 Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

"Черговий український літак вже в Китаї. Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевести звичайні маски для населення. Від сьогодні наш повітряний мост працює в наступному режимі: Як тільки один літак вилітає з Китаю - йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко запропонував прем'єр-міністру Шмигаль організувати повітряний міст з Китаєм для поставки медобладнання.



