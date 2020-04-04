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 Політика України
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 Близько 40 українців повертаються з Туреччини на поромі, - генконсульство в Стамбулі. ФОТО

У суботу, 4 квітня, близько 40 українців вирушили на поромі з турецького порту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук генконсульства України в Стамбулі.

"Поромом Карасу-Чорноморськ повертаються на батьківщину близько 40 громадян України. В умовах закриття авіапростору, сполучення між містами і посилення заходів безпеки ця логістична можливість повернення в Україну з Туреччини є єдиною", - йдеться в повідомленні.

Близько 40 українців повертаються з Туреччини на поромі, - генконсульство в Стамбулі 01

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Близько 40 українців повертаються з Туреччини на поромі, - генконсульство в Стамбулі 02
Близько 40 українців повертаються з Туреччини на поромі, - генконсульство в Стамбулі 03
Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Нагадаємо, з 28 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном із проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину у країні перебування.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора; переміщатися групою з понад двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової потреби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186820
 
 
 Топ коментарі
 
Цих на обсервацію. А за вчорашню добу 7 тис громадян, які перетнули кордон України, просто по домівках... Около 40 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - генконсульство в Стамбуле - Цензор.НЕТ 5632
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Наотдыхались и домой, на тесты и самоизоляцию.
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не торпедировать - обеспечить карантин минимум 2 недели, по взрослому так.
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Карантин це від 40 (Cuarenta) днів. Писали що 3 днів навіть в когось термін з вірусом пов"язаний.
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до вакцины надо сидеть дома тока так разгрузим немного кладбища...
когда будет та вакцина, хорошая действенная? - никто не знает.
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Цих на обсервацію. А за вчорашню добу 7 тис громадян, які перетнули кордон України, просто по домівках...
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Определенная логика есть. Селюк с Черновицкой обл. поедет к себе в село. Где все будут знать, откуда он приехал. И в его интересах 2 недели в хате сидеть. Те же, кого завозят в Киев, тусят по городу, встречаются с диким количеством людей, живут в арендованных квартирах - соседи не знают их в лицо, а не то что откуда они приехали. Вот таких людей на обсервацию направлять необходимо!
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упала индустрия, кива шо то знал заранее...
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Так ты не тушуйся. Пиши в фейсбуке: приючу безработную женщину без табу и с низкой социальной ответственностью. Из Турции или Германии. С меня еда и проживание. С вас всё остальное вместе с тестами и масками.
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Нету Скалецкой, без нее они не будут сидеть в Санжарах.)
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"И от Санжар до Британских морей,
наша Корона всех сильней"
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А можно вернуть их через Харьков? А то там ни одного инфицированного, а в Киеве спасенные в прошлые разы заразили уже 300 человек.
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Так ведь и у нас в Киеве 300 это вершина айсберга.
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зачем? Им нужно изоляцию устроить строго режима, что бы не разбежались, в тюрьме, там за ними будут смотреть.
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согласен, просто на деле ведь разбегаются. По Киеву. Почему киевляне отдуваются за всю Украину?
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в Харькове гепа будет скрывать статистику до последнего... по подобию Италии - когда люди начнут на улицах падать - какое-то время будут по тихому убирать. нужно довести ж ситуацию до безвыхода а потом развести руками....
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Через Хапьков нельзя-здесь Корону помножат на 0.
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В Харькове ниодного инфицированного? Да пару дней назад одного вернувшегося с Харькова в Киев с коронавирусом забрали в Белую Церковь. Так что там не меньше инфицированных чем в Киеве, ато и больше
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Впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю: Лікар з Кам'янець-Подільського району про ситуацію з коронавірусом

У Кам'янець-Подільському районі сімейний лікар зробила звернення до мешканців.
Пост відчаю. буду вдячна за поширення.Знаєте в чому проблема нашого суспільства?
В корупції, бюрократії і просто в людській тупості…наші чиновники , олігархи , які роками обкрадали Україну , крали гроші на держзакупках, ремонтах лікарень, закупівлях обладнаннях , платили мізер медпрацівникам надіялись , що в разі чого будуть лікуватися за кордоном , але не так склалося , як гадалося, нікому вони зараз там за кордоном нафіг не треба, а в нас немає того рівня медичного забезпечення , яке повинно бути, щоб рятувати людей.
Олігархи панічно закуповують собі апарати штучної вентиляції легень , ховають в своїх гаражах та просто очікують..Медичні працівники беззахисні , в них немає навіть звичайних засобів індивідуального захисту, то про що можна тоді говорити, коли первинку посилають на «передову» до людей з підозрою без жодного захисту, а потім самі ж лікарі первинки будуть факторами передачі інфекції .
Чому не можна створити спеціальну інфекційну бригаду в повній амуніції , щоб та реагувала і виявляла такі випадки?Тести…а точніше їх відсутність…без коментарівЗ власного досвіду зрозуміла, що якщо самі люди не згрупуються і не почнуть допомагати , то нічого не зрушиться з місця.
За власні кошти через знайомих пацієнтів вдалося закупити хоч якісь распіратори ,зараз маємо 10 , це на 8 мед/працівників моєї амбулаторії та дві пари окуляр …мізер? Так. Але вже хоч не ті пародії на маски (двошаровий шар марлі, яка просвітляється)Я не можу мовчати …мені страшно те що нас очікує… впевнена що ми скоро поб'ємо всі рекорди Італії та Китаю разом взяті… просто справа часу, хай мене звільнять, якщо моєму начальству не сподобається те що я пишу , і я краще буду сидіти вдома на карантині і не буду наражати на небезпеку своїх рідних , але так просто не можна …це не по людськи…
Люди , які мають можливість сидіти на карантині, користуйтеся цією можливістю не шляйтесь по місту просто так …зараз всі дуже переживають , що скасували маршрутки пишуть пости в інтернеті з обуренням …а по факту як питаєш що за важлива та робота на яку вони так спішать то виявляються що найбільш невдоволені жінки в декреті, перукарі , флористи і тп ..
ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА НА КАРАНТИНІ, бережіть себе та своїх близьких!!!! - йдеться у повідомленні.
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Всех в палаточный городок на две недели обсервации
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ну здравствуйте, 40 свежих коронавирусов, надеюсь вы хоть через Крым плыли)
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Только на пароме? Типо сложно узнать что до сих пор самолеты с Турции и из других стран в Киеве садятся и там явно не по 60 пассажиров?
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