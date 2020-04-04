 Близько 40 українців повертаються з Туреччини на поромі, - генконсульство в Стамбулі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук генконсульства України в Стамбулі.

"Поромом Карасу-Чорноморськ повертаються на батьківщину близько 40 громадян України. В умовах закриття авіапростору, сполучення між містами і посилення заходів безпеки ця логістична можливість повернення в Україну з Туреччини є єдиною", - йдеться в повідомленні.

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Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Нагадаємо, з 28 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном із проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину у країні перебування.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора; переміщатися групою з понад двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової потреби.