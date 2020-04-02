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Все про:Правоохоронні органи (959) СБУ (5457) секретні документи (11)

 Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність чиновника одного з міністерств України, який незаконно передавав секретні документи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що високопосадовець, державний службовець категорії "А", скопіював та переслав електронною поштою, поки що невстановленим особам, таємний документ. Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 01

Своїми діями чиновник завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 02

2 квітня 2020 року проведені слідчі дії в робочому кабінеті і за місцем проживання держслужбовця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ в Харкові блокувала постачання неякісних авіазапчастин на підприємства "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж

Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 03

Правоохоронці вилучили мобільний телефон та електронний планшет, в яких було виявлено переправлений таємний документ і інші службові документи з грифом "Для службового користування".

Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 04

Зараз тривають невідкладні слідчі дії.

Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 05
Топчиновник одного з міністерств України незаконно передавав секретні документи електронною поштою, - СБУ 06
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186303
 
   
 Топ коментарі
 
Ось і прийшли новиє ліца. Зебіли радіють.
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гривні лями. і доларей теж сотка тищ, не меньше.
Думаю, що відпустять. Небідна ж людина, усім буде приємно..
А якщо без жартів, то треба на палю ту суку. Поки хлопці в окопах воюють, ця лярва таємниці розпродує.
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Только баксов 100 тысяч, гривны и посчитать тяжело. Просто так такие деньги не платят.
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Ось і прийшли новиє ліца. Зебіли радіють.
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гривні лями. і доларей теж сотка тищ, не меньше.
Думаю, що відпустять. Небідна ж людина, усім буде приємно..
А якщо без жартів, то треба на палю ту суку. Поки хлопці в окопах воюють, ця лярва таємниці розпродує.
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Только баксов 100 тысяч, гривны и посчитать тяжело. Просто так такие деньги не платят.
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Та неее... У того "второй шанс"! Татарин горой встанет.
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..пока что неустановленным лицам.. - пальцы в двери - за@бетесь успевать за ним записывать
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Дичь.
Очередная.
За 6 лет так и не навели порядок.
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Фахивець?
Как раз говорит о том, что навели.
Установлен контроль за usb, фильтры на 80 порт, дублирование всей почты на ящик старшему сержанту.
Можешь предложить что то еще?
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Да, фахивець.
Могу: пожизненное заключение для предателей (статьи УК "Измена Родине" и "Шпионаж в пользу иностранного государства").
Действует безукоризненно.
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тоже мне секрет полишинеля открыли. да у нас депутаты имеющие допуска к держтаемныци спокойно в мацкву к врагам ездят и с путлером вискарь пьют и обнимаются. кстати до сих пор их этих допусков не лишили и ничего не сделали как при порохе это было так и при нынешнем гаранте - ничего не меняется!
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На последнем фото все что нажито непосильным трудом
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