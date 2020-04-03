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Все про:журналістика (994) затримання (3137) Геращенко Антон (512)

 Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко. ФОТО

Чоловіка, який вчора напав на знімальну групу одного з телеканалів під час інспектування столичних парків та спортивних майданчиків, затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Громадянина, який напав вчора на журналістів знімальної групи телеканалу "ЗІК" затримали. Той самий, що вчора кричав: "Мені плювати на Закон" і "Мені за це нічого не буде", - йдеться в повідомленні.

"Поліція свою роботу виконала. Далі справа за судом. Дякую київській поліції за швидку і ефективну роботу із затримання хулігана і захист прав журналістів", - додав Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в столичному Гідропарку невідомі напали на знімальні групи телеканалів "Zik" і "Еспрессо". Двоє журналістів і оператор дістали тілесні ушкодження, також пошкоджена знімальна техніка.

Пізніше Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку.

Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко 01
Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко 02
Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186512
 
   
 Топ коментарі
 
теперь можно сидя в камере спокойно заниматься спортом . время от времени поплевываючи на закон Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8266
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73 процентное быдло надо воспитывать !
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быдло кто - журнашлюхи-провокаторы, или быдло которое по науськиванию Антонины Геращенко на людей бросается?
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Быдло - ты. Потому что только такое быдло, как ты, всегда свою агрессию оправдывает "провокациями". Почитай значение этого термина для начала.
Разберем ситуацию. Я - качок. Мне не нравится, что ко мне подошли журналисты (которые, кстати, культурно общались).
Мои слова в этом случае: - Ребята, ни на какие вопросы я отвечать не буду. если вы считаете, что я нарушаю закон или ваши права - вызывайте полицию (качаюсь дальше на турнике).

Второй вариант: так же культурно как меня и спросили отвечаю на вопросы аргументированно подкрепляя свою точку зрения.

Что непонятно тебе, быдлан? Ты так можешь? Нет? Почему? А потому что быдло.
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73 процентное быдло надо воспитывать !
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теперь можно сидя в камере спокойно заниматься спортом . время от времени поплевываючи на закон Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8266
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дайте ему 1,5 года пусть пидорок посидит на нарах
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Зик об этом пожалеет. И свынья тоже. Вы уже достали мародеры.
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В принципе - да. Врага народа. Который потенциально есть убийцей. Что не так?
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З одного боку - бичво таки потрібно наказувати, тут й мови нема. Але з другого - забороняти індивідуальне тренування на відкритому повітрі? Це не вже не занадто? Може просто відвести місця тренувань, видати дозволи і організувати санітарну обробку тренажерів? Це ж дійсно, професійні спортсмени не можуть припиняти процес тренувань.

Ну і ще - телеканал ZIK. 100% ті "журналісти" спровокували ситуацію. Все в кадр не попало, але провокація точно була. То така мерзота, а був навіть дуже непоганий телеканал.
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"Мне плевать на Закон" и "Мне за это ничего не будет"....

Вот за это наверно стоит по всей строгости... Как Вы считаете?
Или он действительно такой крутой?
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может быть монтаж. журнашлюхи - твари коварные.
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А почему когда публикуете фото бандитов воров и взчточников вы им морды замазываете а на чуваке который устроил хулиганку отрываетесь по полной и фото в разных ракурсах что за двойные стандарты
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Ой, герои. Задержали они.
В Раду зайдите, на Банковую. Там плевателей на закон вагон и маленькая тележка.
А ну, да. В Гидропарке ж должностями не торгуют, за "нужные" поправки не заносят.
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Гы-гы-гы.
Человек на чистом воздухе на безопасном расстоянии от других занимался спортом.
Что может быть полезнее для здоровья?
На него напала толпа пьяного быдла с камерой и устроила бедлам.
Так кто нарушил условия карантина?
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У хулигана теперь будет много свободного времени вдоволь по плевать в камере сизо.Ну если сокамерники конечно не возмутятся.Вирус все таки.
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Арестовали тупого быка - и тут неугодили. Обсасывают и облизывают причины его нападения. Можно было или низзя, вот в чем вопрос? Когда самих прикладывают и калечат представители данного быдло этноса - то всегда низзя, бо чуть чуть бо-бо и лечиться долго. А тут прям надо хорошо подумать. Такие мыслители от этого недоборцуна - ничем не отличаются.
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Не передёргивай, умник, тут речь идёт исключительно о тупом и борзом гопнике. Не надо смешивать тёплое с солёным...
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Телевізор дивлюсь рідко, тільки футбол (спорт) та дискавері. Але тим не менше повністю видалив зі списку такі канали як інтер, зік, 24, ньюз ван
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Люди! Схаменіться! Причому тут ватний канал ! А якби він напав на журналістів "Прямого" наприклад! Сам не дивлюся всі ці ЗІки та інше фуфло медвечуківське але суть в тому що поважати закони потрібно починати з себе- а тоді обурюємося на можновладців!
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А я знаю, де йому можна качатись з ранку до ночі.
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"плевать мне на закон" (с)
Теперь, плевать в потолок будешь в КПЗ. Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8761
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а почему не арестовали то быдло , которое выломало двери в аэропорту и назвало Украину е.."чей.. ? ..
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Хомячье уже с дивана нагадило, а чел то - вполне нормальный, не зелебоба, патриот, можно сказать.Пришел в качалку, т.к. зал закрыт на карантин, да и свежий воздух, людей мало, расстояние 2м и т.д. Эти приехали, начали провоцировать для хайпа и своей журнашлюшской выгоды, во время тренировки и с тупыми наездами...Хулигана обидели. Не, народ, вам в стойле - самое оно - тепло, жрать дают.
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Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6858

мой аналогичный пост очень быстро подчистили.

пловторюсь: такие мрази, которые здесь "высказываются" устраивали в своё время, по приказу свыше, не думая, раскулачивание и голодомор...
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Пусть посидит, как это ему плевать на закон и ему ничего не будет
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я видел вчера .распитушился так ...тут принципиально его нужно была паковать зато что он плевал на закон и ничего не будет ему! ясно не обрати внимания так каждый будет кукарекать по всей стране...а куртёнка то патриотичная у него и на плечах и подлокотники флага страны.... в такой куртке и такое кукарекать....дивно якось... Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9263
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Не тех задерживаете ,ой не тех ....мы ведь ВСЕ знаем кто должен быть в наручник Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8503конечно же те чьи ручки 30 годков у нас по карманам шарят ... Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8187
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Наверно Геращенко и Авакову повсюду мерещится Майдан. Надо подавлять в зародыше.
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а это только за журналистов депутатов прокуроров министров все так оперативно происходит? а что делать не-журналистам?
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а что за толпы титушок, рейдеров и т.п.?
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Типичный потрохобецыл.
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537 лет каторги на копях маркиза барабаса а потом четвертование на площади жигулями и на костер и 1700000000000 штраф Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8614
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Всіх агентів Мєртвєчука кошерно пи..ти в суботу і в інші дні неділі.
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