 "Інвестиційна няня", падіння ціни на нафту, операція "Ё". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Вчера на встрече со своими подельниками г-н Зеленский нагло заявил "У меня нулевая терпимость к коррупции"
Исходя из этого мы заявляем, что данные слова либо полное вранье, либо безграмотность руководителя страны имеющего юридическое образование.
Вся власть Зеленского коррумпирована полностью и окончательно.
И это не просто слова.
Четкое юридическое определение коррупции дано в Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) принятый на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в силу 14 декабря 2005 года.
Кроме всего прочего как коррупция там определяется и предоставление привилегии родственникам, друзьям, независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу) (непотизм).
Оглянитесь вокруг, Сколько ваших друзей, знакомых, коллег по "Кварталу" осело во властных структурах безо всякого конкурсного отбора и учета профессиональных качеств ? Это и есть коррупция, а вы по всем международным нормам, банально коррумпированный руководитель страны.
Именно для таких как вы и существует "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с которым, мы очень надеемся, вы очень скоро познакомитесь.
*Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (укр/рос) ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 49 ) { Конвенцію ратифіковано із заявами Законом N 251-V ( 251-16 ) від 18.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.496 }
- Оказывается достаточно одного...
обоссанная малоросня, Сэр...
Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·9 ч
Квітень 2014 року.
Нагадую.
І реготали, недоумки, повні зали. І посадили оце .... на саму вищу посаду.
Біомаса шлунків..
...
- Да ведь других нет.
- Вот ни за каких и не голосуйте. Я произвёл 30 наблюдений за 30 лет.
И что же вы думаете?
Те мои пациенты, которых я заставлял голосовать, по итогу теряли в весе.
Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетённое состояние духа. Да-с.