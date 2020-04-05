 На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Цей БПЛА з 2012 року виробляється у Російській Федерації. Його вартість становить близько двох мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.
Безпілотник передано відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних із носіїв інформації.
Ну а если серьёзно, то как Вы определяете где у него спина, а где животик?
журналюги перепутали
Два миллиона рублей а не долларов...
РУБЛЕЙ!
Завтра - 6 апреля встреча ОПЕК не состоится, потому что скоторылые снова нахамили принцу
Саудовской Аравии. Цена кацапской сейчас нефти - это цена грязи.
И Трамп здесь просто бессильный, он может только выразить озабоченность.
Два лимона баксов стоит Орион весом больше тонны