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 Політика України, Суспільство
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Все про:Київська область (1166) Сюмар (179) Європейська Солідарність (321) маски (4)

 У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар. ФОТО

У Київській області волонтери продовжують забезпечувати лікарні масками та іншими засобами індивідуального захисту, тому що влада виявилася нездатною забезпечити їх необхідну кількість для захисту медичного персоналу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мереж Facebook  повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

"Три тижні карантину. В лікарнях Київської області досі не вистачає... масок. Про респіратори мовчу. Не вистачає простих медичних масок. От проста арифметика. 30-50 працівників в інфекційному відділені. Маску треба міняти кожні чотири години. Їм точно потрібні респіратори. Загалом в районній лікарні по 300 медиків. Це щонайменше тисяча-півтори масок на добу", - розповіла вона.

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За її словами, в ситуації з масками зараз допомагають волонтери, які за власні кошти купують десятки тисяч масок.

"Держава забезпечити маски не в змозі. Сподіваюся, що "поки що"...", - підсумувала Сюмар.

У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар 01
У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар 02
У лікарнях Київщини досі бракує масок, волонтери змушені рятувати лікарів, - Сюмар 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185982
 
 
 Топ коментарі
 
Не-не-не-не, "бубочка" считает, что в Украине излишек врачей, и предлагает послать лишних в Италию.
Почему в Италию, а не в Испанию, спросите вы?
А потому что виллы у "бубочки" и Авакова в Италии, а не в Испании.
Диалектика.
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Пусть Голобородько отменит вирус!
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к сожалению....Все 30 лет по остаточному принципу финансирования, медицина и образование.
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Ух ты...тюнингованная мартышка Порошенко проклюнулась! А кто это всё украл за 5 лет всей полноты власти и ведьмы Супрун?!
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скорее всего ....у нас первыми исчезнут врачи и медработники(((
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к сожалению....Все 30 лет по остаточному принципу финансирования, медицина и образование.
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Пэтро 5 лет насобирал столько бабла в казну))) шо зелебобики его за год еле растянули)) а маски продали два месяца назад а Супрун ещё долго будут вспоминать, вот при ней был запас тысяча тонн масок, а при клоуне шо? правильно Генрих надень на свою голову трусы и вспоминай Супрун В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9101
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смешно....только в свою казну. и не тысяча а муллионы киллотон!
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маски начальнікі писдять і перепродують...
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Пусть эта лицемерка как - то поможет финансовово. Или опять напишет , что мама козочку продает на ее учебу в Киеве. Тошнит уже от лжи что тех из Рады 14-19 годов, что от этих Слуг гребаннных
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значит ляшко мудозвон? завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра
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Не-не-не-не, "бубочка" считает, что в Украине излишек врачей, и предлагает послать лишних в Италию.
Почему в Италию, а не в Испанию, спросите вы?
А потому что виллы у "бубочки" и Авакова в Италии, а не в Испании.
Диалектика.
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Зато в Сумах чувака без маски, зашедшего в магазин оштрафовали на 17000 грн. В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9273
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Леся Литвинова, благотворительный фонд "Свои"
21 ч.
Хотите расскажу сказку?
Конечно, это все происходит не тут. У нас же такого быть не может...
... Одна медсестра написала в сети пост о том, что у них в больнице нет ничего, что б они смогли встретить эпидемию. Ни масок, ни перчаток, ни костюмов, ни аппаратуры. И попросила помощи. В тот же день из горздрава звонили главврачу и требовали не позорить больницу и немедленно сказать, что все есть.

...Один главврач попросил о помощи знакомый фонд, поскольку своих ресурсов не хватало ни на что. Фонд собрал денег, перевел на счет больницы и к главврачу пришли из СБУ искать признаки коррупции.
...Один доктор попросил помощи с закупкой защиты для своей больницы. А на следующий день начальство на официальный запрос сообщило, что у них всего хватает.
...В одной больнице закончились места по причине вала пациентов с тяжелыми пневмониями. Но среди них не было ни одного, кто приехал из-за рубежа. Поэтому провести тестирование на covid-19 сочли нецелесообразным.
...У одного фонда вся почта завалена криками о помощи от врачей и медсестер. Но ни одного официального письма от больницы.
Правда ведь так не бывает? Ведь не могут же у нас скрывать реальное положение дел? Не могут же руководители больниц бояться за свои места больше, чем за жизнь своих подчиненных? Правда же?
P.S: Буду счастлива комментам от врачей. Особенно "У нас, в больнице такой-то всего завались, не надо к нам приставать со своей помощью".
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Это, к cлову, очередная иллюстрация к извечному для Украины вопросу:
делать ли реформу укроповской "бесплатной" медицины 2го и 3го уровней или оставить все как есть?

"Оставить все как есть" как раз и означает, что всеми средствами из бюджета на медицину, выделяемыми традиционно "по числу койкомест", как раньше, будут распоряжаться те же самые "главные" - обл- и гор- здравы, главврачи, Радуцкие, их друзья тодуровы итд.
И результатом будет все то же: денег нет. но вы держитесь(с). И направляясь в больницу, приносите ВСЕ с собой. Деньги в 1ю очередь.
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эта бездарь своих пять копеек кинула, лишь бы засветится. ох как тянет к кормушке не смотря ни на что.
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