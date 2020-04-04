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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині. ФОТОрепортаж

Центр міста спорожнів через карантин. Поодинокі перехожі, що прогулюються, більше двох не збираються.

Цензор.НЕТ пропонує вам підбірку світлин із центру столиці, зазвичай заповненого містянами та туристами.

Автор фотографій - Олег Богачук.

Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 01
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 02
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 03
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 04
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 05
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 06Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 07Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 08
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 09
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 10
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 11
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 12
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 13Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 14
Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині 15

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186795
 
   
 Топ коментарі
 
Повітря можна б простерилізувати. Дим від покришок будь-яку заразу вбиває.
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Да, но только с повязкой на объективе. Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине - Цензор.НЕТ 7494
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Оці фотографи свідків Апокаліпсису краще б в спальних районах знімали. Життя потрошку бурлить і його не зупинити.
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И типы с пивком на лавочке. И дорожники.
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она не в людном месте. дишит воздухом.
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дорожники наработали на штраф по 17 кать.
а пацанов двое. по закону.
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Оці фотографи свідків Апокаліпсису краще б в спальних районах знімали. Життя потрошку бурлить і його не зупинити.
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Не хочется быть свидетелями апокалипсиса. Пока все ещё далеко от этого, а украинцы все-таки вменяемые люди и соблюдаем карантин, поцев неадекватных мало. Будем все-таки оптимистами
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Звісно, що кожен розумний громадянин буде дотримуватись основних пересторог. Але як пояснити імбецильні рішення? Людина зараз не може вивезти свою сім"ю в рекреаційну зону (без шашликів, компанії в надцять людей, а просто подихати), а перед маркетами черги, хай і з дистанцією в метр. Та ж рибалка. В умовах карантину це не тільки відпочинок, а й забезпечення сім"ї корисним продуктом. Пенсіонерів не випускати - брєд. В Європі і Америці вони і так в ізоляції знаходяться в своїх пансіонатах і цілих містечках, що не заважає, по статистиці, збільшувати показники смертності.
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В.Брюссов/1898г./
"Разоренный Киев"./стихотворение/
Три куплета,а так переворачивают всю официальную изТОРЫю
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_Надо быть исключительно реалистом. А оптимизм - искаженное восприятие мира, что ведёт к неверным выводам и действиям.
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Фотографировать в общественных местах еще можно?
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Да, но только с повязкой на объективе. Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине - Цензор.НЕТ 7494
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Повітря можна б простерилізувати. Дим від покришок будь-яку заразу вбиває.
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Так і має бути. Інакше від епідемії не вберегтись.
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Солнечный и безлюдный: фото Киева на карантине - Цензор.НЕТ 6784 Zushaua

Экономика просто ляжет после этого . Начнется голод и карточная система .А с ними придет преступность , не такая как в 90-х , а такая как в Сомали .Придётся вводить сразу и смертную казнь на месте .А это отказ от Европы . А за ним всегда приходит ,,русский миръ" с х.йлом у которого в орде ,,нет" ни секса ни короновирусов
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Ничего этого не будет. Бред. Будет тяжело, но не в первый раз.
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Вот почему Украине не страшно все происходящее. Мы уже давно живем в социальном аду и сегодня наш триумф. Потому что весь мир должен будет принять решение, которые мы легко давно приняли - презреть опасности и с хохотом идти навстречу трудностям, презирая и игнорируя их. Ну, а спустя несколько десятков лет будем зажигать в окне свечку, чтобы напомнить себе об ошибках, которые так и не усвоили.
Мы давно там, куда мир только погружается. В этом наш уникальный опыт. Мы выныриваем из болота, обвешанные пиявками и кричим вопящим от ужаса европейцам, что стоят на берегу: «Не бойтесь, давайте к нам! Здесь весело, чего вы такие нудные! Дай я тебя своим covidom поцелую! Just fun! Бугагага!».

И бултых назад. Только гулкие пузыри взрываются в болотной жиже в гулкой тишине и дергается глаз у впечатлительного старенького итальянца. И мертвые с косами стоять.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего.
https://glavred.info/opinions/10162508-dobro-pozhalovat-v-ad-ukraincy-davno-zhivut-tam-kuda-mir-tolko-pogruzhaetsya.html
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"...гулкие... гулкой" - Тавталогия. Что ли хоть читал бы что тиснет.
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сказки и страшилки не интересны и уже не действуют
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"только, как прежде, в чёрных бушлатах
грозно шагают твои патрули"
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З точки зору участі ***** у створенні і розповсюджені вірусу, картинка відповідає дійсності.
Але, ж той був татарин, і був з рідні Чингізидів, інакше, не був би царем татаро-монгольської "русі".
А *****, судячи з його походження, зросту, і способу мислення - фіно-угр.
Wrgg, чому такі, як ви, пенсіонери, зациклені саме на 10 радянських фільмах?
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на нижньому фото навіть на боброзайця маску вдягнули.
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а щась на пам"ятники одягають маски.
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Кто мог предположить такое даже месяц назад? Пустынные унылые тихие улицы нашей столицы - скорей бы вы остались в нашей памяти воспоминанием для будущих внуков.
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Не только лишь все доживут до внуков.
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Краще б зняли як у мене неподалік ремонтують дорогу. ДВА ТИЖНІ. Щоб не збрехати, зрізали старий асвальт на відстань максимум ДВІСТІ МЕТРІВ. Кожен день там якась техніка тусується в кількості трьох-чотирьох машинотракторців, люди в жовтих жилєтках ходять. А покриття і досі ніякого немає. Оце ефективне мабуть вкладання державних коштів в будівництво доріг.
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У вас що, війна? Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині - Цензор.НЕТ 310
На вулицях Донецька значно більше Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині - Цензор.НЕТ 6565
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Не забывайте при встрече целоваться три раза
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Не забувайте після магазину прати сдачу.
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Мы в неоккупиррванной Украине сдачу на чай оставляем
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А надо, чтобы было как можно больше. Проследи с этим.
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Чепушило стежить, вже відмінили безкоштовний транспорт для пенсів.
Ходять слухи що закриють міжміське сполучення і ринки.
Взагалі за моїми спостереженнями стало народу меньше. Сьогодні їхав у напівпорожній маршрутці що незвично для вихідного дня.
Маски у кожного десятого. У продавців на морді маски. На дверях пишуть без маски вхід зась.
Але
По аптеках масок не знайшов.
Тиждень тому одна аптека була завішана вся папірцями що масок нема. Сьогодні дивлюсь - зняли. Думаю ну мабуть є у продажу. НЕМА. Мабуть Чєпушило заборонив вішати.
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Голуби домашие животные ?
Соседи могут выгуливать друг друга ?
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Грустно и гнусно.Вот возле дома моего балкон выходит на пр.Палладина, наконец-то дышать стало легче после того как транспорта заметно поубавилось. Как говорится - нет худа без добра. Впрочем, лучше было б только добро без всякого там худа, чего и всем хотелось бы пожелать.
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Фотки вселяют необоснованный оптимизм, т.к. не отражают реальность. Вы нафоткайте не центральные/спальные районы, а не только окрестности Крещатика. Там дела обстоят совсем иначе! Лично я даже во время мелких перебежек в продуктовый магазин в 50-ти метрах от дома, наблюдаю не просто шмыгающий люд без масок, а мамок с колясками/детями! Это возмущает до глубины души! Чтобы ТАК не беречь своих детей! Нет слов..... Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині - Цензор.НЕТ 1306
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Это ещё не безлюдный. У нас в Вероне на дроне зондируют город и направляют полицию туда, где нарушения. У нас нельзя так запросто сидеть на лавочках смотреть мобилку. На работу, в аптеку, за продуктами и к врачу. Всё. Разве что выгулять собаку возле дома.
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Супер. Есть шанс не повторить Италию.
Макаронники гуляли до последнего.
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Власть перепуганна и растеряна. Что делать власть не знает, бо у неё после Санжар паника, которая расползлась по всему миру, от страха мутировала, и вернулась на Банковую тихим ужасом. Ну и уверен власть проводит учения по блокировке городов. Например во время Майдана власть может объявить карантин и закрыть любой городской транспорт. Овощ в 2014 тоже пытался объявить грибб, но тогда все на него забили и никто не заболел. А после этой "пандемии" у власти окажется ещё один инструмент для повеновения народа. Или кто-то мне назовёт хоть один закон за 28 лет который облегчил жизнь народу? Нет. Поэтому цель народа Украины прежняя - смена грабящей элиты на народную.
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Бред,а не новость. Фотографу стоило бы поехать на позняки или оболонь
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а сьогодні він тут. завтра буде там.
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После 15 мая мир в Украине станет другим.
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Самое время ремонтировать дороги и никому при этом не мешать!
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Решили на одном большом предприятии проверить людей на терпение.

Устроили коллективное собрание - и объявили - " С завтрашнего дня работаем без выходных. Вопросы есть?"

Тишина в зале.

Прошёл месяц - люди работают. Молча.

Устроили второе собрание. -" С завтрашнего дня работаем бесплатно. Вопросы есть?"

И опять тишина...

Ещё месяц прошёл. Никто не ропщет - медленно загибаются- но работают.

Тогда опять собрали всех и говорят - " С завтрашнего дня каждого третьего будем вешать. Вопросы есть?"

И тут робко поднимается в зале одна дрожащая рука.

-" У меня вопрос. Верёвку из дома приносить - или тут выдавать будут?"
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