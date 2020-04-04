 Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання 0564.
Черга розтяглася на сотні метрів. Ніхто не дотримується дистанції в 1,5 метра, але багато людей стоять в масках.На самій перепустці немає персональних даних, її необхідно буде пред'являти разом зі службових посвідченням.
Нагадаємо, згідно з Постановою Кабміну від 2 квітня 2020 №255 з 6 квітня уводяться додаткові обмежувальні заходи в роботі громадського транспорту на період карантину. Заборонено проїзд в маршрутках, тролейбусах, трамваях (швидкісному трамваї) і автобусах без спецперепусток, посвідчення і засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів).
Міський штаб з протидії та боротьбі з коронавірусною інфекцією в невідкладному порядку надрукував спецперепустки, які будуть видаватися вже в суботу та неділю, щоб встигнути забезпечити ними до набуття чинності постанови Кабінету Міністрів.
Штабом перепустки будуть передані тільки підприємствам і організаціям, які після отримання зобов'язані забезпечити видачу своїм працівникам.
ми б уже забули, що це таке
И никакойне Зеля виноват, а руководство предприятия.
Нельзя бьіло пропуска по службам раздать?
Зеленскай оказывает гуманитарную помощь Италии.
Хуже могла быть только помощь Мацковии
Есть подозрение на утаивание местными властями истинной информации о зараженной местной элите.
И в СМИ города комментаторы дают такую информацию по утаиванию истинного числа зараженных ВИПов:
"В январе юная супруга Сергея Минько Екатерина выставляет в Инстаграм совместное фото со своим мужем с известного горнолыжного курорта Куршевель, который, как позже выяснилось, стал одним из рассадников коронавирусной инфекции в Европе. 12 марта из того же Куршевеля, на своей странице публикует фото и Антон Лукоянов - партнер по бизнесу нардепа Сергея Минько, с которым последний находится еще и в дружеских отношениях. 17 марта появляется информация, что Сергей Минько якобы закупает для нужд города 100 тест-систем для выявления коронавируса. Правда, дальнейшая судьба этих тестов никому до сих пор не известна. А 18 марта Сергей Минько принимает участие в сессии городского совета - экс городской голова чувствует себя исполкоме настоящим хозяином. Много общается, раздает советы и распоряжения. Начиная с 20-х чисел марта Сергей Минько вдруг перестал появляется на людях."
"Городская инфекционка почти заполнена под завязку. В ней лежат богатые и уважаемые в исполкомовских кругах люди. И большинство из этих людей так или иначе связаны с Минько. Лежат здесь с коронавирусом даже организаторы и участники так называемого элитного карточного клуба, в котором частенько бывает мелитопольский нардеп, несмотря на то, что этот "клуб" находится на отшибе - на территории одного агропредприятия на северном выезде из города. Большинство заместителей мэра Мелитополя не выходят на работу, заболела начальник финуправления, не здоровится некоторым руководителей управлений и ведомств местной власти. Вот так"
Источник:
https://ria-m.tv/news/187502/v_melitopole_uje_14_sluchaev_koronavirusa_16_letnego_podrostka_s_covid_19_gospitalizirovali.html
Можно ведь перевозить людей просто по из рабочим пропускам.
Об этом стало известно в ходе ежедневного эфира мэра, 3 апреля, - передает корреспондент 0512.ua.
Сенкевич рассказал, что лишь некоторые категории граждан смогут пользоваться трамваями, троллейбусами и маршрутками. Всем остальным, кто не входит в вышеперечисленные группы, придется ходить пешком или пользоваться собственным транспортом, если он есть.
Не забудь постучати.. Сама знаєш куди
козломордянє
За деньги.
Читала на форуме, кто-то писал (из альтернативно одаренных леваков), что остановить производство, а потом запустить - пара пустяков.
Особенно "легко", если я правильно понимаю, остановить и снова запустить доменную печь.
P.S. Тут узнала, что крупнейшие разведки мира называют "пятиглазыми".
Так вот, ни один "пятиглазый", да даже и 20-глазый, не сможет предсказать всех действий леваков, потому что леваки - идиоты, а идиот совершает поступки, которые логически предсказать невозможно, ибо эти поступки ведут самого левака в могилу!
То, как поступит идиот, предсказать невозможно, и потому разведки очен страдают, не зная, что еще такое-этакое "отколят" леваки.
Например, кто мог представить в здравом уме, что левак предложит размещать уголовников, зараженных коронавирусом, в частных госпиталях, основное финасировние которых идет от частных пациентов? Кто же из платящих больных захочет лечиться за свои деньги (немалые) на соседней койке с уголовником осужденным? И, самое главное, в каких госпиталях планирует лечиться сам левак, если границы закрыты?
Вам же наглядно показали, что вашим работникам будут созданы все условия для работы.
"Вместе
поднимемй*бнем экономику Украины" - как сказал Квартал.
За президента ПИДАГОГА.