 2 апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка в лікарню швидкої допомоги в Києві, вже врятували 15 осіб, ще 8 апаратів сьогодні почали працювати. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Завідуючий відділенням інтенсивної терапії Ігор Малиш подякував за допомогу і повідомив, що з часу передачі попередніх двох апаратів вони вже допомогли врятувати життя 15-ти пацієнтів.
"Апарати, які нам передали тиждень тому, вже 15 людей, пацієнтів перебували на вентиляції. Тобто за цей час ми зробили багато. Все це піде далі в роботу, і я висловлюю вам велику вдячність від колективу відділення інтенсивної терапії за те, що ви нас підтримували і підтримуєте", – наголосив він.
За його словами, цим апаратам вже більше 10-ти років і їм потрібен був капітальний ремонт. І ось завдяки Фонду Порошенка цей ремонт проведено.
Директор комунального підприємства "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Ткаченко наголосив, що це обладнання вкрай необхідне для лікування людей з ураженнями легень і ускладненням коронавірусної хвороби.
Марина Порошенко, дружина лідера "Європейської солідарності" і п'ятого Президента України, яка вже вдруге за останні тижні побувала в цій лікарні, зазначила, що допомога лікарям сьогодні – це головний пріоритет, адже медики перебувають на передньому краї боротьби з епідемією.
Вона також повідомила, що крім 10 апаратів штучної вентиляції легень, які вже передані у столичну лікарню, зараз вже відновлюються п’ять апаратів ШВЛ для Миколаївської та Івано-Франківської областей.
Фонд Порошенка закуповує обладнання і засоби індивідуального захисту для лікарень по всій Україні. Окрім відновлення апаратів ШВЛ, передана медична реанімаційна апаратура для відділень інтенсивної терапії у 6 лікарнях, а також засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Фонд допомагає людям, які потребують особливого піклування під час карантину – малозабезпеченим, людям похилого віку, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, сім’ям загиблих воїнів та ветеранам АТО/ООС. Більше 10 000 продуктових наборів коштом Фонду Порошенка підготовлені і вже надходять в регіони країни.
Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.
Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.
Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.
Знаете, в 2014 ПАП очень тихо переоборудовал ПВО вокруг Киева.
Очень тихо купил около 600 снайперских винтовок для десантников
Очень тихо купил банно-прачечные комплексы для АТО…
За 4 года Петр Алексеевич потратил на благотворительность и поддержку ВСУ где-то 1,5 млрд гривен своих личных средств. Без пиара и без рекламы. Опять таки очень тихо!
За это его назвали «жадным барыгой» и втоптали в грязь.
Поэтому тихо не будет, будет очень громко.
Лікарні Києва, Вінниці, Тернополя, Дніпра, Львова, Одеси отримали реанімаційне обладнання від нашого «Фонду Порошенка». Ми закупили захисні костюми і вже через декілька днів передамо їх в лікарні. https://www.facebook.com/pg/PoroshenkoFoundation/posts/
Марина Порошенко готує продуктові набори для соціально незахищених громадян. А перша леді преЗЕдента???
"В слове Президент Зе нету.
Зе есть в слове преЗерватив"
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск купил в Китае 1255 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все они были подарены Калифорнии.