 Близько 40 українців повертаються з Туреччини на поромі, - генконсульство в Стамбулі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук генконсульства України в Стамбулі.
"Поромом Карасу-Чорноморськ повертаються на батьківщину близько 40 громадян України. В умовах закриття авіапростору, сполучення між містами і посилення заходів безпеки ця логістична можливість повернення в Україну з Туреччини є єдиною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 28 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.
Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном із проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину у країні перебування.
6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора; переміщатися групою з понад двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової потреби.
когда будет та вакцина, хорошая действенная? - никто не знает.
наша Корона всех сильней"
У Кам'янець-Подільському районі сімейний лікар зробила звернення до мешканців.
Пост відчаю. буду вдячна за поширення.Знаєте в чому проблема нашого суспільства?
В корупції, бюрократії і просто в людській тупості…наші чиновники , олігархи , які роками обкрадали Україну , крали гроші на держзакупках, ремонтах лікарень, закупівлях обладнаннях , платили мізер медпрацівникам надіялись , що в разі чого будуть лікуватися за кордоном , але не так склалося , як гадалося, нікому вони зараз там за кордоном нафіг не треба, а в нас немає того рівня медичного забезпечення , яке повинно бути, щоб рятувати людей.
Олігархи панічно закуповують собі апарати штучної вентиляції легень , ховають в своїх гаражах та просто очікують..Медичні працівники беззахисні , в них немає навіть звичайних засобів індивідуального захисту, то про що можна тоді говорити, коли первинку посилають на «передову» до людей з підозрою без жодного захисту, а потім самі ж лікарі первинки будуть факторами передачі інфекції .
Чому не можна створити спеціальну інфекційну бригаду в повній амуніції , щоб та реагувала і виявляла такі випадки?Тести…а точніше їх відсутність…без коментарівЗ власного досвіду зрозуміла, що якщо самі люди не згрупуються і не почнуть допомагати , то нічого не зрушиться з місця.
За власні кошти через знайомих пацієнтів вдалося закупити хоч якісь распіратори ,зараз маємо 10 , це на 8 мед/працівників моєї амбулаторії та дві пари окуляр …мізер? Так. Але вже хоч не ті пародії на маски (двошаровий шар марлі, яка просвітляється)Я не можу мовчати …мені страшно те що нас очікує… впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю разом взяті… просто справа часу, хай мене звільнять, якщо моєму начальству не сподобається те що я пишу , і я краще буду сидіти вдома на карантині і не буду наражати на небезпеку своїх рідних , але так просто не можна …це не по людськи…
Люди , які мають можливість сидіти на карантині, користуйтеся цією можливістю не шляйтесь по місту просто так …зараз всі дуже переживають , що скасували маршрутки пишуть пости в інтернеті з обуренням …а по факту як питаєш що за важлива та робота на яку вони так спішать то виявляються що найбільш невдоволені жінки в декреті, перукарі , флористи і тп ..
ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА НА КАРАНТИНІ, бережіть себе та своїх близьких!!!! - йдеться у повідомленні.