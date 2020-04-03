 2 апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка в лікарню швидкої допомоги в Києві, вже врятували 15 осіб, ще 8 апаратів сьогодні почали працювати. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Завідуючий відділенням інтенсивної терапії Ігор Малиш подякував за допомогу і повідомив, що з часу передачі попередніх двох апаратів вони вже допомогли врятувати життя 15-ти пацієнтів.

"Апарати, які нам передали тиждень тому, вже 15 людей, пацієнтів перебували на вентиляції. Тобто за цей час ми зробили багато. Все це піде далі в роботу, і я висловлюю вам велику вдячність від колективу відділення інтенсивної терапії за те, що ви нас підтримували і підтримуєте", – наголосив він.

За його словами, цим апаратам вже більше 10-ти років і їм потрібен був капітальний ремонт. І ось завдяки Фонду Порошенка цей ремонт проведено.

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Директор комунального підприємства "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Ткаченко наголосив, що це обладнання вкрай необхідне для лікування людей з ураженнями легень і ускладненням коронавірусної хвороби.

Марина Порошенко, дружина лідера "Європейської солідарності" і п'ятого Президента України, яка вже вдруге за останні тижні побувала в цій лікарні, зазначила, що допомога лікарям сьогодні – це головний пріоритет, адже медики перебувають на передньому краї боротьби з епідемією.

Вона також повідомила, що крім 10 апаратів штучної вентиляції легень, які вже передані у столичну лікарню, зараз вже відновлюються п’ять апаратів ШВЛ для Миколаївської та Івано-Франківської областей.

Фонд Порошенка закуповує обладнання і засоби індивідуального захисту для лікарень по всій Україні. Окрім відновлення апаратів ШВЛ, передана медична реанімаційна апаратура для відділень інтенсивної терапії у 6 лікарнях, а також засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Фонд допомагає людям, які потребують особливого піклування під час карантину – малозабезпеченим, людям похилого віку, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, сім’ям загиблих воїнів та ветеранам АТО/ООС. Більше 10 000 продуктових наборів коштом Фонду Порошенка підготовлені і вже надходять в регіони країни.

Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.









