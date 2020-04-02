 Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що високопосадовець, державний службовець категорії "А", скопіював та переслав електронною поштою, поки що невстановленим особам, таємний документ. Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Своїми діями чиновник завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

2 квітня 2020 року проведені слідчі дії в робочому кабінеті і за місцем проживання держслужбовця.

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Правоохоронці вилучили мобільний телефон та електронний планшет, в яких було виявлено переправлений таємний документ і інші службові документи з грифом "Для службового користування".

Зараз тривають невідкладні слідчі дії.





Фото: сайт СБУ