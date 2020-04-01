 "Автомайдан" показав будинок замгенпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Конча-Заспі, оформлений на його дружину. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Автомайдан", активісти якого навідалися в Конча-Заспу з метою побачити елітне житло чиновника.

"Згідно з офіційною біографією все життя Олексій Симоненко працював виключно на посадах у правоохоронних органах, спочатку – прокурором, а останні 8 років – у СБУ. То ж звідки у держслужбовця кошти на будинок площею 640 кв.м. в елітному передмісті Києва? Здається вже традиційно майже за кожним успішним правоохоронцем стоїть успішна дружина-бізнесвумен і саме дружині прокурора належить показаний нами будинок, а також все інше майно родини: дві квартири в Києві, в тому числі на 128 квадратів в елітному ЖК; чотири земельні ділянки в Київській області; Mercedes S-400 Coupe 2016 р.в. придбаний за смішні 80 тис.грн. (реальна ціна в районі 100 тис.дол.)", - сказано в пості співтовариства.

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Активісти також уточнюють, що згідно з декларацією, доходи дружини Симоненка за останні 2 роки становлять трохи більше ніж 1 млн.грн на рік.



