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 Острів Хортиця буде закрито для відвідувачів із 6 квітня, - адміністрація. КАРТА

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, з 6 квітня вводиться обмеження відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, зокрема на острові Хортиця.

Про це йдеться в офіційній заяві адміністрації Національного заповідника "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з 6 квітня, людям, які не будуть дотримуватися правил, вже загрожують штрафи в розмірі від 17 000 до 34 000 грн., а посадовим особам - від 34 000 до 170 000 грн.

"Згідно з рішенням обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (протокол №2), силами поліції та Національної гвардії України вводиться обмеження на з’їзд автотранспорту з основних транзитних доріг (крім мешканців, та працівників установ, що розташовані на о. Хортиця).

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Звертаємося до усіх мешканців та працівників установ: мати при собі документ, що засвідчує ваше проживання або роботу в межах острову Хортиця. Рідним та близьким, що відвідують родичів, які мешкають на Хортиці, просимо повідомляти працівникам
Поліції/Національної гвардії прізвище та адресу, які будуть перевірятись у відповідності до даних квартальних комітетів", - йдеться в повідомленні.

Острів Хортиця буде закрито для відвідувачів із 6 квітня, - адміністрація 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186830
 
 
 Топ коментарі
 
в каком законе есть термин прибрежная зона, где определены границы парков и скверов - не каждая территория с деревьями сквер, что значит маска - карнавальная и маска сварщика? если как средство защиты то они должны соответствовать стандартам и самому их изготавливать нельзя
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что такое "зона отдыха" в других и этом законе это описано? а без этого это просто будет беспредел, когда мент сам решает по своему разумению...
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Жизнь в оригинале.

@SeamanInTheSea



А прикиньте, все введенные из-за пандемии ограничения не отменят? А вдруг все идет по какому-то Оруеловскому плану и это новый мировой порядок? Тут вот один американский сенатор заявил о необходимости создания временного мирового правительства на период пандемии... Временного?
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У Дніпрі приготували 600 могил для можливих жертв COVID-19
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Эх Родина... Хортица! Я, наверное, все тропинки на этом острове знал. И на велике объездил. Хотя сколько лет прошло... до сих пор некоторые помню.
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Присмотрелся к карте, всё искал место где я с бабушкой и дедушкой на пляже отдыхал. Только по ДнепроГЕС-у смог сориентироваться. Но меня рассмешила на карте "вулица Перемоги". Ну вы зажигаете, ребята. : )))))) Не было такой улицы.
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в каком законе есть термин прибрежная зона, где определены границы парков и скверов - не каждая территория с деревьями сквер, что значит маска - карнавальная и маска сварщика? если как средство защиты то они должны соответствовать стандартам и самому их изготавливать нельзя
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Жизнь в оригинале.

@SeamanInTheSea



А прикиньте, все введенные из-за пандемии ограничения не отменят? А вдруг все идет по какому-то Оруеловскому плану и это новый мировой порядок? Тут вот один американский сенатор заявил о необходимости создания временного мирового правительства на период пандемии... Временного?
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что такое "зона отдыха" в других и этом законе это описано? а без этого это просто будет беспредел, когда мент сам решает по своему разумению...
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Як висить знак 6.15- Місце відпочинку за ПДР України, то під ним зона відпочинку , я так думаю Остров Хортица будет закрыт для посетителей с 6 апреля, - администрация - Цензор.НЕТ 8677
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Особливо якщо ти ,як свідомий громадянин,вже місяць сидиш вдома,а тобі пропонують ще якийсь місяць посидіти.
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У Києві вже тхне пожежною з Чорнобильської зони, так що бережіть Хортицю від потвор
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ограничение на съезд автотранспорта ... - так нельзя только на машине по заповеднику? Бросил машину посреди дороги и топчи всё вокруг.
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Повстанні Хмеля починалось не з Січі, а з Хортиці. Саме на Хортиці Хмель створив юрбу однодумців і там отаборивсь. Січовики до нього приєднались і військо Хмеля досягало потім кількості до 400 тис, що на ті часи було більше будь якого війська. Кістяк війська складали січовики, але селяни теж були не ликом шиті. Схоже зелена і шоколадна чума боїться українського повстання і в істериці зачиняє Київський Майдан та навіть Хортицю. Не втримають українців лукаві. Не втримають.
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До речі, на Хортиці є залишки козацьких оконів 18 ст. і повернуті ці окопи на Схід!
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