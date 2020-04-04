 Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на посольство України в Італії.
"Зустріли українських медиків-волонтерів разом з главою МЗС Італії Л.Ді.Майо і керівництвом регіону Марке, в лікарнях якого вони будуть надавати допомогу хворим коронавірусом. Дорогі італійські друзі, в цей складний момент Україна з вами!" - сказано в повідомленні.
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо подякував Україні за відправку медиків.
"Щиро дякуємо Україні та її медикам за цей жест солідарності та міжнародної підтримки. Італія цього ніколи не забуде".
3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом.
4 квітня медики вилетіли до Італії. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляша, після повернення їх або відправлять на двотижневу обсервацію, або відправлять надавати допомогу хворим коронавірусом в лікарні.
Але, як вже встряв ти, то й до тебе:
-Скажи, а який, зв'язок, між сфабрикованою русскімі шістками справи Марківа, і вмираючими від епідемії коронавіруса, людьми?
Особливо медикам.
Дай Бог, щоб наші повернулися живими і здоровими.
2. Странное бурное распространение вируса в странах с хорошей медициной, и экономическим благополучием. Америка, Западная Европа.
3. Вялотекущая эпидемия в странах Восточной Европы.
4. Достаточно спокойная и скорее вынужденная поддержать мировую игру в карантин реакция России.
Почему в Украине куда вернулось более миллиона человек с эпидемических районов эпидемия вообще не дотягивает что бы называться эпидемией? Предположим власть не может диагностировать все случаи, но имея связи в ритуальном бизнесе, я могу с уверенностью утверждать, что количество работы у ритуальных салонов не увеличилось.
Если опустить рациональные объяснения, то у меня возникает следующая картина происходящего.
Кто-то имеет этот вирус в своей пробирке. Сообщения об экспериментах в этом направлении проскакивали в прессе. И занимается изучением короновирусов в целом. Этот кто-то, видя свою отсталость, и зависимость от внешней торговли со странами Запада, решается перевернуть шахматную доску, и устроить экономический бардак в мире, что бы воспользовавшись хаосом и паникой, решить свои санкционные трудности, заодно ослабить потенциальных противников, сделать их более сговорчивыми. И под шумок еще побузить, к примеру в Украине или Сирии. Этот кто-то выпускает аэрозоль с вирусом в Ухане, рядом с местами, на которые можно свалить распространения, институт вирусологии и рынок. Прекрасное место. И наблюдает за тем, как вирус распространяется, на сколько он патогенен, и на сколько смертелен. Наблюдает за действием китайских властей.
Тем временем, вирус потихоньку расползается по планете, но вспышки не очень убедительные. До эпидемии не дотягивают. Видимо, контагиозность не такая уж и высокая, не как у ветрянки. В некоторых странах какие-то агенты помогают вирусу искусственно распространяться. И появляются очаги в Италии, Испании, НЙ... Но к примеру не в Швеции, где вообще нет карантина. Картинка обеспечена, экономики начинают закрываться, и этот кто-то сидит и ждет удачного момента, что бы начать свою игру. Пока еще не начал. В странах Восточной Европы вирус вяло распространяется сам по себе, в Туркменистане (по-моему) за маску на лице и слова о вирусе - штраф. Беларусь тоже без карантина. Китай уже справился. А Запад считает рефрижераторы с покойниками и бьется над вентиляторами. В общем, сложившаяся ситуация устраивает очень многих. И даже наше недалекое правительство, получает свои коврижки за счет карантина.
Я веду к тому, что по-видимому, основной мишенью был условный Западный Мир. Вот только с какой целью это делалось, еще предстоит увидеть. Много писать не хочется, доказательства конечно лучше устно обсуждать..."
https://uk.wikipedia.org/wiki/Росіяни
"Росія́ни (рос. русские, МФА: [ˈruskʲɪje])"
Русский, по правилам русского же языка, есть ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, отвечающее на вопрос "какой?" или, в данном случае, "ЧЕЙ?".
Результаты генетических исследований говорят о том, что этот коктейль ("русские") относится к угро-финнам. К славянам относятся потомки украинцев, беларусов и ряда других народов проживающих на территории роSSии.
Диалектные варианты названия: кокошка, кокуй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска[5]
Шоопять?
Кацапи, ви неадекватні.
Якщо серьозно, то , крім китайців, інші країни мають дві цілі - і Італії допомогти і досвід отримати. А для каців обидві цілі нецікаві.
ограбление домов и квартир увезённых в больницу итальянцев, кстати, это выглядит скрепно, хотя речь о пропаже ювелирных изделии и клозеты ещё на месте.
Увезли пенсионера и свободно вечерком шмонает по квартире, скрепы таки берёт своё.
Час призвати резервістів. - Анатолій Гриценко
Ідійот.