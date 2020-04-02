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 Події, Суспільство
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 Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ. ФОТО

Жителі Києва та Авдіївки в порушення встановлених режимних правил, минаючи пішки контрольні пости, пробралися на заборонену територію Зони відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Охочих самоізолюватись таким оригінальним способом виявили вчора ввечері прикордонники Житомирського загону спільно з співробітниками Національної поліції.

Жителі Києва та Авдіївки вирішили самоізолюватись у зоні ЧАЕС, - ДПСУ 01

Зараз на сталкерів складено адміністративні протоколи за порушення ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

Це порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення. Рішення у справі прийматиме суд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186231
 
   
 Топ коментарі
 
ну не совсем так. я был там с дозиметром. Очень многие места сильно фонят. Прям очень сильно. Иногда показатель дозиметра доходил до 17 000 при норме 30. Особенно сильно фонят железяки
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И коронавируса нет.
Ни того, ни другого не видно. Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7290
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Да нет там уже ни какой радиации...эту зону уже можно ограничить территорией АЭС...
Но это никому не выгодно...есть зона...есть бабло которое можно получать и пилить...нет зоны...нет и бабла..
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Да нет там уже ни какой радиации...эту зону уже можно ограничить территорией АЭС...
Но это никому не выгодно...есть зона...есть бабло которое можно получать и пилить...нет зоны...нет и бабла..
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ну не совсем так. я был там с дозиметром. Очень многие места сильно фонят. Прям очень сильно. Иногда показатель дозиметра доходил до 17 000 при норме 30. Особенно сильно фонят железяки
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"Да нет там уже ни какой радиации" - Лживый подлец.
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Зеленка помогает исключительно зебилам..я же благодаря богу к ним ни какого отношения не имел...не имею...и иметь не буду...
Потому и не употребляю ее....а тебе надо...
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И коронавируса нет.
Ни того, ни другого не видно. Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7290
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Если говорить про 30км зону, а не 10км зону, то да, гораздо чище Киева и области
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Так о том же и речь...что эта зона уже должна быть уменьшена во много раз...
30 с лишним лет прошло...по одному километру в год уже можно было очистить...
Но не выгодно....транши...помощи...и прочее...бабло на блюлечке с голубой каемочкой...
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а смысл её уменьшать? для чего? с какой целью? что ты там собрался делать? лес резать, допиливать остатки металлолома, губить природу, которая без человека там себя отлично чувствует?
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Слишком много вопросов...
У него может зелёнка закипеть.
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Смысл прост....уменьшить количество лармоедов ее охраняющих...и следовательно уменьшить расходы из бюджета на их содержание...
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Так, можно было очистить или там уже чисто.
Ты определись уже.
И не пей больше зелёнки.
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Основная площадь территории уже не прелставляет ни какой опасности...есть локальные участки...которые при желании можно очистить за год..
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Проти корони може і спрацює, а от що вони там підхоплять? З таким же успіхом могли б залізти в Карпати, км 50 від найближчого села.
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В Хиросиме и Нагасаки...никто не делал ни каких зон...
Убрали...почистили...и живут...
А тут зона...30 км...а на 31-м типа все чисто...и стерильно...
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ну як Вам сказать. Не все так просто.
Радиоактивное загрязнение[править | править код]

Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9888Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9888

Понятия «радиоактивное загрязнение» в те годы ещё не существовало, и потому этот вопрос тогда даже не поднимался. Люди продолжили жить и отстраивать разрушенные постройки там же, где они были раньше. Даже высокую смертность населения в последующие годы, а также болезни и генетические отклонения у детей, родившихся после бомбардировок, поначалу не связывали с воздействием радиации. Эвакуация населения из заражённых районов не проводилась, так как в то время никто не знал о самом наличии радиоактивного загрязнения[30].
Дать точную оценку степени этого загрязнения довольно трудно из-за недостатка информации, однако, поскольку в техническом отношении первые атомные бомбы были относительно маломощными и несовершенными (бомба «Малыш», например, содержала 64 кг урана, из которых лишь приблизительно в 700 г происходила реакция деления), уровень загрязнения местности не мог быть значительным, хотя и представлял серьёзную опасность для населения. Для сравнения: в момент аварии на Чернобыльской АЭС в активной зоне реактора находилось несколько тонн продуктов деления и трансурановых элементов[31] - различных радиоактивных изотопов, накопившихся во время работы реактора.
wikipedia.org/wiki/Атомные_бомбардировки_Хиросимы_и_Нагасаки#Радиоактивное_загрязнение
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Да...тогда не было столько знаний о радиации...не было техники...не было технологий которые есть сейчас...и с помощью которых эту зону в течении 30 лет можно было бы уменьшить во много много раз...было бы желание...
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питання не стільки у бажанні, скільки у величезних витратах, бо заражений грунт треба знімати з територій та десь складувати так, щоб у майбутньому це не призвело до зараження водних ресурсів, утілізація будівель, залишків техніки і т. ін.
Насправді рекультівація радиоактивно зараженної місцевості найкраще проводиться за допомогою одного чиннику - часу.
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Там иной принцип заражения. А что тебя эта зона так беспокоит? Вон в Житомирской области в Полесье там и без зоны природы хватает, людей почти нет села покинуты и без заражения. А заражение есть, есть и практически чистые места. Но нельзя оградить все это отдельно. Потому взяли максимально возможную территорию.
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Да какой бы не был принцип...
Если бы такая авария произошла в Японии ...то там бы уже давным давно все очистили...дезактивировали...и цветы посадили бы...
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Если бы земля эта представляла ценность до да, а в ином случае сделали бы то же самое. Там денег на ветер никто не бросает. Лесисто-болотистая местность никому не нужна. Да и очистить ее не так просто.
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по сути кусок земли прибрали к рукам и гоняют граждан,
неплохо устроились чувачки в погонах ...
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Не удивлюсь если выяснится что там есть поля травки...лаборатории по производству наркоты....и все пол охраной...
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