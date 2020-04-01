 У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мереж Facebook повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.
"Три тижні карантину. В лікарнях Київської області досі не вистачає... масок. Про респіратори мовчу. Не вистачає простих медичних масок. От проста арифметика. 30-50 працівників в інфекційному відділені. Маску треба міняти кожні чотири години. Їм точно потрібні респіратори. Загалом в районній лікарні по 300 медиків. Це щонайменше тисяча-півтори масок на добу", - розповіла вона.
За її словами, в ситуації з масками зараз допомагають волонтери, які за власні кошти купують десятки тисяч масок.
"Держава забезпечити маски не в змозі. Сподіваюся, що "поки що"...", - підсумувала Сюмар.
Почему в Италию, а не в Испанию, спросите вы?
А потому что виллы у "бубочки" и Авакова в Италии, а не в Испании.
Диалектика.
21 ч.
Хотите расскажу сказку?
Конечно, это все происходит не тут. У нас же такого быть не может...
... Одна медсестра написала в сети пост о том, что у них в больнице нет ничего, что б они смогли встретить эпидемию. Ни масок, ни перчаток, ни костюмов, ни аппаратуры. И попросила помощи. В тот же день из горздрава звонили главврачу и требовали не позорить больницу и немедленно сказать, что все есть.
...Один главврач попросил о помощи знакомый фонд, поскольку своих ресурсов не хватало ни на что. Фонд собрал денег, перевел на счет больницы и к главврачу пришли из СБУ искать признаки коррупции.
...Один доктор попросил помощи с закупкой защиты для своей больницы. А на следующий день начальство на официальный запрос сообщило, что у них всего хватает.
...В одной больнице закончились места по причине вала пациентов с тяжелыми пневмониями. Но среди них не было ни одного, кто приехал из-за рубежа. Поэтому провести тестирование на covid-19 сочли нецелесообразным.
...У одного фонда вся почта завалена криками о помощи от врачей и медсестер. Но ни одного официального письма от больницы.
Правда ведь так не бывает? Ведь не могут же у нас скрывать реальное положение дел? Не могут же руководители больниц бояться за свои места больше, чем за жизнь своих подчиненных? Правда же?
P.S: Буду счастлива комментам от врачей. Особенно "У нас, в больнице такой-то всего завались, не надо к нам приставать со своей помощью".
делать ли реформу укроповской "бесплатной" медицины 2го и 3го уровней или оставить все как есть?
"Оставить все как есть" как раз и означает, что всеми средствами из бюджета на медицину, выделяемыми традиционно "по числу койкомест", как раньше, будут распоряжаться те же самые "главные" - обл- и гор- здравы, главврачи, Радуцкие, их друзья тодуровы итд.
И результатом будет все то же: денег нет. но вы держитесь(с). И направляясь в больницу, приносите ВСЕ с собой. Деньги в 1ю очередь.