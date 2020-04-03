EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  13194  119
Все про:демонтаж (71) пам'ятник (569) Прага (32) Чехія (308) декомунізація (301)

 "У нього не було маски на обличчі", - в Празі демонтували пам'ятник радянському маршалу Конєву. ФОТОрепортаж

У столиці Чехії Празі демонтували пам’ятник радянському маршалу Іванові Конєву.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Рішення про демонтаж рада міського району Прага-6, де стояв монумент, ухвалила минулого року. Про дату демонтажу заздалегідь не повідомляли.

Голова району Прага-6 Ондржей Колар прокоментував знесення пам’ятника: "У нього не було маски на обличчі. Правил повинні дотримуватися всі – на вулицю можна виходити, тільки прикривши рот і ніс".

Представник Праги-6 заявив, що демонтаж пам’ятника було заплановано давно, а саме зараз його реалізували тому, що нарешті вирішили всі процедурні питання.

Посольство Росії в Празі назвало знесення "вандальскими діями" і "недружнім кроком" і висловило "рішучий протест" Міністерству закордонних справ Чехії.

Пам’ятник стане частиною експозиції Музею пам’яті XX століття, який створюється в чеській столиці.

Тепер на місці, де стояв пам’ятник Конєву, мають встановити пам’ятник звільненню Праги в 1945 році. Який він матиме вигляд – поки що невідомо.

У нього не було маски на обличчі, - в Празі демонтували памятник радянському маршалу Конєву 01
У нього не було маски на обличчі, - в Празі демонтували памятник радянському маршалу Конєву 02
У нього не було маски на обличчі, - в Празі демонтували памятник радянському маршалу Конєву 03
У нього не було маски на обличчі, - в Празі демонтували памятник радянському маршалу Конєву 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186681
 
   
 Топ коментарі
 
А вотето уже русофобия какая-то "У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу - Цензор.НЕТ 7982
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
а я думаю что за зарево на востоке вечером
 показати весь коментар
 
 
погоджують, таки не було! А МЗС конституційної монархії ніякої заяви з цього приводу не давало, чи з такою ціною на нафту їм не до цього.
 показати весь коментар
 
 
Поколение 2000-ных уже не пойдет освобождать другие страны и народы, не тот общественный строй, не тот менталитет, да и своя шкура дороже.
 показати весь коментар
 
 
Ну, это их личное дело. Поскольку было принято решение, соблюдены все процедуры, не было "самосвала", произошел аккуратный цивилизованный демонтаж. У Праги есть власть, которую выбрали пражане, если они это не поддерживают, они выберут другую власть, которая этот памятник вернет обратно, а если поддерживают, то и проблемы нет.

Снос памятников как и их постановка должны решаться с учетом мнения общины, если это происходит, больших проблем не возникает, потому что или какой-то памятник стоит, потому что большинство поддерживает его наличие, или он не стоит, потому что большинство против, чтобы он стоял.
 показати весь коментар
 
Правильно и сделали, что памятник палачу коневу сняли с постамента!!! Коневу- Вору картин из Дрезденской галлере и первому жопализу сталина! Коневу, который предал второго вора Германии жукова!!
 показати весь коментар
 
 
Теперь птичкам гадить не на кого.((( Птичек жалко.
 показати весь коментар
 
Чехам и при Гитлере неплохо жилось. Группенфюрер Гейдрих в кабриолете по Праге ездил. А тут приперся этот Конев со своей армией.
 показати весь коментар
 
И не говори. Освободитель блин. Пришел и освободил чехов от свободы на 50 лет.
 показати весь коментар
 
 
Ну да... Поездил бы он так по Белоруссии. Чехи настоящие ценители свободы.
 показати весь коментар
 
Кінець дружба-фройндшафт ? І Дземан не допоміг, переступили (перешагнулі) через пуйла коли рашка ослабла. Так само розвалився і "соцлагерь" і "народно-освободительние движения развивающихся стран". Нічим мільйонні гонорари платити лобістам та агентам впливу, журнашлюшкам "свободних изданий" приплачувати
 показати весь коментар
 
Только через 48 лет, серым холодным утром 6 мая 1993 года на Ольшанском кладбище в Праге,
над пустым холмом, где лежали триста павших в бою солдат и офицеров армии Власова, был водружен тёмный деревянный крест с белеющими на нем буквами: РОА.
 показати весь коментар
 
 
внуки колымских вертухаев , те самые "майские дидоносы" спросите их и узнаете, что больше половины не скажет когда началась и когда закончилась
Вторая мировая, а на вапрос кто ваивал ? ответят -наши… с немцами…
 показати весь коментар
 
Конев чихать хотел на чешский суверенитет - во время эпидемии в общественном месте
такое поведение недопустимо. Да ещё без маски.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору