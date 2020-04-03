 Житель Черкащини налагодив незаконну відправку поштою масок і респіраторів в Італію, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що місцевий мешканець, незважаючи на запроваджені обмеження у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, налагодив поставки респіраторних масок в одну із країн ЄС. Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення, сформоване зловмисником. Під час митного огляду було виявлено партію медичних масок.
За інформацією СБ України, найближчим часом ділок планував переправити понад 10 тис. респіраторних масок. Європейським клієнтам він виставив "цінник" у 2,5 євро за штуку.
За попередніми підрахунками зловмисник планував нажитися на понад 700 тис. гривень.
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
поэтому 10 лет как террористу впаяют. и будет он уже маски шить, но для родины.
Лучше посмотри какие мы кудрявые.
При баклане работать в конторе - не то что не обладать последним испанским стыдом надо, а себя нужно ненавидеть
19:00
То есть мужик продавал маски по 10 грн это не законно , аптеки барыжат по 30 это норм? Скоро маски будут по закладкам как наркота.
https://aliexpress.ru/item/4000830338341.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.79ed252eBXpJmP&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.166126.0&scm_id=1007.14977.166126.0&scm-url=1007.14977.166126.0&pvid=4c298fee-7575-4e16-9838-41be5a87004d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.166126.0,pvid:4c298fee-7575-4e16-9838-41be5a87004d,tpp_buckets:668%230%23131923%2320_668%23808%236395%23445_668%23888%233325%2311
Но благодаря Парашенко, даже если бы и хотели воевать но нечем, скрывая воровство боеприпасов которые он с ахметом эшелонами отправлял в лднрию, уничтожил все крупнейшие артсклады.
ЗЕБИЛУ МОЖНО, он же еврейский у нас, а тебе только смотреть и мечтать об этом. Так и в кутузку можно загреметь.
Что позволено еврею в Украине, украинцу--зась.
У меня на таможне застряли респираторы из США в количестве 500шт цена вопроса 105$ , я не для себя их покупал для сотрудников и членов их семей.