 На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, штатними та позаштатними підрозділами РХБ захисту на основних блокпостах у місцях в’їзду-виїзду до Донецької і Луганської областей та найбільш інтенсивного трафіку в регіоні розгорнуто понад півсотні пунктів спеціальної обробки техніки.

На зазначених пунктах військовослужбовці за допомогою спеціальних хлоровмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. В першу чергу обробляються місця найбільш імовірного контакту з руками людини – поручні, ручки, двері, вікна, люки тощо.

Аналогічна обробка техніки проводиться і на контрольно-пропускних пунктах при в’їзді до місць дислокації чи виконання завдань частинами та підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

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Завдяки подібним вчасним та ефективним заходам на даний час вдалось запобігти поширенню небезпечної інфекції серед військовослужбовців.

"На цей час випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.



Фото: пресцентр ОС/Facebook