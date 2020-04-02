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 Випробування протикорабельної ракети "Нептун" провели в Одеській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 квітня 2020 року на Одещині почався черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 "Нептун".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал.

Пуски здійснюватимуться з Державного випробувального полігона "Алібей" на півдні Одеської області.

Згідно з морським приписом 0505/2020 впродовж 2-4 квітня на Державному випробувальному полігоні "Алібей" відбуватимуться пуски, район перекриття яких відповідає аналогічним, що проводились до комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360 МЦ "Нептун":

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.

Відео - Думская

Випробування протикорабельної ракети Нептун провели в Одеській області 01


Випробування протикорабельної ракети Нептун провели в Одеській області 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186476
 
   
 Топ коментарі
 
Коростелев Олег Петрович!.. Дай Бог тебе крепкого здоровья, творческой фантазии и неограниченного финансирования во благо Украины!.. Дорогой ты наш человек!
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МОжет потому что при власти откровенно прокремлёвские колаборанты, которые даже особо и не прячуца..??? Может поэтому??
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Не знаю, как Воронеж, но Севастополь точно поднапрягся.
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Не знаю, как Севастополь, но судя по карте больше напрячься должен был Кишинёв - к ним зона учений ближе...
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Хотелось бы чтоб поднапрягся Урал, когда начнутся испытательные пуски Грома
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И не дай Боже удачно..ЗЕбилы сразу прекратят финансирование и закроют проэкт.
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Они и так целый год тянули кота за хвост. Комплекс был готов и планировался к принятию на вооружение еще в прошлом году.
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проводите испытания в районе незаконной добычи вышками Бойко украинского газа -

цели уже выставлены Испытания противокорабельной ракеты "Нептун" провели в Одесской области - Цензор.НЕТ 2673
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У нас есть отличный тренировочный полигон - оккупированная часть донецкой и луганских областей. Почему бы на головы российской, представляющейся "ополченцами" солдатни, не тренироваться? Они пострелять на оккупированую часть Донбасса возят своих курсантов артиллеристов, зачеты сдавать, на позициях украинских солдат.
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МОжет потому что при власти откровенно прокремлёвские колаборанты, которые даже особо и не прячуца..??? Может поэтому??
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Коростелев Олег Петрович!.. Дай Бог тебе крепкого здоровья, творческой фантазии и неограниченного финансирования во благо Украины!.. Дорогой ты наш человек!
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Там тандем.
Добавте Олександра Валентиновича Турчинова.
Пастора.
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По ідеї така ракета повинна іти над самою водою щоб була непомітною, а тут полетіла вгору.
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Треба було бабахнути по рісійських кораблях в наших водах
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А чем плоха Х-35 да еще и с современными средствами наведения ?
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Да ничем не плоха. Пойдёт накрайняк. Только чем гордиться-то особо? Тем что освоили ракету, которую русня ещё в 90-х всем желающим продавала?
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Треба було бабахнути по рісійських кораблях в наших водах
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Ну хоть это радость---если правда, а не показуха. Проект то старый конечно. Но пойдёт. Ведь другого нет и быть не может. Ведь спёрли всё. А тут разработки новейшего на лярды счёт пойдёт!
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Ну, це спьортий ще за часів СРСР американський «Гарпун», єслішо.
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Вообще тема дальнобойных противокорабельных ракет берёт практическое начало с совковой П-15 "Термит", потопившей израильский "Элайт". "Гарпуны" и "Экзосеты" появились много позже.
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..хороша, но с хвостом огненным и скорость не очень,собьют гады...
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Так у турков ударные дроны тоже вроде не гиперзвуковые. Но знаменитые "Панцири" вскрывали на ура.
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там и один то панцирь не подтверждён до конца, а дроны сотнями ложились от РЭБ
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Хвост отваливается как у ящерки после старта. Потом летит на самолётной турбинке. Скорость да, но в большом количестве ПРО кацапских фрегатов могут не успеть сбить их все.
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Они их и в малых количествах не собьют, не так всё просто.
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возможно, не моя это тема ракетки...далек от них, только то, что в открытом доступе есть, почитал.. Випробування протикорабельної ракети "Нептун" провели в Одеській області - Цензор.НЕТ 7879
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...дроны-это немного другое, хотя и на них управа есть, те же панцыри но в умелых руках, РЭБы те же, из много и разных, отключают и перехватывают управление БПЛА и садят где хотят или сбивают..
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"....Только чем гордиться-то особо?..."
1. Тим, що налагодили серійний випуск різних модифікацій різного(наземного, повітряного і морського) базування.
2. Розробили і випробували на базі цієї літаючої платформи декілька головок самонаведення, і в тому числі:
- наведення по рельєфу місцевості з огинанням поверхні, на над малих висотах;
- оптична головка розпізнавання і наведення на ціль;
- значно збільшила її далекодію, що в купі з іншими модернізаціями дозволяє значно розширити її функціонал;
- крім того, очевидно була модернізована бойова частина (БЧ) ракети, бо до цього вона могла надійно вражати кораблі тонажністю (4-6) тис. тон, а зараз додались ще й крейсери з десантними кораблями.
Так що пташка вийшла, вочевидь непогана, а без зскромності - дуже вдала і мультифункціональна.
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