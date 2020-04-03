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 Рекет, викрадення людей та незаконне поводження зі зброєю: на Полтавщині затримали групу осіб, причетних до серії тяжких злочинів. ВІДЕО+ФОТО

До поля зору працівників внутрішньої безпеки поліції потрапила група молодих людей, які влаштували "терор" жителям Кременчука. На "рахунку" зловмисників - рекет, викрадення людей, незаконне поводження зі зброєю, підпал авто працівника поліції. Спільно зі слідчими ГУНП під процесуальним керівництвом прокуратури області фігурантів затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як повідомили у відомстві, наприкінці березня 2019 року до чергової частини Кременчуцького відділу полтавської поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків горить автомобіль. Слідчо-оперативна група поліції на місці встановила, що транспортним засобом користується заступник начальника одного з відділів Управління захисту економіки у Полтавській області.

За фактом події слідчі поліції Кременчука внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. У ході супроводження кримінального провадження оперативники Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що у скоєнні злочину обґрунтовано підозрюються двоє місцевих мешканців, 26-ти та 30-ти років.

Рекет, викрадення людей та незаконне поводження зі зброєю: на Полтавщині затримали групу осіб, причетних до серії тяжких злочинів 01

Крім того, правоохоронці задокументували факт вимагання цими особами 10 тисяч гривень у місцевого підприємця. За відмову платити "данину" чоловіка побили та пригрозили фізичною розправою. Викрили зловмисників і в незаконному поводженні зі зброєю та оборудками з наркотичними засобами.

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Рекет, викрадення людей та незаконне поводження зі зброєю: на Полтавщині затримали групу осіб, причетних до серії тяжких злочинів 02

Восени 2019 у Кременчуці поблизу одного з торгових центрів група осіб завдала тілесних ушкоджень 52-річному чоловікові, а потім силоміць посадила його до свого автомобіля і повезла в невідомому напрямку. Серед учасників нападу був і підозрюваний у підпалі авто поліцейського - 26-річний фігурант.

Рекет, викрадення людей та незаконне поводження зі зброєю: на Полтавщині затримали групу осіб, причетних до серії тяжких злочинів 03

За всіма скоєними правопорушеннями слідчі Кременчуцького відділу поліції розпочали кримінальні провадження, які згодом були об'єднані та передані до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Полтавській області.

Рекет, викрадення людей та незаконне поводження зі зброєю: на Полтавщині затримали групу осіб, причетних до серії тяжких злочинів 04

2 квітня 2020 року працівники Полтавського управління ДВБ НПУ, слідчі Кременчуцького ВП та ГУНП, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та поліції особливого призначення Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури області провели санкціоновані обшуки за місцем мешканням фігурантів.

Під час заходів виявлено і вилучено ножі, набої, наркотичні засоби, мобільні телефони, банківські картки, документи.

Рекет, викрадення людей та незаконне поводження зі зброєю: на Полтавщині затримали групу осіб, причетних до серії тяжких злочинів 05
Фото: сайт поліції

Наразі одному зі зловмисників оголошено про підозру за ч. 2 146, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 194 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Його спільникові інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу фігурантам. Тривають подальші слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186548
 
   
 Топ коментарі
 
Находить патроны по 3 - 4 штуки при любом обыске для ментов последнее время это просто святое... По хорошему, нада уже изменения в КК вносить, шоб они эту дешовую подставу не прокручивали.
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Года три назад был в Кременчуге. Родственники жены там живут. Довольно приличный и чистый город. Говорят очень много заводов и фабрик начиная от НПЗ, автозаводов, вагонзаводов и пр. Думаю работу при желании можно найти. А когда работать не хочется, а жить сладко хочется то такой 3,14здоты по Украине везде полно. Этим тварям место только на нарах.
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Кременчуг как был городом гопников так и остался,совсем не вписывается эта промзона в Полтавщину. Рекет, викрадення людей та незаконне поводження зі зброєю: на Полтавщині затримали групу осіб, причетних до серії тяжких злочинів - Цензор.НЕТ 2760
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Находить патроны по 3 - 4 штуки при любом обыске для ментов последнее время это просто святое... По хорошему, нада уже изменения в КК вносить, шоб они эту дешовую подставу не прокручивали.
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Не, ну нужно хоть раз окунуться в Кременччукк, шоб понять, шо там половина молодежи - нарики, а другая половина - качки. И делать им там, и тем, и другим, ааааабсааалютна нех...разве что утром пробежаться, на танк посмотреть...
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Года три назад был в Кременчуге. Родственники жены там живут. Довольно приличный и чистый город. Говорят очень много заводов и фабрик начиная от НПЗ, автозаводов, вагонзаводов и пр. Думаю работу при желании можно найти. А когда работать не хочется, а жить сладко хочется то такой 3,14здоты по Украине везде полно. Этим тварям место только на нарах.
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Я в хорошей физической форме, бегаю, рублю дрова... к тому же, у меня есть свое дело, т.е. некогда быть ни тем, ни другим... ну и для справки, я ж харьковчанин, не кременчугововецц..
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Ну ты так познавательно написал об этом городе и я подумал, что ты оттуда. Я лично был там, ходил по улицам, гулял и у меня остались хорошие впечатления...
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"мужчину избили и пригрозили физической расправойИсточник: https://censor.net.ua/p3186548
Напомнило, у Давлатова:
Жена моего брата говорила:
- Боря в ужасном положении. Оба вы пьяницы. Но твое положение лучше. Ты можешь день пить. Три дня. Неделю. Затем ты месяц не пьешь. Занимаешься делами, пишешь. У Бори все по-другому. Он пьет ежедневно, и, кроме того, у него бывают запои.
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Хах, воно ще і хрестик на шию почепило, хоча та шия заслуговує мотузки!!!
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Кременчуг как был городом гопников так и остался,совсем не вписывается эта промзона в Полтавщину. Рекет, викрадення людей та незаконне поводження зі зброєю: на Полтавщині затримали групу осіб, причетних до серії тяжких злочинів - Цензор.НЕТ 2760
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