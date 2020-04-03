EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  1042  12
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1998) Мінздоров'я (1395) Тернопільщина (262) Ляшко Віктор (174) COVID-19 (2817) коронавірус (1541)

 Головний санлікар Ляшко прибув на Тернопільщину, щоб дізнатися оцінку ситуації від тих, хто на передовій боротьби з коронавірусом. ФОТО

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко прибув з робочим візитом у Тернопільську область, де станом на 3 квітня зафіксовано 114 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Ляшка в Facebook.

Головний санлікар Ляшко прибув на Тернопільщину, щоб дізнатися оцінку ситуації від тих, хто на передовій боротьби з коронавірусом 01

Ляшко зазначив, що в рамках візиту він з колегами насамперед перевірить роботу обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня.

Крім цього, заплановано відвідання медичного закладу, який визначено як госпітальну базу для прийняття і лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Також головний санітарний лікар України має зустрітися і поспілкуватися з медичними працівниками.

"Мені важлива думка і оцінка ситуації тих, хто на передовій бореться з COVID-19", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 нових випадків COVID-19 зафіксували на Тернопільщині, загалом в області - 111

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186654
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
да маски без очков = "абыбуло".
они просто для того шоб кого-то, кхе-кхе, не заразить. самое лучшее срадство - молитва))) ну, если молящийся - православный
 показати весь коментар
 
Судя по всему вертолеты закупили только с одной единственной целью: возить шишек.
Что и требовалось доказать.
 показати весь коментар
 
 
ну да .... а ты думал будут роботяг на заводы отвозить как в .... Uber ???)))))
 показати весь коментар
 
 
Не думал, но и фоток до сегодняшнего дня не видел!
 показати весь коментар
 
Если это МИ, то откуда надпись Airbus чуток ниже винта?

 показати весь коментар
 
 
Главный санврач Ляшко прибыл на Тернопольщину, чтобы узнать оценку ситуации от тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1902

Ну вот не дешевые понты!
Airbus Eurocopter EC-225

 показати весь коментар
 
я чет думал что они честнее там в министерстве, могли бы так не понтоваться - но нет, как ермак - как перед концом света отжигают.
кстати, у вертиков этих бывало что винт отваливался и они.... да, тяжелее воздуха становились
 показати весь коментар
 
 
Режимом чрезвычайной ситуации управляют МЧС.Где они,хоть в одной стране мира?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору