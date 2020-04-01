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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
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 "Влада не справляється, люди лінчують один одного": СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність групи інтернет-агітаторів, які поширювали за гроші з Росії фейковий контент про коронавірус в українському сегменті Facebook.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що двоє зловмисників виконували замовлення з Росії на публікацію неправдивої інформації про поширення коронавірусу. Їхньою метою було спричинення паніки, дискредитація дій влади та дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні", - йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що для популяризації фейків зловмисники використовували мережу ботів. Недостовірну інформацію вони отримували з російських соцмереж. Завдання вони отримували із закрито групи у "Вконтакте". Там же звітували про виконану роботу.

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Влада не справляється, люди лінчують один одного: СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ 01
Влада не справляється, люди лінчують один одного: СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ 02

"Винагорода за протиправну діяльність надходила з гаманців електронних платіжних систем РФ із максимальною анонімізацією замовників. Наразі викриті мешканці Києва визнали свою провину, надали доступ до акаунтів у закритих спільнотах і сприяють виявленню осіб "кураторів"", - повідомляють правоохоронці.

Тривають невідкладні заходи для встановлення як безпосередніх замовників, так й інших можливих спільників

Загалом, зазначають у спецслужбі, від початку карантину СБУ виявила 81 поширювача фейків про коронавірус. Шестеро з них діяли за завданнями з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186002
 
   
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Всем известно, что у ФСБ специальные сайты и группы вконакте. Например - воркзилла, фрилансе. Платят за подписки, лайки, просмотры.
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Богдан Перепелица Соціальні мережі це фігня.В нас канали на тв проросійські і ніхто ними не займається.
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Може й хоче але сфінктер не дозволяє(стискається)
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Зеленский уже победил коррупцию, коронавирус и олигархов... или вы Г+Г не смотрите ? "Влада не справляється, люди лінчують один одного": СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ - Цензор.НЕТ 4920
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Цікаво, які логіни в них на Цензорі? Хто з касапів останнім часом пропав з нашого форуму, нагадайте...
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Балалайки німецької давно не видно... Колорто теж останнім часом не бачив, хоч і не дуже сумую з цього приводу...
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лейтенанти вже випустили його?
Ти ж розумієш, що служиві не одразу, (як затримали цю касапню) подали вищезазначену інфу...
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грядут весёлые времена в параше )) после 3-х дней "карантина" к дефицитам территории по гречам и макарошкам присоединился дефицит по тяжёлому алкоголю )) стратегические запасы бояры видно исчезли с продажи в момент выступления обнулённого ))
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Московиты настойку боярышника и муравьиный спирт как антисептик для рук используют - там 70% спирт.
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Да чтоб русский чилавек спирт на руки лил?!
Креста на вас нет!!!
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но у русни останется очиститель для ванн и стекломой.
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если почитать российские СМИ, то - НАТО пятьдесят раз в день испугалось, Порошенко сто раз в день бежит из Украины, а Америка триста раз в день банкротиться из-за дешевой российской нефти
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А СБУ не хоче занятись цензор.нет?навіщо шукати ольгіно,воно тут...
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И шо, кто-то читает тот фейсбук? Я вас умоляю.
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Зеленій жабі знову Москва заважає.
Коли це наша "власть" з чимось справлялась. Ану нагадайте хоч що небудь, організаційного плану, окрім обкакатись, від "власті".
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Ну на всем Имеют Зыск русня и чем хуже тем лучше. Ихней эфир рты не закрываются про Украину. И Чем у их хуже , тем больше орут про Украину.Уже б распалась на части , может друг друга с гамном смешали, что ли . Сцарь метку не поставил на россии , может и Заразился , а там Как Господь Даст.
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Они точно распространяли заказы из россии? Вы в этом железно убеждены? Если так, то - да... Просто щас стоко развелось внутренних врагов, которые тоже ведут себя неадекватно, шо опять кивать на россию - это уже мовитон, в который мало верится.
Шо России, шо Америке, шо Европе... Им всем сейчас не до нас, они сейчас сами прыгают от жара на сковородке пандемии.
Займитесь наконец полезным для страны делом, а не развешиванием на уши подобной лабуды.
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Солидные сми занимаются тем же самым через форумы и предвзятую подачу конспиролгической шелухи.СБУ нужно штрафы накладать,блокировать счета заслужённых сми.Превентивно.Просле окончания карантина уже скрупулёзно разбираться и каждой звезде орден гвоздями на грудь прибивать.
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Бува. Ось медіапомийниці politeka,vgolos і znaj поширюють черговий фейк про Порошенка злодюги в бєгах (і теж з Кацапії).
"Влада не справляється, люди лінчують один одного": СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ - Цензор.НЕТ 2026

"Влада не справляється, люди лінчують один одного": СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ - Цензор.НЕТ 623
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