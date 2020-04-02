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Все про:ДТП (2829) Львівщина (1090)

 Три особи загинуло, двох травмовано в ДТП на Львівщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Три особи загинули, ще двоє постраждали і були госпіталізовані внаслідок ДТП біля міста Червоноград.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася близько 13:40 середи в селі Бендюга біля Червонограда.

"Зіткнулися мікроавтобус "Мердесес Віто" і "Рено кенго", в результаті зіткнення три пасажирки "Рено" віком 18, 40 і 60 років від травм померли на місці", - сказано в повідомленні.

Три особи загинуло, двох травмовано в ДТП на Львівщині, - Нацполіція 01

Крім того, медики госпіталізували 21-річного водія "Рено" і його 42-річного пасажира. Всі загиблі і постраждалі - жителі Радехівського району.

Поліція попередньо встановила, що водій "Мерседеса", виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу "Рено", що і призвело до зіткнення.

Три особи загинуло, двох травмовано в ДТП на Львівщині, - Нацполіція 02
Фото: сайт поліції

Водія мікроавтобуса, 25-річного жителя Дрогобицького району, затримано в порядку статті 208 КПК України.

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За фактом події слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186096
 
 
 Топ коментарі
 
Автоуроды неистребимы.В городе скорость не должна превышать 50 км.Когда введут письма счастья со штрафами от 700 долларов? Жизнь лидей бесценна.Украина вымрет от автоуродов.
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Спринтер пер як по головній.
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А если у них найдут коронавирус? то в статистику по коронавирусу попадут или нет? Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 638
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На короновирус проверьте и запишите в жертвы, как в Италии.
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На все ДТП тестов не напасешься, нехай бьются на здоровье
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Автоуроды неистребимы.В городе скорость не должна превышать 50 км.Когда введут письма счастья со штрафами от 700 долларов? Жизнь лидей бесценна.Украина вымрет от автоуродов.
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а когда зегенератов будут штрафовать и кастрировать, шоп не размножались?
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да уж, мудила на мерсе................ вообще не тормозил
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