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 Політика України, Суспільство
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Все про:Конча-Заспа (16) автомайдан (93)

 "Автомайдан" показав будинок замгенпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Конча-Заспі, оформлений на його дружину. ФОТО

Нещодавно призначений заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який курируватиме розслідування поліції, фіскальної служби, боротьбу з оргзлочинністю, а також розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів, живе в будинку на 640 кв. метрів, який належить його дружині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Автомайдан", активісти якого навідалися в Конча-Заспу з метою побачити елітне житло чиновника.

"Згідно з офіційною біографією все життя Олексій Симоненко працював виключно на посадах у правоохоронних органах, спочатку – прокурором, а останні 8 років – у СБУ. То ж звідки у держслужбовця кошти на будинок площею 640 кв.м. в елітному передмісті Києва? Здається вже традиційно майже за кожним успішним правоохоронцем стоїть успішна дружина-бізнесвумен і саме дружині прокурора належить показаний нами будинок, а також все інше майно родини: дві квартири в Києві, в тому числі на 128 квадратів в елітному ЖК; чотири земельні ділянки в Київській області; Mercedes S-400 Coupe 2016 р.в. придбаний за смішні 80 тис.грн. (реальна ціна в районі 100 тис.дол.)", - сказано в пості співтовариства.

Автомайдан показав будинок замгенпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Конча-Заспі, оформлений на його дружину 01

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Активісти також уточнюють, що згідно з декларацією, доходи дружини Симоненка за останні 2 роки становлять трохи більше ніж 1 млн.грн на рік.

Автомайдан показав будинок замгенпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Конча-Заспі, оформлений на його дружину 02
Автомайдан показав будинок замгенпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Конча-Заспі, оформлений на його дружину 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186028
 
   
 Топ коментарі
 
Жииир, вот это умный парень, настоящий "слуга народа"!!! Почти как Бубочка...
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Порошенко! Для чого ти призначив цього корупціонера?
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Жииир, вот это умный парень, настоящий "слуга народа"!!! Почти как Бубочка...
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Головне, що не Луценко. 😁 За Луценка хату державі було б стидно.
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Не до смеха... КАК не ПРОКУРОР - так живет во ДВОРЦЕ, ездит на крутой тачке!!!! А если бы кто-то, кто попал в его поле зрения - не из прокурорских или прочих "небожителей", попытался ему официально "лепить горбатого" ТАКИМ объяснением о происхождении имущества!?!?!? МРАЗИ, сгиньте с государственных должностей, ВСЕ и СРАЗУ!!! Скольким людям "на велосипедах и жигулях" эти твари потрепали нервы статьей 191 УК Украины!!!!
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Все как прежде, стригут овец. Правда методы немного поменялись. Теперь для пущей уверенности в исходе выборов, нужно предварительно снять для лохов фильму, или сериал...
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Порошенко! Для чого ти призначив цього корупціонера?
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А все рівно винуватий Порошенко, бо по ночах купує цих прокурорів!
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Ермак за него деньги взял, ну что тут мог поделать Владимир Александрович...?
Чего вы все язвите....?
Это риал-политк...., нормально это.... "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену - Цензор.НЕТ 8312
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Розумію, що Єрмак взяв гроші, але навчив Єрмака Порошенко. Бо якби не було Порошенка, то Єрмак був би чесною людиною і Зе ніхто би не обманював😩
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Дєйствітєльно... СкОкО можна?! Кто нібудь угомоніт цього Порошенка?! Рік вже як пакостить і пакостить...
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По ночах приводить цукерки з Ліпецької фабрики, а у всіх тепер діабет поєднався з короновірусом!🐸
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"Петрович, а откуда у вас "Мерседес?".
Был у меня "Фольцваген", продал удачно, насобирал денег, доложил немного, одолжил - купил "Мерседес".
А "Фольцваген" где взяли?
Знаете, у меня раньше была "Волга", удачно продал, доложил - купил "Фольцваген".
А "Волга" откуда?
"Жигули" продал по хорошей цене.
А "Жигули" за какие деньги купили?
Был у меня велосипед. Я его продал, доложил и купил авто. А велосипед я украл, но за это я давно уже отсидел". "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену - Цензор.НЕТ 8446
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У него эпоха бидности уже закончилась
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Ну тепер жінку має під сигналізацію поставити "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену - Цензор.НЕТ 1959
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Сирота якась безродна. В порівнянні з держслужбовцем орденоносцем Охендовським не будинок, а сарай. А так "новиє ліца" канєшно.
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vAnilla Love t
Судьба пошутила даже над зрадой@бским фейком «Порошенко збагатився у 82 рази»
ХавайТе

"Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену - Цензор.НЕТ 8659
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Винуватий Порошенко, бо міг залишити грошей більше у 81 раз!
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люди впираються рогом, випускають електромобілі, запускають Space-X, розробляють ліки від коронавірусу...
дурні, ідіть в українські прокурори!
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В этом болоте - вечно! Покуда не сдохнут от вируса.
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Украинские жены самые состоятельные женщины в мире.
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Ну так же, как и Рябойшапка - прокурор просто обязан быть успешным! И, знаете почему? Да чтобы не воровать и не брать взятки и успешно искоренять коррупцию! Это же аксиома, которую вливают в уши пиплу постоянно и настойчиво - это чтобы не бубнили про воров во власти и справедливые и честные правоохранительные органы. А, откуда средства на это все нечестно нажитое - так это из космоса и Бог подал!
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Наехали на "новое лицо"?!
Тогда Баканов идёт к вам!
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наследство. жене от тёщи досталось. а той, от её матери. хатинка в 3м поколении.
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в убои свиней главной фигурой всегда были колії. а массовый убой свиней вошёл в историю, как Коліївщина.
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Восемь лет - значит назначен в СБУ был Овощем для связи поколений.
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На заборах слишком много пишут.Пока дойдёшь до конца ,начало выветривается.
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а как вы хотели? у феодалов, владеющих Украиной, должны работать обеспеченные надзиратели, присматривающие за крепостными.
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Что-то автомайдан майданит все. Вроде революция закончилась?
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Этого не может быть! Срочно посадить его на велосипед!
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Я уверен, что каждый гражданин Украины уже должен иметь святое право на один выстрел без ответственности.
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класно би було. Тільки ти скажи де живеш і коли з квартири виходиш, ну щоби я знав, коли свій постріл використати!
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обісратись від чого?
Якщо ти й так не зрозумів тупості власного посту, то тобі вже нічого не допоможе.
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Какая неожиданность! Типа люди про это не знают. Люди знают, а ЗеДятлы нет. Они в зелёных очках от вЯликАгА и ужаснАгА ЗЕгудвина. У него и свой Страшила есть, Страшила Ермакович. Даже два. У обоих в голове солома.
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Допоки наші чиновники і різні керманичі жити,як європейські.Толку не буде.
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Глядя на непосильным трудом нажитое наших чиновников не надо удивляться Откуда , надо задавать другой вопрос Почему не сидит ?
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фсе,фсе шо нажито непосильным трудом,фсе для прастого нариду.
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Физиономия у него красочная! Что бы пришли реально новые люди - необходимо всех кто руководил последние четверть века различными ведомствами и органами, собрать на баржу и отправить штурмовать Керченский мост. Пусть их в плен заберут и оставят без унитаза.
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И что? Там вся Конченная- Заспа такая, как и часть областных городов и пригородов. Ни одна власть этого "не видит".
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Так "епоха бідності" закінчилась? - Шо нє так?
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а шо значит всё оформлено на жену? нам прокурор голодранец не нужен, он взятку будет просить, дебилы ***.
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Хата, як хата. У нас у селах такі будують і навіть у рази кращі.
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Тільки от в Конча-Заспі земелька дуже дорога!
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та то хіба ділянка? тьфу! Оце ділянка! Як вийдеш, аж дух перехоплює
"Автомайдан" показав будинок замгенпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Конча-Заспі, оформлений на його дружину - Цензор.НЕТ 6122
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Не згоден,наші хатки будуються за зароблені потом та трудовими мозолями я ця вілла на гроші яким як і Закарпатцям недоплачують та крадених чи діставши хабаря.
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чесність це відносне поняття. Сплачуючи усі належні податки, можно тільки халупу побудувати. Тому, усі ці суперечки між правопорушниками не мають нічого спільного до Закону, чесності чи справедливості. Ви не думали, що ухиляючись від податків, ми самі даємо "пас" ось таким, як цей?
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Згоден та тільки податки у нас непомірні,крім того що платимо податки то ще і із оподаткованих коштів знову платимо 20 відсотків податку у вигляді ПДВ.Так якщо порахувати то ми із зароблених гошей майже 50 відсотків платимо податків і це при мізерних зарплатах і при Европейських а то і вищих цінах.
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ні, у нас запроси непомірні. Ми бажаємо мати усе безкоштовне. Медицину, освіту, дороги, професійну армію, купу пільг (проїзд пенсіонерів), а ще, щоби були великі субсидії, соціальні допомоги і т.п. В Швеції, де набагато менше халяви, люди сплачують більші ніж ми податки. при чому, вони платять більше не від того, що ми платимо, а більше, ніж ми мали би платити. Я думаю не слід вам пояснювати, що в Україні це зовсім різні речі.
Потрібно просто зав'язувати із популістами/лістками, не чекати на Месій і прості рішення. Ніяке зменшення податків не можливе! Ми маємо за існуючої системи добитись їх 100% сплати і підняти! або? Або міняти систему і зменшуючи податки, пропорційно перекладати витрати з бюджету (общака) на конкретних людей. Спочатку платні дороги, медицина (страхова), потім платна вища освіта, відміна пільг, субсидій і т.п. Чим менші податки, тим менше має бути "соціального і халяви". Тільки так.
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P.S.Ось що я примітив,ті що будують за зароблені кошти ті огорожу роблять прозорою щоб всі бачили а хто на крадені той огорожує будинок глухим ,,китайським,,муром і чим більший крадій тим вищий мур.
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Ніде в Україні, окрім нашого сонячного Закарпаття, не будують відкритих огорож
Це ментальність європейська. Колись, вона перейде і "за гори"
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При чому тут європейська ментальність?
в нас - Центральна та Північна Україна (і не тільки центральна) бувають досить сильні вітри, то ж огорожа дає захист від вітрів, захист для домашніх тваринок та саду, від пилюги, а ще зараз від шуму авто.
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А гдє взять такую тєщу жєну, чтоб подаріла жигули Мерседес, и чтоб нікто не догадался, что єто дєньгі нє моі...
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У Верховному суді... Або господарських - київських, одеських чи львівських
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Зебіли ! АУуууууу
Починайте вже критикувати свою Бубу.
Є за що...
Не відвертайте писки !
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Логика. Критики самого Моники от 73% геть не видно. А вот на его бояр они хвосты таки осмеливаются поднимать. Ну, за исключением Авакова, который больше не Рюкзакян - про него они мочат, шо рыба об лед.
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назначение через Ермака? вложенные в должность бабки нужно "отбивать" и возвращать... а вы честности хотели? дети зеленые, наивные и сопливые... - протрезвейте вначале. эйфория от клоунады не вечная....
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Удивили, блин...
Хай автомайдан покажет хоть одного из замов генерального прокурора живущего в трёх-комнатной хрущёвке! Или депутата... Или зама министра какого... Которые живут в наших условиях. Вот это была бы сенсация. А так...
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Вы знаете чьи вертолеты летают над Днепром? Ну от куда у прокурорских такие деньги? Ответ - коррупция! А сколько прокурорских без образования - очень много. Почему - коррупция. И где обещание Зе садить за коррупцию? Все пиз де ж!!!! Нас в очередной раз имеет эта ** уча я власть!!! Любое обращение в прокуратуру стоит денег. Про судей вообще молчу! Паразиты на теле больного государства. И нет твёрдой руки разлохматить это гнездо. Саакашвили не фатает.
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Уся прокурворська наволоч однакова - тупа хабарна мерзота.
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