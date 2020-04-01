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 Політика України, Економіка
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 Україна і Корея обговорили розвиток торгівлі попри вплив пандемії на світову економіку. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з послом Республіки Корея в Україні Квон Кі-Чангом і закликав сприяти збільшенню інвестицій в економіку України.

Про це інформує пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обидві сторони висловили зацікавленість у подальшому розвитку торгівлі та розширенні бізнес-контактів, незважаючи на негативний вплив пандемії на світову економіку.

"Дмитро Кулеба закликав Посла Республіки Корея сприяти збільшенню обсягів корейських інвестицій в економіку України. Посол поінформував Міністра про досвід успішних корейських інвестпроектів в Україні та запевнив у зацікавленості розвивати діяльність у цій сфері", - повідомили в МЗС.

Україна і Корея обговорили розвиток торгівлі попри вплив пандемії на світову економіку 01

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Співрозмовники також обмінялися інформацією щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу в Україні та в Республіці Корея. Дмитро Кулеба висловив вдячність корейській стороні за сприяння в оперативній закупівлі 100 тис. лабораторних тестів на коронавірус, які надійшли до України 30 березня

"Міністр звернувся до корейської сторони з проханням розглянути можливість надання Україні гуманітарної допомоги з метою подолання хвороби, тестування та лікування громадян України", - додали у відомстві.

Також сторони обговорили організацію взаємних візитів на вищому рівні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185882
 
 
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Обожаю Южую Корею,умный и доброжелательный народ!!!!
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какие инвестиции? куда? в Украину? в страну-должник? да все, что идет в Украину - это либо отмывание денег, либо их легализация... кроме того, неужели за 30 лет не можно было подписать базовые договоры для развития отношений... какой-то цырк на дроте...
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