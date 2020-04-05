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Все про:армія РФ (2039) безпілотник (447) Луганщина (1961)

 На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 квітня, завдяки вмілим діям одного з підрозділів, який тримає оборону на Світлодарському напрямку, було збито безпілотний літальний апарат "Застава" Bird Eye 400.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС 01

"Цей БПЛА з 2012 року виробляється у Російській Федерації. Його вартість становить близько двох мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС 02
На Луганщині збито російський безпілотник Застава вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС 03

Дивіться також: Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони. ФОТО

Безпілотник передано відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних із носіїв інформації.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС 04

На Луганщині збито російський безпілотник Застава вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС 05

Читайте також: Найманці РФ ведуть повітряну розвідку, використовуючи безпілотники СММ ОБСЄ для прикриття, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186914
 
   
 Топ коментарі
 
За что тут платить 2млн $?!Что-то наши журналисты перегнули палку.
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2 лимона зеленых он стоит исключительно для лаптеногих пенсов! а тимченки-ротенберги тупо покупают их на Али за пару штук баксов, клеют бирку Уралвагонзавода и сдают государству за два лимона На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3662
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Это для защиты Бомбаса от вторжения из Космоса.
Ну а если серьёзно, то как Вы определяете где у него спина, а где животик? На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7297
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ну скажите пожалуйста. ну кто поверит глядя на этот кусок гавна топорной работы манюсенькой и дебильной тем более расейской может стоить как самолёт образно говоря?? обычная консервная корыто с моторчиком и камерой которую на али экспрессе можно купить... ну зачем такое кидать в прессу?
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Это дерьмо и Буатти??? Вы что, серьезно??? сАвсЭм отупЭл нарид.
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Вот эта хрень стоит 2 ляма? Та мы на кружке авиомоделирования из фанеры лучше делали)))
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Достраивай Гришка, скоро за 2 млн.баксов продадим...
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Звідки така цифра 2 ляма за літаючий металобрухт та ще й доларів?
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2 млн фублей.. или около 25 тыщ баксов..
журналюги перепутали
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Страшно сказать во что наши генералы оценят это (сверху), когда собьют На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5152
На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4733
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А во скоко оценили ненаши енералы то снизу, которое "само упало"?
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Это мини-БПЛА. Он по определению не может стоить больше 20 штук. Тем более кацапский.
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За 2 лімони можна класний тюнінгований кукурузник знайти ще й на заправку вистачить! З приходом хомчака деградація млозґів у зсу йде по експоненті! На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 879
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Два лимона рублей . а не баксов. Поменьше укрсми верь. Миниатюрный одноразовый дрон весом в 5 кг с питанием от аккумулятора
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Мені здається вони хотіли взад впіхнути ********** за таку ціну!
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Будь яка втрата російсько-фашистських загарбників - це + .
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Эй журналюги - хватит бухать на работе!
Два миллиона рублей а не долларов...
РУБЛЕЙ!

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А сбит то где? Ни следа от пулевого отверстия. Может сам упал? Да и не может эта миниатюрная игрушка стоить 2 млн баксов. Гугл выдает стоимость в 2млн руб. а это примерно 25 тыс баксов
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судя по его состоянию, его не сбили! Он скорее всего сам упал, что то же неплохо !
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Это игрушка. почти как с Али - вес всего 5кг. Копеешное одноразовое изделие
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у зебилов вообще чердак нах снесло))) этажерка за 200грн и без единого повреждения)) Если бы кацапские секилевы такое написали,то не удивился бы,но ******** судя повсему гораздо хуже.
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Приятная новость:
Завтра - 6 апреля встреча ОПЕК не состоится, потому что скоторылые снова нахамили принцу
Саудовской Аравии. Цена кацапской сейчас нефти - это цена грязи.
И Трамп здесь просто бессильный, он может только выразить озабоченность.
На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 14



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Неужели Вы не видите, что ***** играет на понижение цены нефти? Нужно ж быть слепым, чтобы этого не видеть...
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Будьте вы прокляты, расиянские федерасты!
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Цей шматок іржавого лайна насправді коштує два ляма баксів? Ви там нічого не переплутали? Уявіть собі за два ляма баксів мерина або ауді! І оце одоробло свонособаче! ))) Смішно!
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Укрсми еще и не такое напишут. Игрушка весом в 5кг.
Два лимона баксов стоит Орион весом больше тонны
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воронежські бабки знову попали на два ляма))
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Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона. 27.07.15./ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет / 14.08.19 Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- израильский Searcher MkII
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США с Израилем набухались и штаты спрашивают "А нахера вы в 1982 году раз#******* авиацией в долине Бекаа кучу лучшей советской глубокоэшелонированной ПВО? И без единой потери со своей стороны?" Израиль "Ик! Тю! А чо они нас сионистами обзывают!"
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