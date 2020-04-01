 У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мереж Facebook повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

"Три тижні карантину. В лікарнях Київської області досі не вистачає... масок. Про респіратори мовчу. Не вистачає простих медичних масок. От проста арифметика. 30-50 працівників в інфекційному відділені. Маску треба міняти кожні чотири години. Їм точно потрібні респіратори. Загалом в районній лікарні по 300 медиків. Це щонайменше тисяча-півтори масок на добу", - розповіла вона.

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За її словами, в ситуації з масками зараз допомагають волонтери, які за власні кошти купують десятки тисяч масок.

"Держава забезпечити маски не в змозі. Сподіваюся, що "поки що"...", - підсумувала Сюмар.





