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 Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро. ФОТОрепортаж

Прикордонники Одеського загону спільно із співробітниками митниці попередили спробу вивезення з України партії засобів дезінфекції через морський пункт пропуску "Чорноморськ".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеського прикордонного загону ДПСУ на своїй сторінці в фейсбуці.

"Зважаючи на аналіз та оцінки ризиків, правоохоронцями викрито факт переміщення антисептиків у вантажному транспортному засобі, які мали доправитись до Азербайджану. Під час проведення спільного огляду у вантажівці виявлено 4000 літрів та 300 000 таблетованих дезінфікуючих засобів. Наразі тривають заходи перевірки, а зразки антисептиків відібрані для проведення незалежної експертизи.
Ці засоби є вкрай необхідними для нашої держави під час пандемії. Загальна вартість вказаних засобів становить близько  30 000 євро".

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Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро 01
Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро 02
Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро 03
Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186846
 
   
 Топ коментарі
 
Маска это не от коронавируса, маска это шоб от ментов и шоб в магазин пустили Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 7764
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Регулярные антипорошенковские вбросы будут лишь усиливаться, потому как его продолжают боятся и опасаться возвращения его в должность.
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Маска это не от коронавируса, маска это шоб от ментов и шоб в магазин пустили Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 7764
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Хоч усюди ніч кружляє -
Прикордонник наш не спить,
Мирні сни охороняє
Й неба чистого блакить.

Вітерець нічний зітхає,
Зорі вкрили небеса.
Завтра день новий засяє,
Всі здійсняться чудеса.
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Так может это не контрабанда была, а выполняли указ президента и везли в Италию?
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Раньше контрабандили бухло и сигаретки. Сейчас контрабандят маски и антисептики. О верена, о нравы. Даже есть водолазы масочники-контрабандисты Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 2051
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В фейсбуке дали дельный и законом не запрещенный совет как из завтрешнего дня ходить на прогулки по запрещенным местам.Надо купить поводок и гуляй где хочеш,если прлиция остановит то скажете что выгуливали собаку а она сбежала и теперь вы ее ищете.
Выгуливать животных карантином не запрещено.
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Ага, типа менты такие тупарылые? Если вопрос станет ребром, проведут расследование, допросят соседей и докажут шо у тебя нету блохастого Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 6763 Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 1727
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Нет, просто люди которые дружат с головой понимают что постановление власти о запрете прогулок незаконное! Урезать права граждан записанных в Конституции власть имеет право только в 2 случаях - военное положение и чрезвычайное положение. Ни того ни другого у нас нет, у нас чрезвычайная ситуация которая не дает право власти ограничивать Конституционные права граждан.
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Я тоже задаюсь этим вопросом. Да, сознательность граждан очень важна в не распространении вируса, но если власть ограничивает в чем-то граждан, то делайте это в соответствии с законами. А получается, хотим жить в правовом государстве, а на право срать хотели.
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собаки стали главнее людей: только с ними можно вьійти, ими можна расплатиться за комуналку.
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Политика президента Порошенка:
Ось вам їжа
Ось вам асоціація
Ось вам децентралізація
Ось вам безвіз Ось вам ВВП
Ось вам зброя все це захищати.
* українці обирають лайно і все руйнують Порошенко такий (зітхає та починає все спочатку): Ось вам їжа... ________
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Чомусь нічого із зазначеного Потрошенко не зробив, окрім без віза. І де пункт подарував Путлеру два арткатери?
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Регулярные антипорошенковские вбросы будут лишь усиливаться, потому как его продолжают боятся и опасаться возвращения его в должность.
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Я не хотів його повернення, але якщо зебіли цього бояться, то треба повернути🤗
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SER BERBA Твоя соевая шлюха снюхалась из зеленой мразью. Протух ваш кумир. Так что угомонись Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро - Цензор.НЕТ 8580
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Волки собаки не боятся, просто не любят когда она гавкает (это про вашего шоколадного кумира).
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Зелені мародери. Не повірю що зелена сопля нічого з цього не має.
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Потрошенівські мародери і далі намагаються грабувати Україну.
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Зеленського всі обманюють, навіть ти обманюєш!
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Если бы друзья Зеленского вывозили бы, то груз даже не осматривали бы.
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шо, бояру вывезти хотели? она тут самим надобна...
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Пограничники не дали вывезти, наверное им ничего не дали.
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Самыми угнетёнными сделали у нас пенсионеров, а мародёры как новые так и старые не унимаются и для них стенку ещё не строят, а НАДО.
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Волки собаки не боятся, просто не любят когда она гавкает (это про вашего шоколадного кумира).
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Я знал, что зеленый вылупок на самом деле волк и он просто не любит и не должен))
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По законам военного времени нужно с такими поступать.
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В статье нет ни слова о том, контрабанда ли это вообще. На каком основании нельзя вывозить данные антисептики?
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Це тількі на одеському кордоні - зелені чуваки рубають капусту і куй клали на таке понятіє як мородерство...
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Молодцы пограничники на 30 тыс не дают вывезти, а 3 000 000 $ можно вывозить это с личного указания Ермака-Зеленского. Воровать можно только слугам урода
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