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 Місія: здати тест, - журналістка Комарова розповіла, як після 2 тижнів із ознаками ГРВІ намагалася протестуватися на коронавірус. ФОТО

На гарячій лінії журналістці запропонували самій приїхати до інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Але там виявилося, що людей без направлень не приймають.

Свій досвід Ольга Комарова описала на сайті "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Комарової, вона 16 днів поспіль має температуру 37,2 та супутні симптоми у легкій формі.

"Сімейна лікарка щодо тестів розводить руками, каже, що лише у випадку температури за 38 і задишки є можливість викликати швидку, яка може забрати у лікарню для тестування, а в них навіть експрес-тестів нема", — написала Комарова.

Місія: здати тест, - журналістка Комарова розповіла, як після 2 тижнів із ознаками ГРВІ намагалася протестуватися на коронавірус 01

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Журналістка, як неодноразово закликав головний санлікар Віктор Ляшко, звернулася на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Там лікар-оператор сказав, що є 3 способи зробити тест.

-Найдовший. Звернутися в поліклініку, щоб сімейний лікар виписав направлення до інфекціоніста, і з ним приїхати в Києві або в Олександрівську, або в 4-у або 9-у лікарні.
-Звернутися в Олександрівську лікарню безпосередньо для консультації інфекціоніста.
-Самостійно зробити ПЛР у приватній клініці.
Комарова вибрала другий варіант і сама звернулася в Олександрівську клініку.

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"Жодних питань на території лікарні правоохоронці не ставили, документів не просили. На дверях відділення висить оголошення, що вхід лише для бригад швидкої допомоги, бо висока вірогідність інфікуватися. Після дзвінка вийшла медик у захисному костюмі і повідомила, що вони мене не можуть прийняти:

– Ми амбулаторно не приймаємо. Вам треба звертатися до сімейного лікаря.

– Мені сказали, що можна прийти сюди одразу і здати...

– От саме, що ні... Треба або направлення, або по швидкій.

Хоча медиків і обурило, що я прийшла "з вулиці", вони мене впустили і прийняли. Лікар глянула на рентген-знімки, які я взяла із собою.

Жодних лікарських висновків не робила. Повідомила лише, що ПЛР-тест робити не будуть, можуть хіба що експрес-тест зробити – він показав негативний результат.

Місія: здати тест, - журналістка Комарова розповіла, як після 2 тижнів із ознаками ГРВІ намагалася протестуватися на коронавірус 02Місія: здати тест, - журналістка Комарова розповіла, як після 2 тижнів із ознаками ГРВІ намагалася протестуватися на коронавірус 03Місія: здати тест, - журналістка Комарова розповіла, як після 2 тижнів із ознаками ГРВІ намагалася протестуватися на коронавірус 04

Протягом 30-40 хвилин перебування на території інфекційного відділення, зранку в будній день, там не було жодної швидкої і черг. Під час прийому з вулиці зайшов чоловік, медсестра повідомила, що прийшли чотири "священники з Лаври" і про це домовлено. Про направлення від сімейного лікаря їх при мені не питали", - пише жінка.

Місія: здати тест, - журналістка Комарова розповіла, як після 2 тижнів із ознаками ГРВІ намагалася протестуватися на коронавірус 05

Таким чином, здати ПЛР-тест на коронавірус журналістці так і не вдалося.

"Звичайно, можна сказати, що з легкими симптомами краще сидіти вдома і не намагатися зробити цей тест. Але хіба своєчасне попередження свого оточення про можливе інфікування не є тим фактором, який зменшив би роботу лікарям?" - запитує Комарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЛР-тести медсестер і лікарів Хмельницького військового госпіталю, які контактували із зараженими COVID-19, показали негативні результати

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186783
 
 
 Топ коментарі
 
Самостоятельно сделать ПЦР в частной клинике.

Варіант третій - платний. Отам і шукайте всі тести.
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Зато 3 министра здравоохранения меньше, чем за год! Опять же, Ермаку мерс!
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Ермак владеет бизнесом?
Свои доходьі декларировал?
Или как все, на минималке сидел?)
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Перефразируя классика:


"Наши больницы не для гуляний, а для эстетики!"
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вам отведена отдельная квартира, там и гуляйте.
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Потрібно розгортати масове виробництво ПЦР тестів в Україні, без цього жодних поставок з Китаю не вистачить для забезпечення необхідної кількості тестів! 42 млн країна потребує мільйонів ПЦР тестів щомісяця, тому що певним категоріям громадян потрібно проводити тести регулярно! Влада досі не прийняла рішення про масове виробництво ПЦР тестів на підприємствах України і це гальмує боротьбу з коронавірусом! Тільки масове тестування дасть можливість реально відділити хворих від здорових та локалізувати джерела вірусної інфекції!
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Влада досі не прийняла рішення про масове виробництво ПЦР тестів на підприємствах України і це гальмує боротьбу з коронавірусом!

"Если это не поможет, мы напишем в спортлото".
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Цитируя классику: "Вам шашечки или поехать?" Если поехать - то только за деньги.
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Зато 3 министра здравоохранения меньше, чем за год! Опять же, Ермаку мерс!
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Лучше менять министров 3 раза в год, чем ставить Супрун на 3 года и она все равно ничего не сделает. А мерс Ермак купил за свои личные деньги.
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нехай вкаже на джерело власних коштів
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источник у этих тварей только один - богатая жена - у жены есть три дырки - дальше связь прерывается.
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Ермак владеет бизнесом?
Свои доходьі декларировал?
Или как все, на минималке сидел?)
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Єто хорошо, что владеет, а что в декларации налоговой по доходам?
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Повторюсь. Только по его декларации всего этого не видно. Все его фирмы, как и у бубочки, сплошь убыточные и приносят дохода, а только должны миллионы денег. А декларации до 2019 года он в нарушение закона упорно не хочет публиковать. Так за счет чего этот "банкет"?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/26/7245155/
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А зачем ему публиковать декларации до 2019 года, если он до этого времени не работал ни на одной гос.должности? А в декларации за 2019 все есть, например 300 тыс баксов наличкой.
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Суд спроси - он тебе разъяснит законы.
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ты там лучше за Трампа переживай. Тут тебя никто не ждет!
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Да ладно - может попы проходили тест на беременность, а Вы сразу плохое подумали.
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Семейный врач по тестам разводит руками, говорит, что только в случае температуры за 38 и одышки есть возможность вызвать скорую, которая может забрать в больницу для тестирования, а у них даже экспресс-тестов нет

ГАГАГА
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Самостоятельно сделать ПЦР в частной клинике.

Варіант третій - платний. Отам і шукайте всі тести.
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можеш ще поскубати волосячко на чубчику, проголосували за зебілів - то отримуйте
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Пусть не переживает, обязательно проведуть тест... посмертно)
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То де наш през-побрехун ?
Відпочивають ?
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Пока у тебя симптомы любой заразы истинный алгоритм только такой:
************!
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судя по публикуемой аж 2 раза в день "статистике" и без описанного здесь понятно, как обстоят дела в реальной жизни, а не в виртуальных отчётах. скорее всего, тесты являются строгоучётными, типо наркоты и выдаются медперсоналу под личные подписи. "опись, пропись, сдал, принял".
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В ЕС указывается *подозрительным* уже субфебрилитет >37,5°, сухой кашель, насморк и даже без диспнеи - паучмсимптоматическая форма, надлежит взять тампон. Лучше на дому, если это возможно.
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Пневмония может быть в лёгкой форме с температурой 37,2 пусть себе рентген лёгких сделает, тогда многое прояснится.

Можно не сдавать тест, но СДЕЛАТЬ РЕНТГЕН, не помешает и в эпидемию тубика.
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И если будут массовые диагнозы пневмонией, без теста на корона вирус, после рентген, то мы можем увидеть реальную картину, главное, чтобы врачи как всегда не скрывали наши общие проблемы.
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Ой бабы дуры! Им тест нужен не для лечения, а для "признания"! Ведь как-так переболеть тихо дома, молча, никого не напрягая и не тревожа, нет нужно добиться официальной бумажки, "попасть в списки", чтоб потом охая и ахая рассказывать подружкам, как она мучилась (героиня-жертва) в объятиях смертельного вируса! Вызывать скорую стоит тогда, когда поймешь, что пневмонию сама не одолеешь, с каждым днем становится труднее дышать, хрипы усиливаются, а мокрота отходит слабо! Единственно на что можно (пока) наедятся, что будут откачивать жидкость из легких и возможно подключат к аппарату искусственной вентиляции легких, если потребуется!
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З легкою формою краще сидіти дома, тому що якщо у вас не короновірус, то в лікарні або в магазині у вас є шанс його підчепити, і згідно американських і китайських данних більшість тяжких хворих молодшого віку мали коктейль із декількох вірусів, тому що маючи простий грип не сиділи вдома!!!!!!. Отримуючи 2 віруси імунна система здорової людини до 45 років вже не спроможна сама подолати короновірус і мінімум відбудеться пневмонією....
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