EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  1937  20
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1892) Китай (561) медицина (932) Тимошенко_Кирило (27) Офіс Президента (298) COVID-19 (2699) коронавірус (1426)

 Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТО

Від сьогодні повітряний міст з Китаєм для поставки медматеріалів буде працювати щодня без вихідних та перерв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

"Черговий український літак вже в Китаї. Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевести звичайні маски для населення. Від сьогодні наш повітряний мост працює в наступному режимі: Як тільки один літак вилітає з Китаю - йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних", - зазначив він.

Читайте також: З Китаю в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів, маски і медичне обладнання, - Офіс президента. ФОТО

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко запропонував прем'єр-міністру Шмигаль організувати повітряний міст з Китаєм для поставки медобладнання.

Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко 01
Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186240
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня был в аптеке . Масок нет .
 показати весь коментар
 
О как, оказывается часть груза самолёта из китая который так пиарил и на котором пиарился зеленский куплена фондом порошенка.ещё часть помнится фондом ярославского...подозреваю что все остальное тоже не за государственный счёт.за государственный счёт у нас мерседесы покупаются.
 показати весь коментар
 
Госдепартамент: США закупили медицинское оборудование в России

Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6950

Очередная победа дорогого Владимира Владимировича Хуйла.

Пока все либеральные СМИ заходились в истерике от новости, что Великая Россия оказывает гуманитарную помощь Соединенным Штатам Америки, на фоне катастрофической нехватки медицинского оборудования в Родном Отечестве, обнажая тем самым свою продажную суть. Не замеченной прошла новость от Госдепартамента США о том, что эта так называемая "помощь", была не безвозмездной.

Представитель Госдепартамента пояснила, что Соединенные Штаты закупили у России медикаменты и медицинское оборудованное, доставленное в среду в Нью-Йорк российским транспортным самолетом.

Своим заявлением Америка признала свое отставание от России и расплатилась за это долларами. И тут Страна Победительница пошла на встречу небагодарным янки, взяв эти ничем не обеспеченные бумажки вместо полновесных рублей, явив миру пример бескорыстия и гуманизма.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Самі шийте.
Китайці своїх поки не дадуть.
 показати весь коментар
 
после того, что сделал Китай со всем миром, он должен лет так 100 бесплатно на всех работать......
 показати весь коментар
 
 
О как, оказывается часть груза самолёта из китая который так пиарил и на котором пиарился зеленский куплена фондом порошенка.ещё часть помнится фондом ярославского...подозреваю что все остальное тоже не за государственный счёт.за государственный счёт у нас мерседесы покупаются.
 показати весь коментар
 
 
Почему нет информации чего/сколько привезли, сколько заплатили, в какие больницы/мед. учреждения распределили, в какие регионы/города/аптеки поступило для продажи? На сайте МОЗУ все как при совке: тишина и покой. ****, вы когда будете работать на людей, а не на власть?
 показати весь коментар
 
 
Лечение подорожником и изоляцией

Нам, конечно, всем бы хотелось узнать, какова стратегия правительства в целом и МОЗ в частности в плане борьбы с эпидемией.

К сожалению, предыдущий министр здравоохранения был очень занят тем, чтобы притулить своего человечка на закупочки, и выработать эту стратегию не успел. А новый министр здравоохранения взялся за дело всерьёз, и решил прежде всего запретить гулять в парках и собираться больше двух человек - а эпидемия подождёт.

Что ж, попробуем всё же догадаться о том, какая же стратегия у нашего правительства и нашего МОЗ. Я для этого подписан на официальный телеграм-канал МОЗ, посвящённый коронавирусу - он так и называется, "Коронавірус інфо". Спойлер: и по содержанию он тоже мал-мал похож на "СПИД-ИНФО".

Итак, дайджест сообщений за три последних дня. Вот они, по порядку:

30 МАРТА
- Не выходите из дома!
- Уряд міністра Ємца посилює карантинні заходи.
- 480 выявленных заболевших.
- Не выходите из дома! - рассказывает другой телеграм-канал.
- Не выходите из дома! - рассказывает врач-педиатр.
- Украинцам, вернувшимся из-за границы, не нужно проходить тестирование.
- Появились временные пункты сортировки больных. Фото палатки.
- Почитайте истории заболевших здесь! (ссылка)
- Опа, один вылечился.
- У нас новый министр, ура!
- Заява предыдущего министра, на трёх страницах.
- 548 выявленных заболевших.
- Обращение нового министра, на трёх страницах.

31 МАРТА
- Доброе утро! Не выходите из дома!
- 549 выявленных заболевших.
- Оновлено алгоритми лікування. Оказывается, лікування все ж таки інколи має надаватися обов'язково. Это всё усложняет, конечно.
- Ещё одно заявление нового министра.
- Опрос: как вы переносите карантин? С большим отрывом лидирует ответ "Та нормально, водичка отличная, давайте ишшо!"
- Не выходите из дома!
- МОЗ и Uber договорились возить медиков на работу.
- ШОК КОНТЕНТ МОЛНИЯ СРОЧНО В НОМЕР Звизда футбола опасносте, известный итальянский мультимиллионер заболел, НО К СЧАСТЬЮ ВЫЛЕЧИЛСЯ, ура товарищи!!! Теперь и помирать не страшно, ежели чего!
- А вы - не выходите из дома!!!
- А мы ещё завели инстаграмчик, всем чмаффки, сердечко свичечка гиф
- Разрешили рынкам работать.
- 645 выявленных заболевших.

1 АПРЕЛЯ
- Та й... вашу мать не выходите же из дома!
- 669 выявленных заболевших.
- Не выходите из дома, и скачайте наклейки.
- Подпишитесь ещё на вот этот телеграм-канал.
- Что надо знать про тесты на коронавирус? (Спойлер: что их всё ещё нет ни ***. Тому радимо вам не панікувати і не вимагати тестування, бо тести взагалі неінформативні, тим паче їх нема.)
- Сообщаем, что медицина у нас бесплатна.
- Новый министр усилил карантинные меры и для вашего удобства запретил прогуливаться в парках, ЧТОБЫ ВЫ СИДЕЛИ ДОМА СВОЛОЧИ.
 показати весь коментар
 
 
Из этого дайджеста мы видим что? Точнее, из этого дайджеста мы видим, что у правительства и МОЗ нет чего?

Правильно. Ничего нет.
Нихуя нет.
Стратегии нет. Плана действий нет. Системного подхода нет. Информации никакой - нет.

Сколько в стране тестов?
Сколько граждан было протестировано?
Почему в Николаевской области нет заражённых? Они все здоровые, или там просто ******** тесты?
Сколько у нас всё-таки аппаратов вентиляции лёгких?
Сколько у нас коек в больницах, выделенных для приёма больных с коронавирусом?
Какие меры предпринимаются, чтобы в других больницах случайно не заразились?
Какие меры предпринимаются, чтобы увеличить количество мест в больницах?
Медики увольняются? Почему? Что вы предпринимаете?
У нас деньги вообще есть? Нет? Барыга украл? Понимаю. Что вы предпринимаете по этому поводу? Пытаетесь провалить сотрудничество с МВФ?
Почему у нас умерших БОЛЬШЕ, чем выздоровевших? Хотелось бы комментарий министра, как же так ***** вышло, и почему опять в этом виноват Порошенко.

Вот короткий, и крайне неполный список вопросов, на которые я бы хотел получить ответ в официальном телеграм-канале. Но вместо этого за три дня я восемь раз прочитал, что мне не надо выходить из дома, и два раза (ЗА ТРИ ДНЯ!!!) усилили карантинные меры.

Вот и вся стратегия, ребята. Сидеть дома! Надо просто перестать выходить из дома! Будем сидеть дома в карантине, и ждать. Вдруг оно как-нибудь само. Вдруг вирус улетит на Луну. Вдруг прилетит волшебник в голубом вертолёте и раздаст эскимо. Вдруг оно как-то само всё наладится. Надо просто посидеть дома и подождать. Вдруг будет чудо.

А пока можно назначать человечков на закупочки, строить домики, получать зарплатку, и штамповать указики, о том чтобы все сидели дома и не выходили в парк, а то будет штрафик и немножко дубиночками от....ярим по почечкам.

Вот и вся наша стратегия.
Поздравляю! Здобулы!

Напоминаю, что ответственность за это несёт лично президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа". Потому что у них монокоалиция, и они несут всю полноту ответственности за все кадровые назначения, и как следствие - за действия своих министров, что живого трупа Емца, что микрофюрера Степанова.

Просто не выходите из дома!
Просто не работайте!
Просто не получайте зарплату!
Просто когда вас вышвырнут из арендованной квартиры - просто надо подождать и соблюдать карантин.
Просто когда вам будет нечего жрать - надейтесь, что партия ЕС пришлёт продуктовый набор. Или глодайте кору. Или просите милостыню, не собираясь больше двух. Или съешьте соседей.

Но главное - не выходите из дома! Другой стратегии у нас для вас нет.

А в это время Уляна Супрун просит Элона Маска помочь с аппаратами вентиляции лёгких. Это очень смешно. Давайте все посмеёмся. Гыгыгыгы, как смешно, она в твиттере его просит помочь. Ыхыхыхы, доктор Смерть, гагагага, как смешно, Элона Маска просит в твиттере, гыгыгы.
Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8984

А новый министр здравоохранения пока занят. Он решает: на этой неделе ввести комендантский час, чтобы вы не выходили из дома, или на следующей.

Вот такая у нас стратегия. Таков наш примар.

И помните: не выходите из дома.
Больше двух не собираться.
Шаг вправо, шаг влево приравнивается к попытке заражения.

Зав.Гор.Отделом Владимир ЗавГорОдний
 показати весь коментар
 
 
Квартальні міністри всі однакові, всі з трускавецькими дипломами.
 показати весь коментар
 
 
проблемы с обеспечением у всех стран. тут у местечковых по плану, - 15 000 тестов в сутки. но из за нехватки компонентов, максимум шо пока удалось ~ 3600 сделать. по заявлениям, всё направлено на поиск и закупку комплектов тестирования и снаряги для медперсонала и людей. может быть. но вся остальная европа делает то тоже самое.
 показати весь коментар
 
Зараз китайці продають своє фуфло по всьому світу і мають навар.
 показати весь коментар
 
Госдепартамент: США закупили медицинское оборудование в России

Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6950

Очередная победа дорогого Владимира Владимировича *****.

Пока все либеральные СМИ заходились в истерике от новости, что Великая Россия оказывает гуманитарную помощь Соединенным Штатам Америки, на фоне катастрофической нехватки медицинского оборудования в Родном Отечестве, обнажая тем самым свою продажную суть. Не замеченной прошла новость от Госдепартамента США о том, что эта так называемая "помощь", была не безвозмездной.

Представитель Госдепартамента пояснила, что Соединенные Штаты закупили у России медикаменты и медицинское оборудованное, доставленное в среду в Нью-Йорк российским транспортным самолетом.

Своим заявлением Америка признала свое отставание от России и расплатилась за это долларами. И тут Страна Победительница пошла на встречу небагодарным янки, взяв эти ничем не обеспеченные бумажки вместо полновесных рублей, явив миру пример бескорыстия и гуманизма.
 показати весь коментар
 
 
Вот гандон себе значит респираторы с защитой, а населению обычные маски.
 показати весь коментар
 
каждый самолет доставляет по 5 коробок на 100 кг груза....зато бабки дерибанятся окууууууенные
 показати весь коментар
 
Ой сколько фуфла деланного на коленке в подвалах Пекина к нам приедет)
 показати весь коментар
 
Интересно, эту помощь будут декомунизировать? Шли в европу, а попрошайничать приходиться у комуняк.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору