 "У нього не було маски на обличчі", - в Празі демонтували пам'ятник радянському маршалу Конєву. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Рішення про демонтаж рада міського району Прага-6, де стояв монумент, ухвалила минулого року. Про дату демонтажу заздалегідь не повідомляли.
Голова району Прага-6 Ондржей Колар прокоментував знесення пам’ятника: "У нього не було маски на обличчі. Правил повинні дотримуватися всі – на вулицю можна виходити, тільки прикривши рот і ніс".
Представник Праги-6 заявив, що демонтаж пам’ятника було заплановано давно, а саме зараз його реалізували тому, що нарешті вирішили всі процедурні питання.
Посольство Росії в Празі назвало знесення "вандальскими діями" і "недружнім кроком" і висловило "рішучий протест" Міністерству закордонних справ Чехії.
Пам’ятник стане частиною експозиції Музею пам’яті XX століття, який створюється в чеській столиці.
Тепер на місці, де стояв пам’ятник Конєву, мають встановити пам’ятник звільненню Праги в 1945 році. Який він матиме вигляд – поки що невідомо.
Снос памятников как и их постановка должны решаться с учетом мнения общины, если это происходит, больших проблем не возникает, потому что или какой-то памятник стоит, потому что большинство поддерживает его наличие, или он не стоит, потому что большинство против, чтобы он стоял.
над пустым холмом, где лежали триста павших в бою солдат и офицеров армии Власова, был водружен тёмный деревянный крест с белеющими на нем буквами: РОА.
Вторая мировая, а на вапрос кто ваивал ? ответят -наши… с немцами…
такое поведение недопустимо. Да ещё без маски.