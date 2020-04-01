 "Влада не справляється, люди лінчують один одного": СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужби встановили, що двоє зловмисників виконували замовлення з Росії на публікацію неправдивої інформації про поширення коронавірусу. Їхньою метою було спричинення паніки, дискредитація дій влади та дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні", - йдеться в повідомленні.
Було встановлено, що для популяризації фейків зловмисники використовували мережу ботів. Недостовірну інформацію вони отримували з російських соцмереж. Завдання вони отримували із закрито групи у "Вконтакте". Там же звітували про виконану роботу.
"Винагорода за протиправну діяльність надходила з гаманців електронних платіжних систем РФ із максимальною анонімізацією замовників. Наразі викриті мешканці Києва визнали свою провину, надали доступ до акаунтів у закритих спільнотах і сприяють виявленню осіб "кураторів"", - повідомляють правоохоронці.
Тривають невідкладні заходи для встановлення як безпосередніх замовників, так й інших можливих спільників
Загалом, зазначають у спецслужбі, від початку карантину СБУ виявила 81 поширювача фейків про коронавірус. Шестеро з них діяли за завданнями з РФ.
Ти ж розумієш, що служиві не одразу, (як затримали цю касапню) подали вищезазначену інфу...
Креста на вас нет!!!
Коли це наша "власть" з чимось справлялась. Ану нагадайте хоч що небудь, організаційного плану, окрім обкакатись, від "власті".
Шо России, шо Америке, шо Европе... Им всем сейчас не до нас, они сейчас сами прыгают от жара на сковородке пандемии.
Займитесь наконец полезным для страны делом, а не развешиванием на уши подобной лабуды.