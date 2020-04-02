EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  2060  21
Все про:Київська область (1166) Нацполіція (9229) військовослужбовці (2689)

 Солдат-строковик налагодив продаж патронів до АК на Київщині, - поліція. ФОТО

Співробітники Головного управління поліції Київщини спільно з працівниками СБУ та військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону на гарячому затримали солдата строкової служби неподалік від села Дівички Переяслав-Хмельницького району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що молодий чоловік на території Київщини займався незаконним продажем патронів до автомата Калашникова.

Під час проведення оперативної закупівлі, 20-річного правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України за збут 109 патронів і 39 предметів, схожих на сигнали хімічної тривоги.

Читайте також: Нацполіція і СБУ блокували канал поставки зброї і боєприпасів із зони ООС у столицю. ФОТОрепортаж

Слідчі вилучили у хлопця речові докази: мобільний телефон і гроші, 13500 гривень, отримані від продажу боєприпасів.

Вирішується питання про оголошення підозри. Поліція готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.

Солдат-строковик налагодив продаж патронів до АК на Київщині, - поліція 01
Солдат-строковик налагодив продаж патронів до АК на Київщині, - поліція 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець на Рівненщині продавав патрони виробництва РФ і метамфетамін, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186166
 
 
 Топ коментарі
 
ну и чего на пацана накинулись, вон семейка ермаков должностями в правительстве и страной в Минске торгует, и все в порядке.
кстати, наш всеми любимый президент, обещал посадить любого из своей команды, замеченого в коррупции, но пока завели только четыре дела, на человека опубликовавшего видео торговли должностями брата Ермака.
 показати весь коментар
 
Брат главы ОП торгует должностями, контрактник патронами. В чем проблема. Мне кажется что первый наносит в десятки больший урон чем второй.
 показати весь коментар
 
Ну предприимчивость - основа выживания в условиях нынешнего социал-дарвинизма. Я его не осуждаю. Крутился, чувак, как мог.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это 5.45х39 из еще советских запасов
судя по лаку разных цветов брал из разных мест
 показати весь коментар
 
Савєйскіх запасов?
А про Luhansk Cartridge Works, нє слишал?
 показати весь коментар
 
ну и чего на пацана накинулись, вон семейка ермаков должностями в правительстве и страной в Минске торгует, и все в порядке.
кстати, наш всеми любимый президент, обещал посадить любого из своей команды, замеченого в коррупции, но пока завели только четыре дела, на человека опубликовавшего видео торговли должностями брата Ермака.
 показати весь коментар
 
 
Ну предприимчивость - основа выживания в условиях нынешнего социал-дарвинизма. Я его не осуждаю. Крутился, чувак, как мог.
 показати весь коментар
 
 
Тепер крім року строчки буде ще п'ять "дослужувати" у генерала Кумова.
 показати весь коментар
 
Брат главы ОП торгует должностями, контрактник патронами. В чем проблема. Мне кажется что первый наносит в десятки больший урон чем второй.
 показати весь коментар
 
 
Не вопрос что наладил продажу. Много видно АКМ на руках. Тут бы покупателей искать.
 показати весь коментар
 
может он думал о применении патронов по справедливости
 показати весь коментар
 
У АКМ такая пулька из дула вывалится. У него в стволе дырочка для такой пульки большая.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо Лёха---чуть постаревши я, не застал. Ушёл с червоной армии в мае 1974 року. Не застал в смысле укороченых. А вот номер своего АКМ-а помню---ЗБ-8515. С компенсатором был.
 показати весь коментар
 
 
надо открыть уголовное дело на оперов. спровоцировали преступление против гос устроя Солдат-строковик налагодив продаж патронів до АК на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2333
 показати весь коментар
 
что плохого ? почему простой украинец не имеет права купить себе калашникова ?
кроме того, почему милицыи можно торговать, а парню нельзя ?
он же не по своей воле в армию пошёл, где ему денег на выплату кредитов, которыми снабжают призывников взять ? это вопросов не вызывает ? сколько у него жалование, как у военнослужащего ?
 показати весь коментар
 
 
Кто чем может, тем и торгует - солдатик патронами, президент - землей, глава офиса президента - госдолжностями. Посмотрим, кого из них посадят.
 показати весь коментар
 
 
Да уж, патроны и водка нынче в цене, на войне как на войне.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору