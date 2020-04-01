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 Політика України, Суспільство
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Все про:Конча-Заспа (16) автомайдан (93) Симоненко Олексій (1)

 "Автомайдан" показав будинок заступника генпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Кончі-Заспі, оформлений на його дружину. ФОТО

Нещодавно призначений заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який курируватиме розслідування поліції, фіскальної служби, боротьбу з оргзлочинністю, а також розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів, живе в будинку на 640 кв. метрів, який належить його дружині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Автомайдан", активісти якого навідалися в Кончу-Заспу з метою побачити елітне житло чиновника.

"Згідно з офіційною біографією все життя Олексій Симоненко працював виключно на посадах у правоохоронних органах, спочатку – прокурором, а останні 8 років – у СБУ. То ж звідки у держслужбовця кошти на будинок площею 640 кв.м. в елітному передмісті Києва? Здається вже традиційно майже за кожним успішним правоохоронцем стоїть успішна дружина-бізнесвумен і саме дружині прокурора належить показаний нами будинок, а також все інше майно родини: дві квартири в Києві, в тому числі на 128 квадратів в елітному ЖК; чотири земельні ділянки в Київській області; Mercedes S-400 Coupe 2016 р.в. придбаний за смішні 80 тис.грн. (реальна ціна в районі 100 тис.дол.)", - сказано в пості співтовариства.

Автомайдан показав будинок заступника генпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Кончі-Заспі, оформлений на його дружину 01

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Активісти також уточнюють, що згідно з декларацією, доходи дружини Симоненка за останні 2 роки становлять трохи більше ніж 1 млн.грн на рік.

Автомайдан показав будинок заступника генпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Кончі-Заспі, оформлений на його дружину 02
Автомайдан показав будинок заступника генпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Кончі-Заспі, оформлений на його дружину 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186028
 
 
 Топ коментарі
 
Жииир, вот это умный парень, настоящий "слуга народа"!!! Почти как Бубочка...
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У него эпоха бидности уже закончилась
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це легко провірити
скільки дружини бізнес оплатив податків від доходів і скільки залишилось все за всі роки від початку придбання нерухомості і що в ній а також віх решта власності відняти на проживання і витрати по відпояинку і решта
але питання хто це все буде робити як зверху до низу ще кращі ніж він крали і крадуть
сьогоднішній приклад на лице коли сбу розлядає кримінальне провадження за те що зроблено запис але те що корупція на записи ні слова
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А ось як живе глава провідної країни Європи А. Меркель - звичайна квартира в звичайному житловому будинку. Ніщебродка @ лять)!)

"Автомайдан" показав будинок замгенпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Конча-Заспі, оформлений на його дружину - Цензор.НЕТ 8733
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новые лица, ипать! Пока у власти буду, непонятно откуда взявшиеся миллионеры, в Украине не будет ничего хорошего. Как ни чиновни, так миллионер, без родословной. "Мама всю жизнь копила".
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