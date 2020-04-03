 Головний санлікар Ляшко прибув на Тернопільщину, щоб дізнатися оцінку ситуації від тих, хто на передовій боротьби з коронавірусом. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Ляшка в Facebook.

Ляшко зазначив, що в рамках візиту він з колегами насамперед перевірить роботу обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня.

Крім цього, заплановано відвідання медичного закладу, який визначено як госпітальну базу для прийняття і лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Також головний санітарний лікар України має зустрітися і поспілкуватися з медичними працівниками.

"Мені важлива думка і оцінка ситуації тих, хто на передовій бореться з COVID-19", - зазначив Ляшко.

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