 Звільнений із російської колонії фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Сайфуллаєв прибув в окупований Крим. ФОТОрепортаж

Про це повідомила громадська організація "Кримська солідарність" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"В аеропорту Сімферополя його зустрічали адвокати, активісти і двоюрідні брат і сестра. У селі Орлине Севастопольської району пройде дуа (молебень) з нагоди визволення Ферата Сайфуллаєва у вузькому колі сім'ї через карантин, який введений на території Криму", - сказано в повідомленні .
31 березня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, незважаючи на звільнення з російської колонії, Сайфуллаєв буде обмежений у правах і свободах в найближчі 8 років.
Все. Тому заграючі з цими питаннями за умови повернення Криму ми отримаємо наступний гемор з будуванням наступного Халіфату. Я про це.
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