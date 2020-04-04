 Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ пропонує вам підбірку світлин із центру столиці, зазвичай заповненого містянами та туристами.
Автор фотографій - Олег Богачук.
Цензор.НЕТ пропонує вам підбірку світлин із центру столиці, зазвичай заповненого містянами та туристами.
Автор фотографій - Олег Богачук.
а пацанов двое. по закону.
"Разоренный Киев"./стихотворение/
Три куплета,а так переворачивают всю официальную изТОРЫю
Экономика просто ляжет после этого . Начнется голод и карточная система .А с ними придет преступность , не такая как в 90-х , а такая как в Сомали .Придётся вводить сразу и смертную казнь на месте .А это отказ от Европы . А за ним всегда приходит ,,русский миръ" с х.йлом у которого в орде ,,нет" ни секса ни короновирусов
Мы давно там, куда мир только погружается. В этом наш уникальный опыт. Мы выныриваем из болота, обвешанные пиявками и кричим вопящим от ужаса европейцам, что стоят на берегу: «Не бойтесь, давайте к нам! Здесь весело, чего вы такие нудные! Дай я тебя своим covidom поцелую! Just fun! Бугагага!».
И бултых назад. Только гулкие пузыри взрываются в болотной жиже в гулкой тишине и дергается глаз у впечатлительного старенького итальянца. И мертвые с косами стоять.
Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего.
https://glavred.info/opinions/10162508-dobro-pozhalovat-v-ad-ukraincy-davno-zhivut-tam-kuda-mir-tolko-pogruzhaetsya.html
грозно шагают твои патрули"
Але, ж той був татарин, і був з рідні Чингізидів, інакше, не був би царем татаро-монгольської "русі".
А *****, судячи з його походження, зросту, і способу мислення - фіно-угр.
Wrgg, чому такі, як ви, пенсіонери, зациклені саме на 10 радянських фільмах?
На вулицях Донецька значно більше
Ходять слухи що закриють міжміське сполучення і ринки.
Взагалі за моїми спостереженнями стало народу меньше. Сьогодні їхав у напівпорожній маршрутці що незвично для вихідного дня.
Маски у кожного десятого. У продавців на морді маски. На дверях пишуть без маски вхід зась.
Але
По аптеках масок не знайшов.
Тиждень тому одна аптека була завішана вся папірцями що масок нема. Сьогодні дивлюсь - зняли. Думаю ну мабуть є у продажу. НЕМА. Мабуть Чєпушило заборонив вішати.
Соседи могут выгуливать друг друга ?
Макаронники гуляли до последнего.
Устроили коллективное собрание - и объявили - " С завтрашнего дня работаем без выходных. Вопросы есть?"
Тишина в зале.
Прошёл месяц - люди работают. Молча.
Устроили второе собрание. -" С завтрашнего дня работаем бесплатно. Вопросы есть?"
И опять тишина...
Ещё месяц прошёл. Никто не ропщет - медленно загибаются- но работают.
Тогда опять собрали всех и говорят - " С завтрашнего дня каждого третьего будем вешать. Вопросы есть?"
И тут робко поднимается в зале одна дрожащая рука.
-" У меня вопрос. Верёвку из дома приносить - или тут выдавать будут?"