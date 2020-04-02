 Випробування протикорабельної ракети "Нептун" провели в Одеській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал.
Пуски здійснюватимуться з Державного випробувального полігона "Алібей" на півдні Одеської області.
Згідно з морським приписом 0505/2020 впродовж 2-4 квітня на Державному випробувальному полігоні "Алібей" відбуватимуться пуски, район перекриття яких відповідає аналогічним, що проводились до комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360 МЦ "Нептун":
РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.
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Пастора.
1. Тим, що налагодили серійний випуск різних модифікацій різного(наземного, повітряного і морського) базування.
2. Розробили і випробували на базі цієї літаючої платформи декілька головок самонаведення, і в тому числі:
- наведення по рельєфу місцевості з огинанням поверхні, на над малих висотах;
- оптична головка розпізнавання і наведення на ціль;
- значно збільшила її далекодію, що в купі з іншими модернізаціями дозволяє значно розширити її функціонал;
- крім того, очевидно була модернізована бойова частина (БЧ) ракети, бо до цього вона могла надійно вражати кораблі тонажністю (4-6) тис. тон, а зараз додались ще й крейсери з десантними кораблями.
Так що пташка вийшла, вочевидь непогана, а без зскромності - дуже вдала і мультифункціональна.