 Звільнений із російської колонії фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Сайфуллаєв прибув в окупований Крим. ФОТОрепортаж

Про це повідомила громадська організація "Кримська солідарність" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В аеропорту Сімферополя його зустрічали адвокати, активісти і двоюрідні брат і сестра. У селі Орлине Севастопольської району пройде дуа (молебень) з нагоди визволення Ферата Сайфуллаєва у вузькому колі сім'ї через карантин, який введений на території Криму", - сказано в повідомленні .

31 березня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, незважаючи на звільнення з російської колонії, Сайфуллаєв буде обмежений у правах і свободах в найближчі 8 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму "суд" залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва