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 Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У взаємодії з територіальними органами Нацполіції та закладами охорони здоров'я, співробітниками ГУ ДСНС України в областях та в місті Києві облаштовано тимчасові пункти прийому та сортування хворих на коронавірус на територіях закладів охорони здоров'я першої хвилі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Тимчасові пункти прийому облаштовано на базі наметів ДСНС.

В облаштованих пунктах лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та ухвалювати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19, до спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

"Встановлення пунктів здійснюється за розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оновило алгоритм стаціонарного лікування заражених COVID-19

Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС 01

В усіх областях країни та місті Києві встановлено 217 таких пунктів.

Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС 02
Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС 03
Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС 04
Рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих на COVID-19 у всіх областях України, - ДСНС 05
Фото: сайт ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185881
 
   
 Топ коментарі
 
депутатов там тоже будут принимать?
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ну им же НЕ будут устраивать ВИП палаты с ВИП обслуживанием...
старшой обещал!! Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3280
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Мангалы поставьте, может, сработает.
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и что? их папередники майдан с водометов разгоняли, есть у кого учиться...
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А чорні пакети для "продіагностовлених" там будуть вже чекати?
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И к тому же первый сильный ливень зальет. На одном из фото видно что палатка установлена в низине.
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ну им же НЕ будут устраивать ВИП палаты с ВИП обслуживанием...
старшой обещал!! Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3280
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если этот обещал... моя душа за дорогих депутатов может не болеть: ВИП-палаты и палатки уже готовы и ждут-с
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Скорее бы лето.. А то после посещения этих "мед пунктов" все слягут с пневмонией и без вируса. ( хотя морги могут в какой то момент и разгрузить)
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Аваков нагнетает всеми силами. А снять постановочный ролик с забитым приемным отделением слабо? Вирус есть, я им сам переболел,но посмотрите видео из Испании со скучающей медсестрой (одной!) в приемной госпиталя!
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