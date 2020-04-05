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 На в'їзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження. ІНФОГРАФІКА

У столиці діятимуть нові протиепідемічні обмеження. Зокрема, вони торкнуться правил в'їзду до Києва і правил роботи.

Відповідні зміни зафіксовано в розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із понеділка, 6 квітня, у столиці, як і в інших містах України, почнуть діяти нові обмеження, затверджені Постановою уряду №211. Також міська влада затвердила новий перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19. Я розумію, що більшість обежень можуть здаватися незручними, та зараз йдеться про здоров'я та життя тисяч киян. І це той момент, коли все залежить від кожного з нас. Тому будьмо свідомими та відповідальними", – пояснив керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Микола Поворозник.

Зокрема, новою редакцією розпорядження встановлені особливі умови в’їзду та виїзду з міста для громадян і транспортних засобів, затверджені вимоги до якості реалізації продуктів харчування та продовольчої торгівлі, зокрема в магазинах на автозаправках, та запроваджені обмежувальні заходи для населення.

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Також водії і пасажири транспортних засобів будуть проходити обов'язкову термометрію на в'їзді на територію Києва на контрольно-пропускному пункті.

Також не допускається в'їзд на територію Києва громадян з ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків їх направлення на обсервацію, госпіталізацію або самоізоляцію.

Громадянам, які мають бути на самоізоляції чи обсервації, заборонили самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації, зокрема виїжджати з Києва.

Крім того, термометрію мають щодня проводити працівникам закладів громадського харчування і продовольчої торгівлі: перед початком робочої зміни і після завершення. У разі високої температури таких працівників заборонено допускати до роботи.

Розпорядженням установлено особливий порядок проведення профілактичних та протиепідемічних заходів для закладів освіти і гуртожитків закладів освіти, для транспортних підприємств, для закладів торгівлі господарчими товарами (засобами гігієни) - незалежно від їхнього підпорядкування і форми власності. А також для працівників підприємств із обслуговування житлового фонду, підприємств, установ та організацій, для яких неможливо перейти на дистанційний режим роботи, для тимчасових споруд (малих архітектурних форм), у яких здійснюється торгівля продовольчими та/або непродовольчими товарами без приготування та/або споживання їжі та напоїв.

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Документом також тимчасово припинена діяльність деяких суб'єктів господарювання.

На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 01
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 02

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На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 03
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 04
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 05
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 06
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 07

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На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 08
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 09

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186824
 
 
 Топ коментарі
 
Будет "весело", если на КПП выдадут бюджетные китайские термометры, которые регулярно показывают завышенные показатели или наоборот.. При въезде в Киев всем будут измерять температуру, пожилых людей - отправлять на самоизоляцию, - распоряжение - Цензор.НЕТ 4364
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как это соотносится с конституцией, зелены вообще уже ухи объелись, чп не введено
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У нас на работе такие выдали. Мы с коллегами в кабинете сначала угорали, но щас уже привыкли и смирились с температурой типа 33.7, 34.1...занижают показания короче безбожно
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Веселье начинается)
Как раз мне на этой неделе отца возить на терапию...
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сначала запулили тысячи возвращенцев с горячих вирусных точек, а теперь меряют. кстати мне пытались мерять на входе в магазин - показало 35
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Велика подяка за це оманському Брехуну.
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Будет "весело", если на КПП выдадут бюджетные китайские термометры, которые регулярно показывают завышенные показатели или наоборот.. При въезде в Киев всем будут измерять температуру, пожилых людей - отправлять на самоизоляцию, - распоряжение - Цензор.НЕТ 4364
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Китайське фуфло. А мені тут доводили навпаки.
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У нас на работе такие выдали. Мы с коллегами в кабинете сначала угорали, но щас уже привыкли и смирились с температурой типа 33.7, 34.1...занижают показания короче безбожно
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Реальные ситуации - человеку на входе меряют температуру и такое "чудо техники" показывает 37,3 и человека не пускают и отправляют в ведомственную поликлинику, где меряют температуру 2-3-мя градусниками, а потом пишут бумажку, что человек без температуры и его можно пустить на работу....но другого термометра на проходной нет... На в'їзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження - Цензор.НЕТ 9555
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и естественно нет пруфов. На слово верить приходится
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сфотай, выложи с пруфом. или видео сними. но ведь ты этого не сделаешь, потому что врешь как сивый мерин На в'їзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження - Цензор.НЕТ 4796
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представляю какая пробка будет если будут мерять легковушки
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меряют температуру крови у крупных сосудов, и на протяжении времени чтобы усреднить перепады, а бесконтактно меряют температуру кожных покровов: тебе жарко- покажет 38, зашел с улицы - покажет 35
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Мій сусід (60 років) незабаром буде їхати до Києва у своїх справах. Його там і запакують. При въезде в Киев всем будут измерять температуру, пожилых людей - отправлять на самоизоляцию, - распоряжение - Цензор.НЕТ 5792
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В вас не має заборони на пересування "у своїх справах"?
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До Києва йому їхати поїздом. Приїде і загонять в карантин.
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как это соотносится с конституцией, зелены вообще уже ухи объелись, чп не введено
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эпоха законности закончилась. у нас сейчас эра "а какая разница"
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ограничение прав по ст. 33 не требует введения ЧП.
это такой же миф, как и "всегда прав на зебре"
вы раньше не задавались вопросом, почему Вы не могли пройти в режимные объекты и тюрьмы без введения ЧП?
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при власти зелёной гниды все права миф. я уже заметил.
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Де безкоштовні маски для пільговиків? Це пряма вимога Закону!
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вилы подорожают. впервые в жизни захотелось приобрести
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больше всего умиляет наглая брехня, что права не ущемляются. перепуганные гниды оччень хотят остаться при кормушке!
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замість тестування і відправки в "санжари" туристів і заробітчан, недоумкуватий зелений фюрер відправив до концтабору всю країну
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нда... если на следующих выборах мэра будете выбор между виталькой и какой-нибудь зелёной гнидой, это будет такой же ад как Йуля vs Овощ На в'їзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження - Цензор.НЕТ 2057
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какое право имеют менты мерять температуру непонятно чем и как не имея медицинского образования и на этом основании не пускать куда-то
какое право имеют не пускать даже с признаками ОРЗ
какое право имеют ограничивать свободу передвижения без введения режима ЧП
где гарант ***** конституции, когда напринимали законов противоречащих конституции
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почему главред молчит что на конституцию в очередной раз положили?
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Заборона в'їзду в Київ особам старше шестидесяти років (лише на підставі вікового цензу) - це пряме порушення Конституції України. Тим більше це незаконно, бо в Києві чи Україні в цілому НЕ введено надзвичайний стан. Ердоган забороняє виходити на вулицю особам до тридцяти років, а боксер з відбитим мозком Віталік по вказівці клоуна на президентській посаді хоче заборонити в'їзд в місто людям старше шестидесяти. То ви б хоч у Ердогана запитали, а чому так?
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а в мене батьки в селі зараз, то що, вони не зможуть додому повернутися?!
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Пішки лісом в обхід КП. Карантин не вічний і за всі незаконні дії влада БУДЕ відповідати. До виборів ми нічого не забудемо і "слуг" на виборах зробимо холуями.
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Імпічмент Зеленському! Геть клоуна з президентської посади!
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Приблизно так я бачу "досягнення" ЗЕленого режиму:

На в'їзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження - Цензор.НЕТ 2421
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ДЕБИЛЫ... экономика в жопе, а они о Европе... не будет транша МВФ, зачем давать деньги банде жуликов
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Педалік, на наступних виборах київського мере я скоріше проголосую за пса породи "боксер", ніж за тебе боксера.
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не понял, если человек киевлянин 60+, работает в области, на работу выедет, а домой не въедет???
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Работающим пенсионерам вроде как можно, а вот если не работающий поехал в Ирпень родственника хоронить, то обратно только пешком лесом.
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такая же фигня как с радарами - сертификат, поверка... иначе все это незаконно
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я не понимаю, это у Киевстара глючит связь, или начинают отключать мобильную связь? у вас получается дозваниваться в Черновицкую область?
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Ось як відключать моб.зв"язок, то взагалі буде хаос, а дротовий зв"язок вже знищений.
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Надо перебороть пик болезни, и это только самоизоляцией. Другого выхода нет.

Мы многого по сей день не знаем об этой инфекции, несмотря на то что она на 75% генетически схожа со своими предшественниками.
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Лучше всего мерить температуру анальными градусниками, показания будут точными, вот тогда мало кто решится ехать в Киев.
Пусть Виталик закупит их для полиции, дайте ему совет.
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Ты своему Лукашенко примаханому советы раздавай .А то у себя в стране и пёрднуть бояться На в'їзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження - Цензор.НЕТ 8186
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Причому габаритами як жезл інспектора ДАІ На в'їзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження - Цензор.НЕТ 6024
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