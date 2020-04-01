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 Суспільство, Фоторепортаж
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 15 пасажирів порома з Грузії відправили на базу обсервації під Одесою, - ОДА. ФОТОрепортаж

У порту Чорноморська зустріли 14 громадян України та одного іноземного громадянина з посвідкою на проживання, які повернулися додому на поромі з Грузії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціалістами Лабораторного центру на водному транспорті МОЗ було проведено обстеження стану здоров’я всіх пасажирів. Симптомів захворювання немає", - йдеться в повідомленні.

Після цього українців доставили на базу обсервації під Одесою. Проживання та харчування буде безкоштовним, а за їхнім станом постійно спостерігатимуть медики.

"Висловлюю вдячність пасажирам, які з порозумінням поставилися до правил карантину та самоізолювалися", - підсумував глава ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций

15 пасажирів порома з Грузії відправили на базу обсервації під Одесою, - ОДА 01
15 пасажирів порома з Грузії відправили на базу обсервації під Одесою, - ОДА 02
15 пасажирів порома з Грузії відправили на базу обсервації під Одесою, - ОДА 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185966
 
 
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Грузия закрывает свои границы, не так как в Украине гибридно все.
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Загубись в тумані як і попередній твій комент.
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