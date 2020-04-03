 Чоловіка, який напав на журналістів у Гідропарку, затримано, - Геращенко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.
"Громадянина, який напав вчора на журналістів знімальної групи телеканалу "ЗІК" затримали. Той самий, що вчора кричав: "Мені плювати на Закон" і "Мені за це нічого не буде", - йдеться в повідомленні.
"Поліція свою роботу виконала. Далі справа за судом. Дякую київській поліції за швидку і ефективну роботу із затримання хулігана і захист прав журналістів", - додав Геращенко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в столичному Гідропарку невідомі напали на знімальні групи телеканалів "Zik" і "Еспрессо". Двоє журналістів і оператор дістали тілесні ушкодження, також пошкоджена знімальна техніка.
Пізніше Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку.
Разберем ситуацию. Я - качок. Мне не нравится, что ко мне подошли журналисты (которые, кстати, культурно общались).
Мои слова в этом случае: - Ребята, ни на какие вопросы я отвечать не буду. если вы считаете, что я нарушаю закон или ваши права - вызывайте полицию (качаюсь дальше на турнике).
Второй вариант: так же культурно как меня и спросили отвечаю на вопросы аргументированно подкрепляя свою точку зрения.
Что непонятно тебе, быдлан? Ты так можешь? Нет? Почему? А потому что быдло.
Ну і ще - телеканал ZIK. 100% ті "журналісти" спровокували ситуацію. Все в кадр не попало, але провокація точно була. То така мерзота, а був навіть дуже непоганий телеканал.
Вот за это наверно стоит по всей строгости... Как Вы считаете?
Или он действительно такой крутой?
В Раду зайдите, на Банковую. Там плевателей на закон вагон и маленькая тележка.
А ну, да. В Гидропарке ж должностями не торгуют, за "нужные" поправки не заносят.
Человек на чистом воздухе на безопасном расстоянии от других занимался спортом.
Что может быть полезнее для здоровья?
На него напала толпа пьяного быдла с камерой и устроила бедлам.
Так кто нарушил условия карантина?
Теперь, плевать в потолок будешь в КПЗ.
мой аналогичный пост очень быстро подчистили.
пловторюсь: такие мрази, которые здесь "высказываются" устраивали в своё время, по приказу свыше, не думая, раскулачивание и голодомор...
депутатов прокуроров министроввсе так оперативно происходит? а что делать не-журналистам?