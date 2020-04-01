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 Нацполіція і СБУ блокували канал поставки зброї і боєприпасів із зони ООС у столицю. ФОТОрепортаж

Працівники столичної міліції викрили канал збуту зброї та засобів ураження із зони проведення ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що затримано активного учасника злочинної схеми, з транспортного засобу якого вилучено зброю, боєприпаси та засоби ураження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

"Всього було вилучено дві тротилові шашки, підстовбурний гранатомет, п'ять гранатометних пострілів, два пістолети Макарова, автомат Калашникова і понад 100 патронів різного калібру. Речові докази направлено на експертизу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України - це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмиснику оголошено про підозру", - зазначила заступниця начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Києва Олександра Трішневська.

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Нацполіція і СБУ блокували канал поставки зброї і боєприпасів із зони ООС у столицю 01
Нацполіція і СБУ блокували канал поставки зброї і боєприпасів із зони ООС у столицю 02
Нацполіція і СБУ блокували канал поставки зброї і боєприпасів із зони ООС у столицю 03
Нацполіція і СБУ блокували канал поставки зброї і боєприпасів із зони ООС у столицю 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186079
 
 
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...Отмечается, что задержан активный участник преступной схемы...

Можно короче написать АКТИВИСТ.
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Дебилов всегда рвёт от слова "активист"
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аха. таких пассивистов кацапских активно перевоспитывает .
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Вижу 4 выстрела и где гэпэшка с оружием ?
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В країні війна з росією і пандемія - де закон про самозахист і володіння короткоствольною зброєю???
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