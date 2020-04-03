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 Політика України, Фоторепортаж
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 2 апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка в лікарню швидкої допомоги в Києві, вже врятували 15 осіб, ще 8 апаратів сьогодні почали працювати. ФОТОрепортаж

8 апаратів штучноі вентиляції легенів відсьогодні почали працювати у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги у Києві. Вони були відновлені коштом Фонду Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Завідуючий відділенням інтенсивної терапії Ігор Малиш подякував за допомогу і повідомив, що з часу передачі попередніх двох апаратів вони вже допомогли врятувати життя 15-ти пацієнтів.

"Апарати, які нам передали тиждень тому, вже 15 людей, пацієнтів перебували на вентиляції. Тобто за цей час ми зробили багато. Все це піде далі в роботу, і я висловлюю вам велику вдячність від колективу відділення інтенсивної терапії за те, що ви нас підтримували і підтримуєте", – наголосив він.

За його словами, цим апаратам вже більше 10-ти років і їм потрібен був капітальний ремонт. І ось завдяки Фонду Порошенка цей ремонт проведено.

Читайте також: Ми купили 70 тис. захисних костюмів для лікарів, - Порошенко

Директор комунального підприємства "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Ткаченко наголосив, що це обладнання вкрай необхідне для лікування людей з ураженнями легень і ускладненням коронавірусної хвороби.

Марина Порошенко, дружина лідера "Європейської солідарності" і п'ятого Президента України, яка вже вдруге за останні тижні побувала в цій лікарні, зазначила, що допомога лікарям сьогодні – це головний пріоритет, адже медики перебувають на передньому краї боротьби з епідемією.

Вона також повідомила, що крім 10 апаратів штучної вентиляції легень, які вже передані у столичну лікарню, зараз вже відновлюються п’ять апаратів ШВЛ для Миколаївської та Івано-Франківської областей.

Фонд Порошенка закуповує обладнання і засоби індивідуального захисту для лікарень по всій Україні. Окрім відновлення апаратів ШВЛ, передана медична реанімаційна апаратура для відділень інтенсивної терапії у 6 лікарнях, а також засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Фонд допомагає людям, які потребують особливого піклування під час карантину – малозабезпеченим, людям похилого віку, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, сім’ям загиблих воїнів та ветеранам АТО/ООС. Більше 10 000 продуктових наборів коштом Фонду Порошенка підготовлені і вже надходять в регіони країни.

Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.

2 апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка в лікарню швидкої допомоги в Києві, вже врятували 15 осіб, ще 8 апаратів сьогодні почали працювати 01
2 апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка в лікарню швидкої допомоги в Києві, вже врятували 15 осіб, ще 8 апаратів сьогодні почали працювати 02
2 апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка в лікарню швидкої допомоги в Києві, вже врятували 15 осіб, ще 8 апаратів сьогодні почали працювати 03
2 апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка в лікарню швидкої допомоги в Києві, вже врятували 15 осіб, ще 8 апаратів сьогодні почали працювати 04
2 апарати ШВЛ, передані Фондом Порошенка в лікарню швидкої допомоги в Києві, вже врятували 15 осіб, ще 8 апаратів сьогодні почали працювати 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186662
 
 
 Топ коментарі
 
Я надеюсь для зелебобиков эти аппараты ИВЛ не используют? 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 3463
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Сейчас они дух переведут и расскажут нам еще раз какой плохой Порошенко.
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Ага, так когда этот моральный урод ответит за разжигание конфликта, заработок на крови, похищение людей и вывод денег в офшоры во время войны ?
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Captain Grey."разжигание конфликта"???Кацап улибнись звідси.
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Кацапе, тебе простіше пристрелити ніж лікувати. Та й послуги ветеринарів зараз недешеві. Пшло Nach Osten, плоде мокшанця і кози.
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Мне тут пишут, что добро надо делать тихо. Мол, нельзя пиариться на благотворительности…
Знаете, в 2014 ПАП очень тихо переоборудовал ПВО вокруг Киева.
Очень тихо купил около 600 снайперских винтовок для десантников
Очень тихо купил банно-прачечные комплексы для АТО…
За 4 года Петр Алексеевич потратил на благотворительность и поддержку ВСУ где-то 1,5 млрд гривен своих личных средств. Без пиара и без рекламы. Опять таки очень тихо!
За это его назвали «жадным барыгой» и втоптали в грязь.
Поэтому тихо не будет, будет очень громко.
2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 7394
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Та ну,знайшов благодійника...Я дуже тихо купив дві підводні лодки я ядерними ракетами(поки що в шахтах заховані),тисячу лазерних гармат(Зіркові війни бачив?),і мільйон світлових мечів!!!! А навкруг свого міста поставив силовий щит!!!2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 9469 Чайник,вермішель із ослячих вух зніми придурок! 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 956
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Тихо ти можеш тільки обісратися,та й то сумнівно
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А ти не сумнівайся,каКцапчику,просто розкрий ротяку і жди коли впаде! 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 712
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ждать? шо ти кажеш? є слово "чекати".наступного разу штани зняти не забудь,ждун
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После эпидемии 95й квартал сможет выгодно продать это оборудование зарубеж.
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Всі називали Парашенка , мародером 🐷, а він покаявся і став спасітелем !
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С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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Даже шерсти клок не хочет давать твой клован
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****....и зеленожопые и вата конченная, вас от слова Порошенко плющит как конченых наркош. "Специалисты" херовы, "разбирающиеся" в медицине, лучше докторов медицинских наук. Желаю, что когда будете подыхать, возле вас не оказалось ИВЛ, подаренных кондитером адекватным людям Украины.
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И как это ты умудряешься себя в задницу поцеловать, "самолайкер"?
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Я сужу людей по их поступках, а ты подху...ловник кацапский, прежде чем в Украину заглянуть, ипало вытри.
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Голова Фонду Марина Порошенко передала Київській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги ще 8 відновлених апаратів штучної вентиляції легень: "Ми взяли на себе зобов'язання відновити 10 апаратів штучної вентиляції легень. Два апарати були передані раніше. Сьогодні ми передаємо решту 8".
Лікарні Києва, Вінниці, Тернополя, Дніпра, Львова, Одеси отримали реанімаційне обладнання від нашого «Фонду Порошенка». Ми закупили захисні костюми і вже через декілька днів передамо їх в лікарні. https://www.facebook.com/pg/PoroshenkoFoundation/posts/

Марина Порошенко готує продуктові набори для соціально незахищених громадян. А перша леді преЗЕдента???

2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 3938 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 1098
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Обрати внимание: они не покупают аппараты ИВЛ в Китае, а восстанавливают старые. И дело не в сроках доставки - это фигня.
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Коли зарядку показувала , то афект ,був ліпший !
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26 марта вроде передал 2 ИВЛ, а к 3 апреля они уже спасли с их помощью 15 человек. То есть пусть 7 дней на 2 = 14 суток работы аппаратов разделить на 15 человек. Примерно по суткам на человека...вот это результат! На сутки человека подключили и пациент выздоровел. Это минимум на нобелевку!
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Том що Парашенко , чудотворні апарити підарував !😈
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Повторю прошлогоднее предвыборной.
"В слове Президент Зе нету.
Зе есть в слове преЗерватив"
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Вот читаю я вас,поклонники зеленского,и реально хочется,чтоб вы лечились от коронавирусом только уриной своего преЗЕдента. Вы большего не заслужили. Ни морально,ни умственно,ни физически
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алексеевич пытается за счет коронавируса вернуть кресло президента.
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Знову піариться гад. В той час як препіздент пише дубль за дублем, коли йому не вистачає часу навіть на сон. Клятий барига піариться.
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От що роблять чудотворні підарунки Парашенка ! За один тиждень , два апарати ! І аже стільки врятованих життів ! Не здивує , як ці апарати , подолають і демографічну кризу !😈
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Молодец петя, ещё осталось купить 1245 аппаратов, чтобы сравняться с Илонм Маском. 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать - Цензор.НЕТ 5774

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск купил в Китае 1255 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все они были подарены Калифорнии.
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А в это время, клоуны, разворовывают бюджет, предают Украину, продают должности, закрыли финансирование оборонки во время войны... трудятся без выходных над ликвидацией страны. Зебилы - а не проще было свалить на парашу(РФ), и вам хорошо, и мы бы жили лучше и спокойней. Вы же кроме говна ничего не производите...
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