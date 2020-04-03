 Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у зв'язку з об'єднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм. ФОТО

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо допиту народного депутата України Гео Лероса в Державному бюро розслідувань. Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 ККУ. Так було вказано в повістці. По факту нам повідомили, що вчора об‘єднали кримінальні провадження і тому додали статті: 328, 344 та ч. 2 ст. 190 ККУ. Ми почали допит і під час нього заявили клопотання про переннсення допиту на підставі ст. 135 КПКУ", - розповів Найєм.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Порошенко за допомогою телеканалу Прямий фінансував Порошенка
щоб насильницьким способом повалити режим Порошенка.
ДБР
Это для тех, кто питает какие-то иллюзии и еще не совсем понял, что пришло к власти.
Не надо сравнивать историю про Гладковского с историей о Ермаке.
Это совершенно разные истории.
Точнее рассказ о Ермаке / Зеленском - именно то, что кастинг Гладковский / Порошенко.
Как неудивительно, Зела просто понимает все те страхи и мурашки по коже, что кастинг порох. И про Минскую измену, и патриотов в тюрьмах, и про тайные договорняки с хйлом, и про зубожіння, и о коллапс экономики, и о власти олигархов, и об экономической, и о грабежи и многое другое.
Так неудивительно, что мурашки по коже нашли свое воплощение именно здесь, в котором общество испугалось.
Неуважение к тому, что в истории Гладковского главный герой входит в свинськи по отношению к Порошенко, эта история никак не может быть грязным политическим заказухою и очевидно отличается от преступлений, которые мы видим сейчас.
Почему? - Потому что:
1) С 2015 года (?) год был нарушен и расследовал уголовное дело против Гладковского, никто не закрыл уголовное дело, никто не вмешался в ее ход. И несмотря на грубость и очевидные манипуляции Бигуса из-за попыток приплести Порошенко, против него не открыл уголовное дело.
Что у нас тут? - Нет уголовного дела против брата Ермака, открытые уголовные дела против слуги.
2) В Кейси Гладковском не было аутентичного рекорда, некоторые тексты озвученный диктором. Вот видео, которое является очевидным доказательством.
3) В Кейси Гладковском не было, даже в текстовках, озвученного диктора, не было ни слова про Порошенко и даже о старшего Гладковском (который держал должность), но мерзость активно приплітала тут именно Порошенко, чтобы произвести впечатление что это Порошенко воровал.
Здесь в видео брат, очевидно, охватывает брат и братство - основа для совершения поврежденных действий, но такая же мерзость рассказывает только о братьев. Где митинги на Банке, где в свинки? Где преследование преззы по всей стране? Где в? А почему манипуляторы внезапно забыли свои те же тезисы, что покрывает президент?
4) Порох не молчал и уволил. Зела молчит. И это не делает, если ничего не случилось. Лицемерие продолжается. Все, что он поставил порох (во многих случаях несправедливо), делает все сам, цинично.
5) Помните, о чем был чемодан Гладковского. Он был о том, что по zaviщеними ценам покупали скудные товары для потребности украинской армии.
Теперь мы увидели абсолютно похожую ситуацию. Они видели правительства иностранных дел, в том числе премьер-министр Словакии также рассказывал, что готовы купить партию масок для своих граждан за наличные, по надуть ценам. Прайм Словакии тоже свинарчук? Или он может быть наоборот, пытаясь сделать что-то хорошее для страны.
А мы видим, как ведут себя украинские власти в ситуации, которая продает скудные товары по более низкой таможенной стоимости. Так кто тут мусорщик и свинарчук?
И еще.
Интересная фраза услышала на одном из видео про брата Таварища от ohvísu.
"Мы не будем торговать на крови" - сказал кто-то в том видео.
Это прекрасный пример. Прекрасная иллюстрация того, как думают большинство представителей " Mutrogo narítu в том числе и тех, кто временно в власти.
"Все остальные воруют, другие грабления, а не я, я не ворю, я просто беру свою, потому что заслужил, я сделал много, благодаря мне пишется программа, очінь важная... и вообще я пошел на признание"
А на самом деле, убивают страну, каждого из них, оправдываясь виртуальными преступлениями других.
Но в данном случае они подошли к пределе. Нет возможности вести себя так, как они себя ведут, потому что убили экономику, разрушили государственные учреждения этих "мудрых правителей".
Вот и приближается зона турбулентности. И надеюсь, что Украина получит еще один шанс, хотя большинство этого не заслужили.
погоди,по результатам короновируса могут на второй год в пятом оставить.
Как только Меркель и Макрону доложили о коррупционном скандале Ермака-последовала реакция.
Ни Меркель ни Макрон не хотят,чтоб рядом с их фамилиями фигурировала фамилия Ермака. Поэтому Франция аннулировала Консультационную группу.
Так в чём хитрость следоков? Или тут безхитросная тупость?