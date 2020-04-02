 Повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання працюватиме щодня, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.
"Черговий український літак вже в Китаї. Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевести звичайні маски для населення. Від сьогодні наш повітряний мост працює в наступному режимі: Як тільки один літак вилітає з Китаю - йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко запропонував прем'єр-міністру Шмигаль організувати повітряний міст з Китаєм для поставки медобладнання.
Китайці своїх поки не дадуть.
Нам, конечно, всем бы хотелось узнать, какова стратегия правительства в целом и МОЗ в частности в плане борьбы с эпидемией.
К сожалению, предыдущий министр здравоохранения был очень занят тем, чтобы притулить своего человечка на закупочки, и выработать эту стратегию не успел. А новый министр здравоохранения взялся за дело всерьёз, и решил прежде всего запретить гулять в парках и собираться больше двух человек - а эпидемия подождёт.
Что ж, попробуем всё же догадаться о том, какая же стратегия у нашего правительства и нашего МОЗ. Я для этого подписан на официальный телеграм-канал МОЗ, посвящённый коронавирусу - он так и называется, "Коронавірус інфо". Спойлер: и по содержанию он тоже мал-мал похож на "СПИД-ИНФО".
Итак, дайджест сообщений за три последних дня. Вот они, по порядку:
30 МАРТА
- Не выходите из дома!
- Уряд міністра Ємца посилює карантинні заходи.
- 480 выявленных заболевших.
- Не выходите из дома! - рассказывает другой телеграм-канал.
- Не выходите из дома! - рассказывает врач-педиатр.
- Украинцам, вернувшимся из-за границы, не нужно проходить тестирование.
- Появились временные пункты сортировки больных. Фото палатки.
- Почитайте истории заболевших здесь! (ссылка)
- Опа, один вылечился.
- У нас новый министр, ура!
- Заява предыдущего министра, на трёх страницах.
- 548 выявленных заболевших.
- Обращение нового министра, на трёх страницах.
31 МАРТА
- Доброе утро! Не выходите из дома!
- 549 выявленных заболевших.
- Оновлено алгоритми лікування. Оказывается, лікування все ж таки інколи має надаватися обов'язково. Это всё усложняет, конечно.
- Ещё одно заявление нового министра.
- Опрос: как вы переносите карантин? С большим отрывом лидирует ответ "Та нормально, водичка отличная, давайте ишшо!"
- Не выходите из дома!
- МОЗ и Uber договорились возить медиков на работу.
- ШОК КОНТЕНТ МОЛНИЯ СРОЧНО В НОМЕР Звизда футбола опасносте, известный итальянский мультимиллионер заболел, НО К СЧАСТЬЮ ВЫЛЕЧИЛСЯ, ура товарищи!!! Теперь и помирать не страшно, ежели чего!
- А вы - не выходите из дома!!!
- А мы ещё завели инстаграмчик, всем чмаффки, сердечко свичечка гиф
- Разрешили рынкам работать.
- 645 выявленных заболевших.
1 АПРЕЛЯ
- Та й... вашу мать не выходите же из дома!
- 669 выявленных заболевших.
- Не выходите из дома, и скачайте наклейки.
- Подпишитесь ещё на вот этот телеграм-канал.
- Что надо знать про тесты на коронавирус? (Спойлер: что их всё ещё нет ни ***. Тому радимо вам не панікувати і не вимагати тестування, бо тести взагалі неінформативні, тим паче їх нема.)
- Сообщаем, что медицина у нас бесплатна.
- Новый министр усилил карантинные меры и для вашего удобства запретил прогуливаться в парках, ЧТОБЫ ВЫ СИДЕЛИ ДОМА СВОЛОЧИ.
Правильно. Ничего нет.
Нихуя нет.
Стратегии нет. Плана действий нет. Системного подхода нет. Информации никакой - нет.
Сколько в стране тестов?
Сколько граждан было протестировано?
Почему в Николаевской области нет заражённых? Они все здоровые, или там просто ******** тесты?
Сколько у нас всё-таки аппаратов вентиляции лёгких?
Сколько у нас коек в больницах, выделенных для приёма больных с коронавирусом?
Какие меры предпринимаются, чтобы в других больницах случайно не заразились?
Какие меры предпринимаются, чтобы увеличить количество мест в больницах?
Медики увольняются? Почему? Что вы предпринимаете?
У нас деньги вообще есть? Нет? Барыга украл? Понимаю. Что вы предпринимаете по этому поводу? Пытаетесь провалить сотрудничество с МВФ?
Почему у нас умерших БОЛЬШЕ, чем выздоровевших? Хотелось бы комментарий министра, как же так ***** вышло, и почему опять в этом виноват Порошенко.
Вот короткий, и крайне неполный список вопросов, на которые я бы хотел получить ответ в официальном телеграм-канале. Но вместо этого за три дня я восемь раз прочитал, что мне не надо выходить из дома, и два раза (ЗА ТРИ ДНЯ!!!) усилили карантинные меры.
Вот и вся стратегия, ребята. Сидеть дома! Надо просто перестать выходить из дома! Будем сидеть дома в карантине, и ждать. Вдруг оно как-нибудь само. Вдруг вирус улетит на Луну. Вдруг прилетит волшебник в голубом вертолёте и раздаст эскимо. Вдруг оно как-то само всё наладится. Надо просто посидеть дома и подождать. Вдруг будет чудо.
А пока можно назначать человечков на закупочки, строить домики, получать зарплатку, и штамповать указики, о том чтобы все сидели дома и не выходили в парк, а то будет штрафик и немножко дубиночками от....ярим по почечкам.
Вот и вся наша стратегия.
Поздравляю! Здобулы!
Напоминаю, что ответственность за это несёт лично президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа". Потому что у них монокоалиция, и они несут всю полноту ответственности за все кадровые назначения, и как следствие - за действия своих министров, что живого трупа Емца, что микрофюрера Степанова.
Просто не выходите из дома!
Просто не работайте!
Просто не получайте зарплату!
Просто когда вас вышвырнут из арендованной квартиры - просто надо подождать и соблюдать карантин.
Просто когда вам будет нечего жрать - надейтесь, что партия ЕС пришлёт продуктовый набор. Или глодайте кору. Или просите милостыню, не собираясь больше двух. Или съешьте соседей.
Но главное - не выходите из дома! Другой стратегии у нас для вас нет.
А в это время Уляна Супрун просит Элона Маска помочь с аппаратами вентиляции лёгких. Это очень смешно. Давайте все посмеёмся. Гыгыгыгы, как смешно, она в твиттере его просит помочь. Ыхыхыхы, доктор Смерть, гагагага, как смешно, Элона Маска просит в твиттере, гыгыгы.
А новый министр здравоохранения пока занят. Он решает: на этой неделе ввести комендантский час, чтобы вы не выходили из дома, или на следующей.
Вот такая у нас стратегия. Таков наш примар.
И помните: не выходите из дома.
Больше двух не собираться.
Шаг вправо, шаг влево приравнивается к попытке заражения.
Зав.Гор.Отделом Владимир ЗавГорОдний
Очередная победа дорогого Владимира Владимировича *****.
Пока все либеральные СМИ заходились в истерике от новости, что Великая Россия оказывает гуманитарную помощь Соединенным Штатам Америки, на фоне катастрофической нехватки медицинского оборудования в Родном Отечестве, обнажая тем самым свою продажную суть. Не замеченной прошла новость от Госдепартамента США о том, что эта так называемая "помощь", была не безвозмездной.
Представитель Госдепартамента пояснила, что Соединенные Штаты закупили у России медикаменты и медицинское оборудованное, доставленное в среду в Нью-Йорк российским транспортным самолетом.
Своим заявлением Америка признала свое отставание от России и расплатилась за это долларами. И тут Страна Победительница пошла на встречу небагодарным янки, взяв эти ничем не обеспеченные бумажки вместо полновесных рублей, явив миру пример бескорыстия и гуманизма.