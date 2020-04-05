 Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеського прикордонного загону ДПСУ на своїй сторінці в фейсбуці.
"Зважаючи на аналіз та оцінки ризиків, правоохоронцями викрито факт переміщення антисептиків у вантажному транспортному засобі, які мали доправитись до Азербайджану. Під час проведення спільного огляду у вантажівці виявлено 4000 літрів та 300 000 таблетованих дезінфікуючих засобів. Наразі тривають заходи перевірки, а зразки антисептиків відібрані для проведення незалежної експертизи.
Ці засоби є вкрай необхідними для нашої держави під час пандемії. Загальна вартість вказаних засобів становить близько 30 000 євро".
Прикордонник наш не спить,
Мирні сни охороняє
Й неба чистого блакить.
Вітерець нічний зітхає,
Зорі вкрили небеса.
Завтра день новий засяє,
Всі здійсняться чудеса.
Выгуливать животных карантином не запрещено.
Ось вам їжа
Ось вам асоціація
Ось вам децентралізація
Ось вам безвіз Ось вам ВВП
Ось вам зброя все це захищати.
* українці обирають лайно і все руйнують Порошенко такий (зітхає та починає все спочатку): Ось вам їжа... ________