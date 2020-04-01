EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  1561  22
Матеріали за темою:
Все про:Крим (8940) окупація (2195) Хізб ут-Тахрір (57)

 Звільнений із російської колонії фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Сайфуллаєв прибув в окупований Крим. ФОТОрепортаж

Звільнений з російської колонії фігурант севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Ферат Сайфуллаєв 1 квітня прибув в аеропорт Сімферополя, що в окупованому Криму.

Про це повідомила громадська організація "Кримська солідарність" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Звільнений із російської колонії фігурант справи Хізб ут-Тахрір Сайфуллаєв прибув в окупований Крим 01

"В аеропорту Сімферополя його зустрічали адвокати, активісти і двоюрідні брат і сестра. У селі Орлине Севастопольської району пройде дуа (молебень) з нагоди визволення Ферата Сайфуллаєва у вузькому колі сім'ї через карантин, який введений на території Криму", - сказано в повідомленні .

Звільнений із російської колонії фігурант справи Хізб ут-Тахрір Сайфуллаєв прибув в окупований Крим 02

31 березня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, незважаючи на звільнення з російської колонії, Сайфуллаєв буде обмежений у правах і свободах в найближчі 8 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму "суд" залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва

Звільнений із російської колонії фігурант справи Хізб ут-Тахрір Сайфуллаєв прибув в окупований Крим 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186087
 
   
 Топ коментарі
 
ПУКиноиды..
.. . а помните как путин закрывая 0леньПИАДРУ в сочи
и начиная ВОЙНУ с УКРАИНОЙ голосил - .
Я ВАМ ГОВОРИЛ что мы ОБОСРЕМСЯ ?? ,
И мы 0БОСРАЛИСЬ ! ,
и прослезился .. https://uploads.disquscdn.com/images/3c3232a0d150252284bc0ebd3cbceddb8b0d735c6fa02a662843394d992b6dc7.jpg .
https://uploads.disquscdn.com/images/4f5e1a424b7190994d250c2317e0fa6b552fc2eaeba6e6ea5d33f53e48d106f5.jpg . Это по хлеще каких то Ванг и Нострадамусов будет. . ... . https://uploads.disquscdn.com/images/467b6932e90761d2493d4f7040e41db9c047a84866a014a85cef2371d15ba076.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/9b0f4d3119110b6f7cb965b9a5c40d461eea48a637f66fdd3c59c9aa778a5b34.jpg . .ююю.
.
.

Срочно! Китай отказался от российской нефти и перешел на сторону США https://uploads.disquscdn.com/images/c68d1b67b8cb091b0146d1bdcf1fa4062c1caa7760aac5ccd2d88a1801d93c7b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85c4e116b46a026a9e84aa127240eab62c05959c8e515b32ef2e4dd88cd10adf.jpg ..
.
https://uploads.disquscdn.com/images/9b2387c2cb2a1fd0052462c38d7a244725cc731803beae756f9817ff158da2e2.jpg .ю.....
.
.
....
.
.
 показати весь коментар
 
Тобто він незаконно перетнув кордон.
 показати весь коментар
 
Это фашитские оккупанты его поставят на учёт
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так а за що бореться Партія ісламського звільнення? За свободи мусульман в західному світі! Чі може я якось помиляюсь?
 показати весь коментар
 
Можете прочитати у Вікіпедії. Там все чітко написано. Але ви підтвердили, що в Британії. Так з якого ви міста?
 показати весь коментар
 
Тю. Вікіпедія - це смішно. Але саме смішне що там те й написане. Чуму мусульмани лізуть у західний світ і вимагають собі якісь додаткові права? Можете мені се пояснити. Наприклад я їду до Тегерану і починаю боротьбу за права євреїв в Персії. Як довго я зможу використовувати терплячість персів до своїх забаганок? Враховуючі те що тепрячість там нульова. Я вважу що чесно і вірним буде вислів: у чужий монастир зі своїм уставом не лізь. От і все. Западному суспільству важливі їх цінності і якщо хтось бажає жити в такому суспільстві він повинен насамперед, прийняти ці цінності а не нав'язувати свої. Така моя думка. Едінбург.
 показати весь коментар
 
Тому, що Крим їхня батьківщина. Ми говоримо про кримських татар. Щодо інших можна довго говорити. Це окрема тема.
 показати весь коментар
 
А Крим це Україна? А Україна це Европа? А Европа це західний світ, чі більше мусульманський? Саме в тому полягає проблема, що Партія ісламського звільнення саме нав'язує ісламський спосіб життя, нав'язує не співіснування стилів життя між різними етнічними групами а саме акцентує увагу на відокремленому існуванні і побудові Халіфату.
Все. Тому заграючі з цими питаннями за умови повернення Криму ми отримаємо наступний гемор з будуванням наступного Халіфату. Я про це.
 показати весь коментар
 
Ви написали, що мусульмани, тобто кримські татари лізуть у західний світ. Так вони не лізуть туди, а повернулися на батьківщину. Тому нав'язують в Криму кацапи, а не вони. А от Україна не належить західному світу, хоча є Європою. Щодо хто куди лізе в що нав'язує дискусія може бути довгою, бо в Європі та території ******** України давно жили мусульмани. І хто куди лізе?
 показати весь коментар
 
В усiх номери російски. Не треба ідеалізувати татарів, які перщі побігли голосувати за парашу. І я це бачив. Бігли голосувати цілими сім'ями. Мерзотни створіння.
 показати весь коментар
 
Тобто виїхати з Криму Ферату недозволено?
 показати весь коментар
 
Можно, но обратно уже нет. С Чубаровым Херсон захватывать будет.
 показати весь коментар
 
А я про суть. Я з кацапами не дискутую.
 показати весь коментар
 
Здорово, но не похоже, что он был в предсмертном состоянии.
 показати весь коментар
 
ПУКиноиды..
.. . а помните как путин закрывая 0леньПИАДРУ в сочи
и начиная ВОЙНУ с УКРАИНОЙ голосил - .
Я ВАМ ГОВОРИЛ что мы ОБОСРЕМСЯ ?? ,
И мы 0БОСРАЛИСЬ ! ,
и прослезился .. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .
https://uploads.disquscdn.com/images/4***************************************************************.jpg . Это по хлеще каких то Ванг и Нострадамусов будет. . ... . https://uploads.disquscdn.com/images/467b6932e90761d2493d4f7040e41db9c047a84866a014a85cef2371d15ba076.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/9b0f4d3119110b6f7cb965b9a5c40d461eea48a637f66fdd3c59c9aa778a5b34.jpg . .ююю.
.
.

Срочно! Китай отказался от российской нефти и перешел на сторону США https://uploads.disquscdn.com/images/c68d1b67b8cb091b0146d1bdcf1fa4062c1caa7760aac5ccd2d88a1801d93c7b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85c4e116b46a026a9e84aa127240eab62c05959c8e515b32ef2e4dd88cd10adf.jpg ..
.
https://uploads.disquscdn.com/images/9b2387c2cb2a1fd0052462c38d7a244725cc731803beae756f9817ff158da2e2.jpg .ю.....
.
.
....
.
.
 показати весь коментар
 
 
Двічі, бо перший раз його вивозили без закону.
 показати весь коментар
 
Судя по тому что наших пленных моряков обменяла нынешняя власть, то получается що вони незаконно перетнули кордон. всё в этой войне как то бздливо происходит Звільнений із російської колонії фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Сайфуллаєв прибув в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8300
 показати весь коментар
 
 
Это фашитские оккупанты его поставят на учёт
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору