масок и антисептика идут похмелятся....
Там весь час хтось залітає на клумбу. Вже і трампліни на бардюри зробили і освітлення, а тут ще й рівчак посеред дороги.
С таким же успехом можно было сделать блок-посты с гадалками по линии жизни на руке.
кроме того, если человек болен не тем вирусом, а его к больным заражать ?
и при измерении температуры мусора будут ближе двух метров подходить ?
термометр как обеззараживать будут ?
то, что он бесконтактный не говорит о том, что он чистый