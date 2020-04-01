 "Автомайдан" показав будинок замгенпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Конча-Заспі, оформлений на його дружину. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Автомайдан", активісти якого навідалися в Конча-Заспу з метою побачити елітне житло чиновника.
"Згідно з офіційною біографією все життя Олексій Симоненко працював виключно на посадах у правоохоронних органах, спочатку – прокурором, а останні 8 років – у СБУ. То ж звідки у держслужбовця кошти на будинок площею 640 кв.м. в елітному передмісті Києва? Здається вже традиційно майже за кожним успішним правоохоронцем стоїть успішна дружина-бізнесвумен і саме дружині прокурора належить показаний нами будинок, а також все інше майно родини: дві квартири в Києві, в тому числі на 128 квадратів в елітному ЖК; чотири земельні ділянки в Київській області; Mercedes S-400 Coupe 2016 р.в. придбаний за смішні 80 тис.грн. (реальна ціна в районі 100 тис.дол.)", - сказано в пості співтовариства.
Активісти також уточнюють, що згідно з декларацією, доходи дружини Симоненка за останні 2 роки становлять трохи більше ніж 1 млн.грн на рік.
Чего вы все язвите....?
Это риал-политк...., нормально это....
Был у меня "Фольцваген", продал удачно, насобирал денег, доложил немного, одолжил - купил "Мерседес".
А "Фольцваген" где взяли?
Знаете, у меня раньше была "Волга", удачно продал, доложил - купил "Фольцваген".
А "Волга" откуда?
"Жигули" продал по хорошей цене.
А "Жигули" за какие деньги купили?
Был у меня велосипед. Я его продал, доложил и купил авто. А велосипед я украл, но за это я давно уже отсидел".
vAnilla Love t
Судьба пошутила даже над зрадой@бским фейком «Порошенко збагатився у 82 рази»
ХавайТе
дурні, ідіть в українські прокурори!
Тогда Баканов идёт к вам!
Якщо ти й так не зрозумів тупості власного посту, то тобі вже нічого не допоможе.
Потрібно просто зав'язувати із популістами/лістками, не чекати на Месій і прості рішення. Ніяке зменшення податків не можливе! Ми маємо за існуючої системи добитись їх 100% сплати і підняти! або? Або міняти систему і зменшуючи податки, пропорційно перекладати витрати з бюджету (общака) на конкретних людей. Спочатку платні дороги, медицина (страхова), потім платна вища освіта, відміна пільг, субсидій і т.п. Чим менші податки, тим менше має бути "соціального і халяви". Тільки так.
Це ментальність європейська. Колись, вона перейде і "за гори"
в нас - Центральна та Північна Україна (і не тільки центральна) бувають досить сильні вітри, то ж огорожа дає захист від вітрів, захист для домашніх тваринок та саду, від пилюги, а ще зараз від шуму авто.
тєщужєну, чтоб подаріла жигулиМерседес, и чтоб нікто не догадался, что єто дєньгі нє моі...
Починайте вже критикувати свою Бубу.
Є за що...
Не відвертайте писки !
Хай автомайдан покажет хоть одного из замов генерального прокурора живущего в трёх-комнатной хрущёвке! Или депутата... Или зама министра какого... Которые живут в наших условиях. Вот это была бы сенсация. А так...