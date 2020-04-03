 Із загиблим на Донбасі воїном 57-ї ОМПБр Володимиром Мовчанюком попрощалися на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на сайті Погребищенської райдержадміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимира Мовчанюка поховали 2 квітня у його рідному селі Андрушівці. Провести його в останню путь приїхало керівництво Погребищенського району та військового комісаріату, бойові побратими з частини, де він служив, ветерани АТО/ООС з нашого і сусіднього районів, прийшли земляки. Похорон проходив з урахуванням карантинних обмежень щодо коронавірусу", - зазначається в повідомленні.

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Володимир Мовчанюк народився 11.09.1983 року. Після строкової служби працював на різних роботах. 02.02.2015 був призваний за мобілізацією, потім підписав контракт, який двічі продовжував. Проходив службу в 57-й бригаді на посадах старшого навідника мінометного взводу, командира кулеметного відділення мотопіхотного батальйону, з серпня 2018 року - командира гранатометного відділення.

У нього залишилися батьки та брат (учасник АТО).



















