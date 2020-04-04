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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі з 6 квітня перевезення пасажирів на міських маршрутах будуть здійснюватися виключно за наявності "спеціальної перепустки", яка дійсна із службовим посвідченням. У зв'язку з цим тисячі робітників "АрселорМіттал Кривий Ріг" стоять біля прохідної, щоб отримати цю "спеціальну перепустку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання 0564.

Черга розтяглася на сотні метрів. Ніхто не дотримується дистанції в 1,5 метра, але багато людей стоять в масках.На самій перепустці  немає персональних даних, її необхідно буде пред'являти разом зі службових посвідченням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США - понад 277 тисяч хворих із COVID-19, 7 159 людей померли

Нагадаємо, згідно з Постановою Кабміну від 2 квітня 2020 №255 з 6 квітня уводяться додаткові обмежувальні заходи в роботі громадського транспорту на період карантину. Заборонено проїзд в маршрутках, тролейбусах, трамваях (швидкісному трамваї) і автобусах без спецперепусток, посвідчення і засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів).

Міський штаб з протидії та боротьбі з коронавірусною інфекцією в невідкладному порядку надрукував спецперепустки, які будуть видаватися вже в суботу та неділю, щоб встигнути забезпечити ними до набуття чинності постанови Кабінету Міністрів.

Штабом перепустки будуть передані тільки підприємствам і організаціям, які після отримання зобов'язані забезпечити видачу своїм працівникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Кривого Рогу оштрафував на 17 тис. грн продавщицю за роботу без маски

Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 01
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 02
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 03
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 04
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 05
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 06
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 07
Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186782
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо, Бубочка!.. это по нашему.. по КривоРогатому!
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Це пздц, а не карантин. На сміх курям
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хоть я и житель Кривбасса, но на "спасибо" я не наголосовал... т.к. голосовал за барыгу и мародёра убившего своего родного брата Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 3603
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Спасибо, Бубочка!.. это по нашему.. по КривоРогатому!
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суки (кинологический термин) - добавляют. с понедельника по паркам и лесопаркам будут иметь право гулять только собаки. а хозяин принём, принём...
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Влада має розуміти що будь які карантинні обмеження створюють більше ризиків заразитись коронавірусом ніж відсутність таких обмежень! В цій черзі ідеальні умови для розповсюдження вірусу! Тому карантин потрібно відміняти!
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Дякуйте земляку,криворіжці,ви ж за нього голосували!!! Їжте,не обляпайтеся!
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хоть я и житель Кривбасса, но на "спасибо" я не наголосовал... т.к. голосовал за барыгу и мародёра убившего своего родного брата
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Почему то не удивлен а не ужели у нас карантин да не может быть какой президент такая власть и в Кривом Роге Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 9465
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Ідіоти, а не начальство. Пропуски мали взяти начальники цехів, видати бригадирам,а ті роздати робочим, а не балаган під відділом кадрів робити
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У меня на работе так и сделали.Завтра на смене и заберу.
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а что в цифровом виде нельзя было пропуски выслать ?
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Це - Пекло! Пекло справжне. Скыльки їх вже протягом тиждня захворіють? Перепустки вже не ************. Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 6423
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Должны ж люди где то укреплять иммунитет.
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может потому что ты дебил? не рассматривал такой вариант? Или просто кацап.
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ты больше похож и на первого и на второго, зелебобик.
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Оба на ,кацапчик возбудился. "Сам Дурак" это национальная игра кацапских свинособак. Спалился дурко?
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Мне больше нехер делать хотелки свинособаки выполнять.Пшол нах.
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результаты теста на кацапа положительные. могу выписать сертификат.
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капец, нет такого дела где зеленые не обкакались бы
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это ж какой протестный потенциал... не могу сказать, что злорадствую, бо вирус есть вирус... но жители кривого рога, вы шо, рассчитывали на мудрые решения?
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«Если люди голосуют за клоуна, им следует смириться с жизнью в цирке»
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"Вов" - много... А вот ЕРМАК - один!!! (в двух "ипостасях" - одна договаривается и "берёт!", а вторая - "решает"...).
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"Бедные" миталурхические олигархи не захотели нанять автобусы для безопасной подвозки работников, зато попробуй им увеличить налоги или поиметь по экологии - сразу такая зрада и вонь пойдет от проплаченных ботов и ыкспердов.
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Ну и на фига спецпропуск, если есть служебное удостоверение? Шизофрения цветет...........
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А бабло бюджетное спионерить на друку этих пропусков? Карантин карантином а воровать то как то надо. Слава Вилкулу
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Даже не знаю что хуже - когда власть ничего не делает, или когда власть вот так "работает".
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а уявляєте, як би було добре доручити зедрисні керувати окупацією України!
ми б уже забули, що це таке
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Вот это социальное дистанцирование - образец тупого стада.
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Нет слов! За такую организацию- расстрел! Какой кретин так придумал раздавать пропуска!!!? Расстрелять на месте всю местную орду чинуш
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Нашли крайнего кадровика и составили уже на него админпротокол. А то что его нагнали свыше в том числе городские власти - молчок.Крайний найден
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При Пороху Україні вдалося швидше забезпечити Армію касками і бронежилетами у 2014, ніж при Зе людей масками від вірусу у 2020
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Родина бубочки в восторге от своего выбора я смотрю,судя по лицам
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у них Порох виноват все равно - он Бубочке мешает!
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73% - ну де ви бл@ді, я не чую бурхливих овацій, чому ви не радієте, тепер же норм все?!Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 9332
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Немає слІв. Все через жопу. Ще бабульок за 60 треба в чергу на похід в магазин чи вигул собачок рядком поставити.
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В Италии никаких спепропусков нет. Скачали онлайн модуль, заполняем и ездим.
И никакойне Зеля виноват, а руководство предприятия.
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Итальянец дает советы что делать во время коронавируса. Четаржу.
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Руководство предприятия рабочих за бьідло держит.
Нельзя бьіло пропуска по службам раздать?
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Порошенко - За медицинские товары идёт жестокая конкуренция
Зеленскай оказывает гуманитарную помощь Италии.
Хуже могла быть только помощь Мацковии
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Кстати, интересная ситуация сложилась в некоем Мелитополе, который стал часто мелькать в сводках - там аномально высокое заражение коронавирусом по области (в самом Запорожье и то меньше). При этом львиная доля официальных зараженных - ВИПы из власти Мелитополя - ряд местных депутатов, управленцев и т. п.
Есть подозрение на утаивание местными властями истинной информации о зараженной местной элите.
И в СМИ города комментаторы дают такую информацию по утаиванию истинного числа зараженных ВИПов:

"В январе юная супруга Сергея Минько Екатерина выставляет в Инстаграм совместное фото со своим мужем с известного горнолыжного курорта Куршевель, который, как позже выяснилось, стал одним из рассадников коронавирусной инфекции в Европе. 12 марта из того же Куршевеля, на своей странице публикует фото и Антон Лукоянов - партнер по бизнесу нардепа Сергея Минько, с которым последний находится еще и в дружеских отношениях. 17 марта появляется информация, что Сергей Минько якобы закупает для нужд города 100 тест-систем для выявления коронавируса. Правда, дальнейшая судьба этих тестов никому до сих пор не известна. А 18 марта Сергей Минько принимает участие в сессии городского совета - экс городской голова чувствует себя исполкоме настоящим хозяином. Много общается, раздает советы и распоряжения. Начиная с 20-х чисел марта Сергей Минько вдруг перестал появляется на людях."

"Городская инфекционка почти заполнена под завязку. В ней лежат богатые и уважаемые в исполкомовских кругах люди. И большинство из этих людей так или иначе связаны с Минько. Лежат здесь с коронавирусом даже организаторы и участники так называемого элитного карточного клуба, в котором частенько бывает мелитопольский нардеп, несмотря на то, что этот "клуб" находится на отшибе - на территории одного агропредприятия на северном выезде из города. Большинство заместителей мэра Мелитополя не выходят на работу, заболела начальник финуправления, не здоровится некоторым руководителей управлений и ведомств местной власти. Вот так"


Источник:
https://ria-m.tv/news/187502/v_melitopole_uje_14_sluchaev_koronavirusa_16_letnego_podrostka_s_covid_19_gospitalizirovali.html
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Кто-то на их печатании наварит куш.
Можно ведь перевозить людей просто по из рабочим пропускам.
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Главное санитарное расстояние в 1,5 -2 метра выдерживать. И больше 2 не собираться.. Правда это с 6 го апреля. Так что пока еще можно "позаражаться в волю". Так и на самом деле ПИК придет 14 апреля как и обещали.. Чего тянуть то...
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Проще народ как стадо строить или разгонять палками как в Индии чем лечить как депутатов дорогими лекарствами. Народ всегда у власти виноват в любой стране.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что с 6 апреля и до конца карантина общественным транспортом смогут пользоваться только медики, правоохранители и те, которые работают на объектах критической инфраструктуры.

Об этом стало известно в ходе ежедневного эфира мэра, 3 апреля, - передает корреспондент 0512.ua.

Сенкевич рассказал, что лишь некоторые категории граждан смогут пользоваться трамваями, троллейбусами и маршрутками. Всем остальным, кто не входит в вышеперечисленные группы, придется ходить пешком или пользоваться собственным транспортом, если он есть.
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Красота! В нас в Рівному мер-полутирок зробив перерву на перевезення пасажирів з 10 до 17 години.. Лікарі та медпрацівники, що працюють з 12 години, не можуть дістатися роботи як тою перепусткою не махай... Слава Україні!!!
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Они же голосовали за клоуна , пускай теперь плачут от смеха
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Работать хотят.
За деньги. Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 3211
Читала на форуме, кто-то писал (из альтернативно одаренных леваков), что остановить производство, а потом запустить - пара пустяков.
Особенно "легко", если я правильно понимаю, остановить и снова запустить доменную печь. Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 3211

P.S. Тут узнала, что крупнейшие разведки мира называют "пятиглазыми".
Так вот, ни один "пятиглазый", да даже и 20-глазый, не сможет предсказать всех действий леваков, потому что леваки - идиоты, а идиот совершает поступки, которые логически предсказать невозможно, ибо эти поступки ведут самого левака в могилу!
То, как поступит идиот, предсказать невозможно, и потому разведки очен страдают, не зная, что еще такое-этакое "отколят" леваки.
Например, кто мог представить в здравом уме, что левак предложит размещать уголовников, зараженных коронавирусом, в частных госпиталях, основное финасировние которых идет от частных пациентов? Кто же из платящих больных захочет лечиться за свои деньги (немалые) на соседней койке с уголовником осужденным? И, самое главное, в каких госпиталях планирует лечиться сам левак, если границы закрыты? Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 3211
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хотели как лучше, а получилось как всегда ! хотя теперь карантин минимум на год продлить ничего не помешает ..
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А мама Рима тоже в тех очередях стоит, никто не разглядел?
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Деградация украинцев ниже плинтуса . Что может спасти этот народец от деградации ?
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Бубочку весь час обманюють! У Криворіжан все добре, але треба перепустки давати на один день, щоб на наступний день вони знову отримували. Також треба дозвіл на відвідування аптеки та магазинів (у кожний магазин і аптеку повинен бути свій дозвіл). Якщо покупець не буде з наклейкою "За Зе", то йому не треба нічого продавати. У всьому винні порохоботи і барига, який годує соєвими ліпецькими цукерками!
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Инвесторы, вставайте в очередь инвестироваться в промышленность Украины при "бубочке"!
Вам же наглядно показали, что вашим работникам будут созданы все условия для работы.
"Вместе поднимем й*бнем экономику Украины" - как сказал Квартал.
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Спасибо жителям Кривого Рога
За президента ПИДАГОГА. Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 1822
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Спасибо длиннорогому Кривбасу за т.н Пердизента *********
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