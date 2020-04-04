 Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання 0564.

Черга розтяглася на сотні метрів. Ніхто не дотримується дистанції в 1,5 метра, але багато людей стоять в масках.На самій перепустці немає персональних даних, її необхідно буде пред'являти разом зі службових посвідченням.

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Нагадаємо, згідно з Постановою Кабміну від 2 квітня 2020 №255 з 6 квітня уводяться додаткові обмежувальні заходи в роботі громадського транспорту на період карантину. Заборонено проїзд в маршрутках, тролейбусах, трамваях (швидкісному трамваї) і автобусах без спецперепусток, посвідчення і засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів).

Міський штаб з протидії та боротьбі з коронавірусною інфекцією в невідкладному порядку надрукував спецперепустки, які будуть видаватися вже в суботу та неділю, щоб встигнути забезпечити ними до набуття чинності постанови Кабінету Міністрів.

Штабом перепустки будуть передані тільки підприємствам і організаціям, які після отримання зобов'язані забезпечити видачу своїм працівникам.

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