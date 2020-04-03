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 "Інвестиційна няня", падіння ціни на нафту, операція "Ё". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

На трьох вже не вийде

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Вона впала...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Операція "Ё"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Здесь дело почище!

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ відкрила провадження за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Весна вже прийшла...

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Інвестиційна няня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брат Єрмака за гроші конкурентів взявся знищувати найбільший приватний порт в Одесі, - ЗМІ. ВIДЕО

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Основано на реальних подіях

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

День такий...

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Зі святом!

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Нова колекція

Інвестиційна няня, падіння ціни на нафту, операція Ё. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Терміново клич "баригу"!

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186724
 
   
 Топ коментарі
 
- Сколько нужно докторов чтобы спасти человечество?
- Оказывается достаточно одного...
"Инвестиционная няня", падение цены на нефть, операция "Ё". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8019
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Консультация для ю(мо)риста Зеленкого.
Вчера на встрече со своими подельниками г-н Зеленский нагло заявил "У меня нулевая терпимость к коррупции"
Исходя из этого мы заявляем, что данные слова либо полное вранье, либо безграмотность руководителя страны имеющего юридическое образование.
Вся власть Зеленского коррумпирована полностью и окончательно.
И это не просто слова.
Четкое юридическое определение коррупции дано в Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) принятый на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в силу 14 декабря 2005 года.
Кроме всего прочего как коррупция там определяется и предоставление привилегии родственникам, друзьям, независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу) (непотизм).
Оглянитесь вокруг, Сколько ваших друзей, знакомых, коллег по "Кварталу" осело во властных структурах безо всякого конкурсного отбора и учета профессиональных качеств ? Это и есть коррупция, а вы по всем международным нормам, банально коррумпированный руководитель страны.
Именно для таких как вы и существует "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с которым, мы очень надеемся, вы очень скоро познакомитесь.
*Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (укр/рос) ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 49 ) { Конвенцію ратифіковано із заявами Законом N 251-V ( 251-16 ) від 18.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.496 }
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Головний меседж зустрічі "малої зефракції" із Зеленським та Єрмаком... "Инвестиционная няня", падение цены на нефть, операция "Ё". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1646

"Инвестиционная няня", падение цены на нефть, операция "Ё". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8256


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стесняюсь спросить у жертв сериала. а уже есть свои свинарчуки ? и торговля на жизни во время эпидемии или еще нет ? я не говорю о пирамиде облигаций и падении экономики . была у меня чуйка что это чмо развалит нас но так быстро угробить экономику .... .
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- Сколько нужно докторов чтобы спасти человечество?
- Оказывается достаточно одного...
"Инвестиционная няня", падение цены на нефть, операция "Ё". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8019
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Срочно зови Баригу! Нехай допоможе
"Инвестиционная няня", падение цены на нефть, операция "Ё". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3810
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обоссанная малоросня, Сэр...

"Инвестиционная няня", падение цены на нефть, операция "Ё". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6060 Олекса Моцно Лютий

@tendertorg21

·9 ч

Квітень 2014 року.
Нагадую.
І реготали, недоумки, повні зали. І посадили оце .... на саму вищу посаду.
Біомаса шлунків..

"Инвестиционная няня", падение цены на нефть, операция "Ё". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1206
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Это как два греческих села подрались и тем кому досталось вслед кричали -.Ну мы вам ещё попадёмся!,махая кулаком "Інвестиційна няня", падіння ціни на нафту, операція "Ё". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 629
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По итогу(!!!!):- И, Боже вас сохрани, не голосуйте за олигархов и их ставленников.
- Да ведь других нет.
- Вот ни за каких и не голосуйте. Я произвёл 30 наблюдений за 30 лет.
И что же вы думаете?
Те мои пациенты, которых я заставлял голосовать, по итогу теряли в весе.
Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетённое состояние духа. Да-с."Інвестиційна няня", падіння ціни на нафту, операція "Ё". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3857
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