 Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Охочих самоізолюватись таким оригінальним способом виявили вчора ввечері прикордонники Житомирського загону спільно з співробітниками Національної поліції.
Зараз на сталкерів складено адміністративні протоколи за порушення ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".
Це порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення. Рішення у справі прийматиме суд.
Но это никому не выгодно...есть зона...есть бабло которое можно получать и пилить...нет зоны...нет и бабла..
По-моему, наоборот.
Потому и не употребляю ее....а тебе надо...
Ни того, ни другого не видно.
30 с лишним лет прошло...по одному километру в год уже можно было очистить...
Но не выгодно....транши...помощи...и прочее...бабло на блюлечке с голубой каемочкой...
У него может зелёнка закипеть.
Ты определись уже.
И не пей больше зелёнки.
Убрали...почистили...и живут...
А тут зона...30 км...а на 31-м типа все чисто...и стерильно...
Радиоактивное загрязнение[править | править код]
Понятия «радиоактивное загрязнение» в те годы ещё не существовало, и потому этот вопрос тогда даже не поднимался. Люди продолжили жить и отстраивать разрушенные постройки там же, где они были раньше. Даже высокую смертность населения в последующие годы, а также болезни и генетические отклонения у детей, родившихся после бомбардировок, поначалу не связывали с воздействием радиации. Эвакуация населения из заражённых районов не проводилась, так как в то время никто не знал о самом наличии радиоактивного загрязнения[30].
Дать точную оценку степени этого загрязнения довольно трудно из-за недостатка информации, однако, поскольку в техническом отношении первые атомные бомбы были относительно маломощными и несовершенными (бомба «Малыш», например, содержала 64 кг урана, из которых лишь приблизительно в 700 г происходила реакция деления), уровень загрязнения местности не мог быть значительным, хотя и представлял серьёзную опасность для населения. Для сравнения: в момент аварии на Чернобыльской АЭС в активной зоне реактора находилось несколько тонн продуктов деления и трансурановых элементов[31] - различных радиоактивных изотопов, накопившихся во время работы реактора.
wikipedia.org/wiki/Атомные_бомбардировки_Хиросимы_и_Нагасаки#Радиоактивное_загрязнение
Насправді рекультівація радиоактивно зараженної місцевості найкраще проводиться за допомогою одного чиннику - часу.
Если бы такая авария произошла в Японии ...то там бы уже давным давно все очистили...дезактивировали...и цветы посадили бы...
неплохо устроились чувачки в погонах ...