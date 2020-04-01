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 Загиблі Герої березня 2020

У цьому матеріалі наведено дані про бойові втрати української армії на сході країни за березень 2020 року. Імена та прізвища загиблих Героїв. У зв'язку з певними причинами, що не залежать від нашого постійного автора, стаття з докладною інформацією про кожного загиблого Героя вийде у травні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Загиблі Герої березня 2020 01

1. Сергій Миколайович Руських (31.01.1979 - 01.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 02
2. Володимир Вікторович Черненко (28.01.1995 - 03.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 03
3. Дмитро Валерійович Осичкін (20.04.1993-05.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 04
4. Дмитро Борисович Фірсов (05.01.1980 - 06.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 05
5. Євген Сергійович Черних (09.01.1991 - 08.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 06
6. Богдан Олександрович Петренко (03.01.1997 - 10.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 07
7. Віктор Миколайович Солтис (02.10.1986 - 10.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 08
8. Андрій Олександрович Ведешин (04.02.1986 - 10.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 09
9. Ілля Миколайович Пережогін (30.11.1993 - 10.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 10
10. Олексій Сергійович Золін (11.07.1984-19.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 11
11. Володимир Сергійович Мовчанюк (11.09.1983 - 30.03.2020)

Загиблі Герої березня 2020 12
12. Олександр Васильович Маланчук (1997 - 31.03.2020)

Вічна пам'ять усім захисникам України!

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186060
 
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