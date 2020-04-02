EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Фоторепортаж
  2243  11
Матеріали за темою:
Все про:Луганщина (1960) Донецька область (2397) військовослужбовці (2691) операція Об'єднаних сил (2233) дезінфекція (9)

 На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб. ФОТОрепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил посилюють заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, штатними та позаштатними підрозділами РХБ захисту на основних блокпостах у місцях в’їзду-виїзду до Донецької і Луганської областей та найбільш інтенсивного трафіку в регіоні розгорнуто понад півсотні пунктів спеціальної обробки техніки.

На зазначених пунктах військовослужбовці за допомогою спеціальних хлоровмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. В першу чергу обробляються місця найбільш імовірного контакту з руками людини – поручні, ручки, двері, вікна, люки тощо.

На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб 01

Аналогічна обробка техніки проводиться і на контрольно-пропускних пунктах при в’їзді до місць дислокації чи виконання завдань частинами та підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У військові частини направили перевіряльників через коронавірус, але не подбали про наявність засобів захисту від COVID-19, - волонтер Москаленко

На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб 02

Завдяки подібним вчасним та ефективним заходам на даний час вдалось запобігти поширенню небезпечної інфекції серед військовослужбовців.

На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб 03

"На цей час випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб 04
Фото: пресцентр ОС/Facebook

На блокпостах і КПП на Донбасі розгорнули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту - проводять дезінфекцію, - штаб 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186222
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот тем же самым должны полицаи заниматься,дезинфекцией.А не трусить одним местом,лазить где попало,самим заражаться и разносить вирус.
 показати весь коментар
 
 
дурня..
для чого обробляти зовнішні поверхні, які і так
дезактивуються опромінюванням від сонця
 показати весь коментар
 
 
Ты еврей? Писало шо вирус смело существует до 72-х часов, а то и больше в зависимости от материала. т.е. на асфальте двое суток как минимум.
 показати весь коментар
 
Кто тебе сей бред сообщил, дятел? На колесах, конечно, вирус представляет наибольшую опасность? Неучи, идите в школу учиться заново, ибо ни знаний, ни мозгов
 показати весь коментар
 
а я че, за колеса говорил?
иди и сам учи матчасть умник
 показати весь коментар
 
Неучи, вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем от человека человеку, а не лизанием асфальта и колес машин. Бестолочи 80 уровня
 показати весь коментар
 
 
ну без очков - тупо эти тоненькие маски до одного места. и это место не Московия даже, хотя там и любят это место.
 показати весь коментар
 
потому что Украиной правят оккупанты...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору