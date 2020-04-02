EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  7520  32
Все про:Київська область (1170) Нацполіція (9233) смерть (3998)

 Чоловік намагався застрелити фермера і підірвав себе гранатою на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

У селі Жоравка Київської області місцевий житель із саморобним пістолетом і гранатою прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Обидва співрозмовники вийшли на вулицю. Раптово чоловік дістав пістолет і здійснив постріл у живіт директору. На галас вибігли інші працівники товариства і в цей момент у стрілка в руках вибухнула граната, в результаті чого він загинув на місці. Тіло загиблого 59-річного жителя направлено на судово-медичну експертизу.

Пораненого директора підприємства та юриста компанії, який внаслідок вибуху теж отримав травми, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яготинського відділення поліції, криміналістична лабораторія поліції Київщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло 32-річного чиновника з вогнепальним пораненням грудної клітки виявлено в Рівному, - поліція. ФОТО

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Також за фактом самогубства відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Триває слідство. Поліція встановлює усі обставини інциденту, опитуються свідки.

Чоловік намагався застрелити фермера і підірвав себе гранатою на Київщині, - Нацполіція 01
Чоловік намагався застрелити фермера і підірвав себе гранатою на Київщині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186335
 
 
 Топ коментарі
 
А когда эти "хАзяева" скупят за копейки у крестьян землю, которую ЗЕ-реформаторы разрешили продавать, то простых людей вообще за скотину будут считать.
 показати весь коментар
 
Земельна реформа набирає обертів.
 показати весь коментар
 
Коли до тебе з гранатою і самопалом прийдуть, ти і дай КОПЕЕЧУ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
...глытай сельский копеечку на лечение дать своему арендодателю пожалел , привык кочанами, ободранными уже, рассчитываться..
 показати весь коментар
 
 
Коли до тебе з гранатою і самопалом прийдуть, ти і дай КОПЕЕЧУ.
 показати весь коментар
 
 
я не ферМар -глытай нынешний, а был бы "директором", поставил бы плату за аренду человеческую, люди бы и не ходили с гранатами...а мешками кочанов голых на растопку печек или парой мешков половы, вперемешку с пшеницей или ячменем- это беспредел...Порох мог навести порядок в этой теме быстро, зафиксировав плату в гривнах, а лучше в долларах за 1га, но сам уже латифундист нехилый со стольником тысч. га земли на "кармане", и еще вот хочет на шару прикупить, случаем пользуясь.. Чоловік намагався застрелити фермера і підірвав себе гранатою на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4340...
 показати весь коментар
 
порох перед вторям туром говорил, что есть возможность арендную плату увеличить втрое, но, кто его уже слушал тогда...
а в этом случае, наверняка, человек узнал, что в законе о продаже земли арендаторы могут выкупить землю без торга и в первую очередь...а выплату оценочной стоимости растянуть на года,
при том, что собственниками становятся уже после первой части выплаты

так, что тем кому нужны будут деньги на лечение, не доживут попросту
 показати весь коментар
 
Как можно выкупить то,что не продаётся?
 показати весь коментар
 
будет продаваться и очень даже...жизнь коротка, с сельским хозяйством себя связывают не все обладатели земельных сертификатов.... люди на что-то рассчитывают, в том числе, как пристроить эти деньги...
по форме эти выплаты будут похожи на нынешние ...не многие и заменят подмену
 показати весь коментар
 
и это тоже..если обобщить-то шара, на ваучеры очень похожа и это только начало, если закон этот не отменят...мы накануне большого шухера, как один известный "мудрец" говорил... Чоловік намагався застрелити фермера і підірвав себе гранатою на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5614
 показати весь коментар
 
да...и, как видим, есть оружие, огнестрелы, гранаты
 показати весь коментар
 
долго же этот пистоль в огороде никто не удосужился маслом полить...
 показати весь коментар
 
 
А когда эти "хАзяева" скупят за копейки у крестьян землю, которую ЗЕ-реформаторы разрешили продавать, то простых людей вообще за скотину будут считать.
 показати весь коментар
 
 
У них у самих потом землю захватит Беня и они станут тоже быдлом
 показати весь коментар
 
После отказа фермера от безысходности.... небось добрые врачи, которые тут периодически гавкают, "попросили" принести им денег. В стране, где согласно ст. 49 Конституции Украины медицинская помощь предоставляется безоплатно.


 показати весь коментар
 
 
Завжди дивувало як наші люди гарно знають свої права по Конституції... їх там багато, а ось два обов'язки - захищати батьківщину та платити податки, це вони ну ніяк не бажають прочитати...
 показати весь коментар
 
 
По останніх діях цілого світу я зрозумів що Китай найкраща країна світу,хоч і не із багатших але вона дбає про кожного,
По цілому світу всі впираються в гроші які потрібно вкладувати в спасіння своїх громадян а поки парламенти світу вирішують скільки коштів китай захистив своїх громадян і без рішень парламентів та фракцій.
КИТАЙ СУПЕРДЕРЖАВА а не США.
 показати весь коментар
 
Дуже бажаю вам старість доживати в улюбпеній країні де пенсію отримують лише колишні державні службовці (поголовно члени КПК).
 показати весь коментар
 
 
чому тоді не Білорусь?
Я підозрюю, точніше не так, я впевнений, що колись. світ дізнається про справжню кількість загиблих від цього вірусу і це буде шок! ЖОДНА диктатура, не дбає про громадянина.
До речі, а яв вам Південна Корея та Японія? У них досягнення у рази кращі ніж навіть намальована статистика Катаю...
 показати весь коментар
 
Це як треба було людину довести до ситуації, що та вирішила йти на крайнощі??? З фермером треба проводити слідчі дії, за те що довів чоловіка до крайнощів...
 показати весь коментар
 
 
А почему врачи потребовали денег за лечение ? Может, с врачей нужно начать ?
 показати весь коментар
 
..не думаю что так уж и врачи, хотя... но скорее цены на лекарства.....реально обурели аптекари, управы никакой...вначале пораспродали урядники все за валюту за кордоны..теперь дерут 100 шкур..
 показати весь коментар
 
Усе просто - два сезони "Слуги народу" і ти дебіл.
 показати весь коментар
 
 
в комментах или кремлевские боты или зелебобики.
 показати весь коментар
 
так с арендаторами паев поступать и надо...они ведут себя так . словно уже ухватили бога за бороду
 показати весь коментар
 
 
Ничего, зато теперь пайщики смогут легко и просто избавиться от арендаторов, продав землю, и, вылечившись, сосать лапу.
 показати весь коментар
 
 
у нас таких 90%. От чому б йому не дати гроші, в нього ж є?...це не виліковне.
 показати весь коментар
 
Ха.... убило меня изготовление кулибиным пистоля из говна и палок, вот уж народ...
 показати весь коментар
 
Подозреваю, шо такие печальные случаи будут токо умножаться.
Работяга пришёл к барыге за заработанной зарплатой и помощью, беда пришла в его семью, а получил при разговоре адвоката. Который, как я подозреваю, рассказал работяге про семь кругов ада, которые его ждут, если он не перестанет у барыги требовать своё заработанное.

Ну, а результат получился такой...
Барыгу нужно аудировать до трусов. Видимо, там сильно мутный паразит. Колхозники так просто на гранатах не подрываются, там была причина.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору