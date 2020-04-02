 Чоловік намагався застрелити фермера і підірвав себе гранатою на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
Обидва співрозмовники вийшли на вулицю. Раптово чоловік дістав пістолет і здійснив постріл у живіт директору. На галас вибігли інші працівники товариства і в цей момент у стрілка в руках вибухнула граната, в результаті чого він загинув на місці. Тіло загиблого 59-річного жителя направлено на судово-медичну експертизу.
Пораненого директора підприємства та юриста компанії, який внаслідок вибуху теж отримав травми, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Яготинського відділення поліції, криміналістична лабораторія поліції Київщини.
Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Також за фактом самогубства відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Триває слідство. Поліція встановлює усі обставини інциденту, опитуються свідки.
а в этом случае, наверняка, человек узнал, что в законе о продаже земли арендаторы могут выкупить землю без торга и в первую очередь...а выплату оценочной стоимости растянуть на года,
при том, что собственниками становятся уже после первой части выплаты
так, что тем кому нужны будут деньги на лечение, не доживут попросту
по форме эти выплаты будут похожи на нынешние ...не многие и заменят подмену
По цілому світу всі впираються в гроші які потрібно вкладувати в спасіння своїх громадян а поки парламенти світу вирішують скільки коштів китай захистив своїх громадян і без рішень парламентів та фракцій.
КИТАЙ СУПЕРДЕРЖАВА а не США.
Я підозрюю, точніше не так, я впевнений, що колись. світ дізнається про справжню кількість загиблих від цього вірусу і це буде шок! ЖОДНА диктатура, не дбає про громадянина.
До речі, а яв вам Південна Корея та Японія? У них досягнення у рази кращі ніж навіть намальована статистика Катаю...
Работяга пришёл к барыге за заработанной зарплатой и помощью, беда пришла в его семью, а получил при разговоре адвоката. Который, как я подозреваю, рассказал работяге про семь кругов ада, которые его ждут, если он не перестанет у барыги требовать своё заработанное.
Ну, а результат получился такой...
Барыгу нужно аудировать до трусов. Видимо, там сильно мутный паразит. Колхозники так просто на гранатах не подрываются, там была причина.