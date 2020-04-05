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 Київські новини, Фоторепортаж
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 "Не всі кияни усвідомили реальність загрози": Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину. ФОТОрепортаж

У Києві дотримання заходів карантину контролюють міські комунальні служби спільно з муніципальною вартою і співробітниками правоохоронних органів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації.

"Не всі кияни усвідомили реальність загрози своєму життю та життю рідних і близьких, і знехтували попередженням. Саме тому ми посилюємо заходи безпеки із залученням правоохоронців. Уже перше патрулювання показало, що містяни із розумінням ставляться до таких заходів і готові виконувати умови карантину", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, було перевірено парки, сквери столиці, спортивні та дитячі майданчики в усіх районах. Зафіксовано низку порушень, за результатами комунальники склали перші протоколи. 

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"У нас є чітке завдання не допустити поширення епідемії у столиці, а це можливо лише за умови точного виконання всіх карантинних заходів. Кияни мають зрозуміти, що карантин – це не канікули, і наразі не та ситуація, коли з хворобою можна жартувати. Відповідні зауваження та складені протоколи – поки що попереджувальний захід, із понеділка карантин входить у більш жорстку фазу", - йдеться в повідомленні.

Не всі кияни усвідомили реальність загрози: Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину 01
Не всі кияни усвідомили реальність загрози: Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину 02
Не всі кияни усвідомили реальність загрози: Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину 03
Не всі кияни усвідомили реальність загрози: Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину 04
Не всі кияни усвідомили реальність загрози: Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину 05

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів оприлюднив постанову №255 від 2 квітня про посилення карантинних заходів у п'ятницю, які почнуть діяти з 6 квітня. Зокрема, посилюються карантинні заходи, в т.ч. заборона на перебування в громадських місцях без респіратора або маски, на переміщення групами більше двох, крім необхідності супроводжувати дітей, заборона на перебування в громадських місцях дітей віком до 14 років без супроводу батьків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186852
 
   
 Топ коментарі
 
Главное , чтобы ломбарды работали.
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в парках и скверах минимальная вероятность заразится....
Идиоты....
Дрессируют людей как мартышек...
Приучают к покорности в выполнении любых приказов....
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Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Тобто будь який правоохоронець, який обмежує Вас в праві вільно пересуватись - порушує закон. Відповідна постанова Кабміну № 211 , що є підзаконним актом не може суперечити Конституції та Законам України. Ця постанова грубо порушує ст.ст. 33, 64 Конституції. Ця постанова є нікчемною. Закликаю всіх чесних юристів подавати до суду на незаконні дії Кабміну також всім постраждалим від злочинних дій правоохоронців звертатись к юристам та вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди
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Ты эти истории рассказывай своему кремлёвскому ботоксному карлику
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В лес парк нельзя , а ломбард Разумкова можно? Еще иконы целовать...
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Я заболелел в четверг. Температура 38-39 сильный насморк кашель сухой от гриппа привит. Соблюдал карантин. Ездил на работу в больницу. С больными подтвержденными не контактировал. Где заразился не знаю. Или в больнице, где работаю, или троллейбусе, автобусе, ходил в магазины так как я вызвался один приносить продукты в семью. связался с семейником дал свои данные, данные членов моей семьи. Обещали прислать бригаду для отбора анализа пцр на коронавирус. Сидеть дома мне и членам семьи. В случае нехватки воздуха или температуры которая не сбивается вызов скорой.Оформил больничный зарплату получу меньше из за больничного. Очень хреново соображаю плохо можно допустить грипп, но я привит, можно конечно заподозроть некачественную вакцину,какое-то другое орз так сильно не пртекает. Так сильно не болел с 2011 г.Остался ковид. Поэтому если есть возможность лучше сидеть дома ограничить контакты. Лучше сидеть дома здоровому играть с ребенком смотреть видосы в ю туб, читать цензор,чем больным сбивать температуру, обтиратся уксусом когда препараты не помагают. Это сразу снижает на 2-3градуса и с ужасом ждать больницы. Идеально жить в селе, ни с кем не контактировать, брать из погреба продукты и гулять по двору.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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