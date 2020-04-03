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Все про:контрабанда (1121) Правоохоронні органи (963) СБУ (5464) Черкащина (323) маски (9)

 Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ. ФОТО

У Черкаській області Служба безпеки України блокувала механізм незаконного вивезення з країни партії заборонених урядом до експорту товарів протиепідемічного призначення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий мешканець, незважаючи на запроваджені обмеження у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, налагодив поставки респіраторних масок в одну із країн ЄС. Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення, сформоване зловмисником. Під час митного огляду було виявлено партію медичних масок.

Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ 02
Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ 03

За інформацією СБ України, найближчим часом ділок планував переправити понад 10 тис. респіраторних масок. Європейським клієнтам він виставив "цінник" у 2,5 євро за штуку.

Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ 04
Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ 05

За попередніми підрахунками зловмисник планував нажитися на понад 700 тис. гривень.

Читайте також: Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186695
 
 
 Топ коментарі
 
Этот загремит по полной!
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 9129
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Почему это она не законная? А законно отправлять туда врачей и спирт как хочет сделать владимир зеленских? Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 6521
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В Дарницком районе Киева мужчина занимался незаконной торговлей масками

То есть мужик продавал маски по 10 грн это не законно , аптеки барыжат по 30 это норм? Скоро маски будут по закладкам как наркота.
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 6851

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Этот загремит по полной!
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.

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100% это минимум полковник фсб. без руки москвы - нельзя.
поэтому 10 лет как террористу впаяют. и будет он уже маски шить, но для родины.
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Это его маски и респираторы. ТАк что имеет право!!! Тем более что нужно памочь братской Италии, а то что не безвезвозмездно, так мужику тоже кушать нужно!!! Зе!!!
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К зелиному братану СБУ почему-то не приходила
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Ну причём тут Радуцкий? Ничего личного это всего лишь бизнесс.
Лучше посмотри какие мы кудрявые.
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 7986
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Почему это она не законная? А законно отправлять туда врачей и спирт как хочет сделать владимир зеленских? Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 6521
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Оманський Брехун відправляє туди лікарів і спирт, а цей відсилає маски. Волонтери, мля.
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я взагалі дивуюсь, хай би навів порядок з масками, антисептиками, захисним одягом для лікарів, ліками в Україні, благодетель
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Что бы нн сесть нужно минимум милионами воровать.а этого мелочного закроют и надолго
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Тот кто ворует вагонами-никогда не сядет, заплатит таксу СБУ или налоговой и дело закрыто. А рядовой засядет на полжизни.
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А зачем сбу-шнику затылок зарисовывать ? Особо засекреченный агент по выявлению масок ?
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Сбу, очнись - там зЭ-зачморыш с ермаками и бенями Украину продал! Но бравые спЫцахенты толпами бегают за комментаторами на форумах и фейсбуках и «вычисляют по айпи» кто масками торгует.
При баклане работать в конторе - не то что не обладать последним испанским стыдом надо, а себя нужно ненавидеть
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Следующая люстрация очень надеюсь одними увольнениями и командировками за убд на третью линию в тылу для них всех не обойдётся
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пацан тоже мечтал помочь Италии - узеленский туда врачей и спирт, этот маски. "не корысти ради, а токмо волею призедента"(с)
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Колись і я пив цей квас! Нічого після нього не боліло!
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У нас и сейчас из таких бочек квас продают и нормально, пьём. Пока заболевших вроде немного. Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 2060
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так ось чым теперь занимаюся рыцари плаща и кинжала...
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Гадуцькому ні чого не буде , тому що в нього є фельдшерська освіта !!! І він робив благородну справу ! Рятував іспанців !😇
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В Дарницком районе Киева мужчина занимался незаконной торговлей масками

То есть мужик продавал маски по 10 грн это не законно , аптеки барыжат по 30 это норм? Скоро маски будут по закладкам как наркота.
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 6851

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Скиньте контакты этого мужика! Я может тоже хочу италии помощь посильную оказать )))
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Хочется пожелать ублюдку здоровья, ему и его семье..
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это ты лох, маски нужны сейчас, а не через месяц с Али
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Ты дятел - это тебя приняли? Или ты сбушник, который принимал? Поставь страну отправки Польша!
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А, 960 тонн вывезеных масок за границу из стратегических запасов Украины, баканов своему подельнику из 95 кв простил? Лерос мошенник, а щеленский цяця.
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Кстати рашка стянула к границам Украины значительные силы, сегодня видел видео на ютубе с бесконечными колона и бронетехники.
Но благодаря Парашенко, даже если бы и хотели воевать но нечем, скрывая воровство боеприпасов которые он с ахметом эшелонами отправлял в лднрию, уничтожил все крупнейшие артсклады.
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Ну ничего себе мужик обнаглел. Решил Зебила объегорить, САМОГО ЕВРЕЯ ОБСТАВИТЬ. Ну надо же.
ЗЕБИЛУ МОЖНО, он же еврейский у нас, а тебе только смотреть и мечтать об этом. Так и в кутузку можно загреметь. Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 9853
Что позволено еврею в Украине, украинцу--зась. Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 3613
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А хотите акуенную историю ?
У меня на таможне застряли респираторы из США в количестве 500шт цена вопроса 105$ , я не для себя их покупал для сотрудников и членов их семей.
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и это в одной из самых проблемных областей... сцуха
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Дожили! Помощь ближнему, уже карается законом.
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Раньше шпионами и диверсантами занимались, а теперь не жизнь, а красота - штурмы борделей, арест ящика масок, скоро опять камеры с али будут арестовывать.
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Дурня для зебілів: по-перше ціна такої маски в рази менша. По-друге: вартість пересилки занадто висока для комерційного направлення. По-третє - дурня - в " мав намір переправити 10000 масок"... Як вони будуть надавати докази про наміри? Зате показали роботу: СБУ затримали посилку з масками... Ура..
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Незнание закона не освобождает от ответственности,
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