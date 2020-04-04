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 Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо. ФОТОрепортаж

Лікарі-добровольці з України надаватимуть допомогу італійцям в лікарнях регіону Марке в центрі Італії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на посольство України в Італії.

"Зустріли українських медиків-волонтерів разом з главою МЗС Італії Л.Ді.Майо і керівництвом регіону Марке, в лікарнях якого вони будуть надавати допомогу хворим коронавірусом. Дорогі італійські друзі, в цей складний момент Україна з вами!" - сказано в повідомленні.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо подякував Україні за відправку медиків.

"Щиро дякуємо Україні та її медикам за цей жест солідарності та міжнародної підтримки. Італія цього ніколи не забуде".

3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом.

4 квітня медики вилетіли до Італії. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляша, після повернення їх або відправлять на двотижневу обсервацію, або відправлять надавати допомогу хворим коронавірусом в лікарні.

Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 01
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 02
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 03
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 04
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 05
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 06

Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186785
 
   
 Топ коментарі
 
Досі не звільнений український нацгвардієць Марків, якого італійська юстиція незаконно судить за загибель італійського громадянина на Донбасі.
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Да. Італії зараз дійсно тяжко.
Особливо медикам.
Дай Бог, щоб наші повернулися живими і здоровими.
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Досі не звільнений український нацгвардієць Марків, якого італійська юстиція незаконно судить за загибель італійського громадянина на Донбасі.
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По перше, чувак, відразу почав про всілякі вигоди. Питання було до нього.
Але, як вже встряв ти, то й до тебе:
-Скажи, а який, зв'язок, між сфабрикованою русскімі шістками справи Марківа, і вмираючими від епідемії коронавіруса, людьми?
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Ну от и видно кто помогает врачами , а кто военными. Поверь ему там в тюряге неплохо, а когда всё утрясётся отпустят та с такими извинениями. Так что ход правильным тем более если потом они нам помогут
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так они с таким расчетом и рванули. Молодцы.
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думаю нужно брать выше - гражданство. без всех заморочек. плюс рабочие места и соответствующие их образованию европейские зарплаты со всем пакетом социальной защиты и гарантий. диплом каждого уже признан. язык выучат без проблем.
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Да. Італії зараз дійсно тяжко.
Особливо медикам.
Дай Бог, щоб наші повернулися живими і здоровими.
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1. Вирус уже давно находится в популяции, просто китайцы первыми удосужились обратить на него внимание и начать диагностировать.
2. Странное бурное распространение вируса в странах с хорошей медициной, и экономическим благополучием. Америка, Западная Европа.
3. Вялотекущая эпидемия в странах Восточной Европы.
4. Достаточно спокойная и скорее вынужденная поддержать мировую игру в карантин реакция России.
Почему в Украине куда вернулось более миллиона человек с эпидемических районов эпидемия вообще не дотягивает что бы называться эпидемией? Предположим власть не может диагностировать все случаи, но имея связи в ритуальном бизнесе, я могу с уверенностью утверждать, что количество работы у ритуальных салонов не увеличилось.
Если опустить рациональные объяснения, то у меня возникает следующая картина происходящего.
Кто-то имеет этот вирус в своей пробирке. Сообщения об экспериментах в этом направлении проскакивали в прессе. И занимается изучением короновирусов в целом. Этот кто-то, видя свою отсталость, и зависимость от внешней торговли со странами Запада, решается перевернуть шахматную доску, и устроить экономический бардак в мире, что бы воспользовавшись хаосом и паникой, решить свои санкционные трудности, заодно ослабить потенциальных противников, сделать их более сговорчивыми. И под шумок еще побузить, к примеру в Украине или Сирии. Этот кто-то выпускает аэрозоль с вирусом в Ухане, рядом с местами, на которые можно свалить распространения, институт вирусологии и рынок. Прекрасное место. И наблюдает за тем, как вирус распространяется, на сколько он патогенен, и на сколько смертелен. Наблюдает за действием китайских властей.
Тем временем, вирус потихоньку расползается по планете, но вспышки не очень убедительные. До эпидемии не дотягивают. Видимо, контагиозность не такая уж и высокая, не как у ветрянки. В некоторых странах какие-то агенты помогают вирусу искусственно распространяться. И появляются очаги в Италии, Испании, НЙ... Но к примеру не в Швеции, где вообще нет карантина. Картинка обеспечена, экономики начинают закрываться, и этот кто-то сидит и ждет удачного момента, что бы начать свою игру. Пока еще не начал. В странах Восточной Европы вирус вяло распространяется сам по себе, в Туркменистане (по-моему) за маску на лице и слова о вирусе - штраф. Беларусь тоже без карантина. Китай уже справился. А Запад считает рефрижераторы с покойниками и бьется над вентиляторами. В общем, сложившаяся ситуация устраивает очень многих. И даже наше недалекое правительство, получает свои коврижки за счет карантина.
Я веду к тому, что по-видимому, основной мишенью был условный Западный Мир. Вот только с какой целью это делалось, еще предстоит увидеть. Много писать не хочется, доказательства конечно лучше устно обсуждать..."
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В бывших соцстранах до сих пор массово ставят прививку БЦЖ, которую в Европе считают не эффективной и даже вредной. А теперь выясняется, что эта прививка, поставленная в детстве, оказывается спасает жизнь при заражении коронавирусом.
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Думаю, что это тоже учли, когда выращивали вирус
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Это не правда, одни разговоры! Ничем не подкреплённые!
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это неправда. уже поняли, что это не подтвердилось.
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Предположение интересное но не логичное. Остановка экономик развитых стран рушит цены на нефть. А для Кремля это основной источник дохода.
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А много ли делал этот Кремль из того, что ему по нормальной логике должно быть выгодно ?
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В Украине все еще впереди. Подождите 2 - 3 недели.
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Їм , як і всім нам, до "жітєльства" ще треба дожити .
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сегодня, именно у них в италии вероятность дожить выше, чем если бы они остались в Украине, где они и их коллеги обычные расходники. вероятность, что заразятся, там в десятки раз меньше, не смотря на более сложную ситуацию.
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Да, кацапские тролли очень любят эту брехню. Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 6804
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Во-во-шка-многостаночник в своем репертуаре)
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Я питаю не "де"?, а "які"? Чи ти "русскій" і людською мовою не розумієш?
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Я питав про "русскіх", а не про росіян.
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Нужно читать не только заголовок
"Росія́ни (рос. русские, МФА: [ˈruskʲɪje])"
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Для тих, хто людською мовою не розуміє:
Русский, по правилам русского же языка, есть ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, отвечающее на вопрос "какой?" или, в данном случае, "ЧЕЙ?".

Результаты генетических исследований говорят о том, что этот коктейль ("русские") относится к угро-финнам. К славянам относятся потомки украинцев, беларусов и ряда других народов проживающих на территории роSSии.
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Это Вы к чему сейчас? Я вроде Вас не спрашивал о происхождении русни
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Склероз? Это я к первому своему посту, болезный... И к попытке съехать на "Вики".
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Ты спросил какие, я тебе объяснил какие. Чего тебе ещё надобно, старче? Новое корыто? Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 4912
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Коко́шник ( ко́кошь «курица»[1][2]) - старинный русский головной убор в виде гребня вокруг головы, символ русского традиционного костюма[4].
Диалектные варианты названия: кокошка, кокуй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска[5]
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А подайте, будь-ласка цитату де ви пояснили щось про "какие". Саме про "какие", а не про якусь маячню. Бовинеписьменнігетьзґлуздупоїхалихуйляндіюоблизуючи.
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Какие-какие? Да такие, для которых важны слова и падежи, а не суть. Такие как ты, удод Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 4977
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 1711
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Тут про "человека", неписьменно-йолопкувате. Про ЧЕЛОВЕКА! Відчуй різницю. Недоходитьдовасвилупківбезроднихпідхуйлівських
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Кокошник такой же исскуственный атрибут как и пилотка у кацапов. Не относится к определённому этносу. Просто чтобы поддерживать миф о "русском народе", народе, которого не существует. К этрускам не имеет малейшего отношения.
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«Закрить Амєріку»?
Шоопять?
Кацапи, ви неадекватні.
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А чоловічий варіант кокошніка має називатися "кукарешнік" )))0))0)))
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Сюда приехали уже медики турецкие, польские, кубинские, сербские, албанские, китайские. Кроме рашинских.
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зато раша послала туда своих петровых и башировых. ну шоб они поддержали эпидемию, если та вдруг начнёт утихать.
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Так вони ж там гасали на своїх бронєбобіках з аквафрешем.
Якщо серьозно, то , крім китайців, інші країни мають дві цілі - і Італії допомогти і досвід отримати. А для каців обидві цілі нецікаві.
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неправдааа, они стараются, помогают, просто их не везде пускают, никто не говорит на итальяно, и английского никто незнает, но они от души стараются, как раз в эпицентре заражения в провинциях Брешии и Бергамо у альпийских озер, дачи российских чиновников, виллы и все такое, а лето скоро..
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Да , - Украина Отправила Медиков , а россия ФСБешников с Поливизаторами.
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На очереди Бацька Лукашенка, отправит трактора с бульбой и самогоном
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Я, конечно, всё понимаю- надо помогать и это хорошо. Италии действительно сейчас ОЧЕНЬ тяжело.... Но почему они "на волонтерских началах" не захотели помочь своим- тем, что в Украине болеют и умирают от короноворуса? Или у нас переизбыток врачей? В общем, чувства двоякие....
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Они наберуться опыта в Италии, увидят современную медицину. Надо же кому-то будет лечит багатых украинцев. А то по сути и не знают как лечить.
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А кто-нить слышал о помощи итальяшек Украине во время войны с **********? Ну..., там..., хоть пару ящиков патронов они нам прислали? Украинских медиков в Италии встретил с самолета глава МИД Ди Майо - Цензор.НЕТ 4104 на худой конец консультантов? А ВЕДЬ У НАС ПОГИБЛО НА ВОЙНЕ С ДИКАРЯМИ УЖЕ 14000 ЧЕЛОВЕК, А ОТ МАКАРОННИКОВ Ч И СЛОВА НОРМАЛЬНОГО В ПОДДЕРЖКУ ДАЖЕ НЕ УСЛЫШАЛ. ОТ КАНАДЦЕВ, АМЕРИКАНЦЕВ, АНГЛИЧАН Я ПОДДЕРЖКУ, КАК ВИДЕЛ, ТАК И СЛЫШАЛ. А от макаронников ноль. Зато здорово умеют с ******** лобызаться. Откуда у Зебила-балбеса к ним столько любви и за что? Может итальянцы еврейчиков так любят? ИЛИ ТАМ ВИЛЛА ЕВРЕЯ НАШЕГО НАХОДИТСЯ? ПОНЯТНО, ЗЕБИЛ СЕБЕ ТАМ БАЗУ ДЛЯ ДРАПАНИЯ ПРИГОТОВИЛ.
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там 100 граждан Украины лечатся может для них и прилетели.
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Всю жизнь мечтал помочь макаронникам, особенно во время пандемии...и ещё больше во время массовых увольнений наших медиков из больниц. Очень правильное и удачное время выбрал Зебил для этого.
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В нього там віла. Переймається. Разом з Арсеном Борисовичем...
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а хАваковские реформированые там Протоколы на Штраф не составят - за 1.5 метра дистанции... Украинских медиков в Италии встретил с самолета глава МИД Ди Майо - Цензор.НЕТ 2885
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слышал в нете, что вяликих военных медиков из рашистана заподозрили в Италие в
ограбление домов и квартир увезённых в больницу итальянцев, кстати, это выглядит скрепно, хотя речь о пропаже ювелирных изделии и клозеты ещё на месте.
Увезли пенсионера и свободно вечерком шмонает по квартире, скрепы таки берёт своё.
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да, под чумной костюм много мона чего напрятать. знаю при совке пожарники со своей свободной амуницией много с пожаров домой привозили из того, что было официально уничтоженно огнём.
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У Авакова там домик… ну вы понимаете.
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а у нас свои врачи увольняются из-за нехватки средств индивидуальной защиты. Но на арену выходит усатый-полосатый "ах-какой палковник" Онотоле и говорит: "А давайте проведём МОБИЛИЗАЦИЮ!!! 30-40 тисяч офіцерів-медиків". Всех заразим, а потом... хоть поржем, хуже не будет!
Час призвати резервістів. - Анатолій Гриценко
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Довбойоп онатоль хоче ахївицерав-мєдіків призивати ! Цікаво яких спеціальностей,зубних хєрУргів чи прахТоЛохів?
Ідійот.
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Поехали учиться, как на инфарктников корону вешать посмертно.
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А дорогие итальянские друзья не хотят нам Маркива отдать и ***** нах. послать? Какие они нам нах. друзья.
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Нафуя этот пиар, Украине самой нужны медики. И без них бы там справились. Выразили бы глубокую обеспокоенность, как Италия выражает Украине и хватит. Вова-зейло решил подражать вове-)(уйло
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Однозначно простых решений не бывает. Но тут скорее да, чем нет.
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Та так, не забуде Італія. Нпгадаж, як Марківу. Придумають, що допомогли померти старим італійцям. Підху*ловники макаронні.
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Прям как в поговорке- жену отдай дядя, а сам иди к бл..и.
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Теперь надо в сша помощь отправить, нельзя отставать от мутина. Правда отправить страну в оплачиваемый карантин до конца месяца не рискнут сделать.
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Кремлефюрер продав в США китайську допомогу мордві, а карантин і так у нас до кінця місяця.
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Цікаво, італійські медики до нас за два-три тижні також приїдуть?
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Потім їх відправлять на карантин на два тижні. Саме тоді, коли в Україні меиків не вистачатиме для протидії епідемії. "Оцените красоту игрьі", як казав покійний...
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Росія атакувала країни НАТО за допомогою біологічної зброї.
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НАТО атакувало рабсею нафтовими друзями- терористами - саудитами ( последовала месть за лаврушкины "дебилы ***,,," Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 7791
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