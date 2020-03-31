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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (4957) Коломойський (822) Тимошенко (4477) фотожаба (9410) Степанов Максим (112) Єрмак Андрій (205) Дубінський (95) Ємець Ілля (40) Єрмак Денис (16)

 Надійна самоізоляція, "Брат2" по-українськи, "смутные сомнения" олігарха. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Надійна самоізоляція, Брат2 по-українськи, смутные сомнения олігарха. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

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Надійна самоізоляція, Брат2 по-українськи, смутные сомнения олігарха. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Терзают смутные сомнения...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски під куполом: як депутати країну рятували

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Надійна самоізоляція, Брат2 по-українськи, смутные сомнения олігарха. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Яка відповідальна людина!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ємець про причини свого звільнення: Наша ідея медреформи не сподобалася опонентам в особі Супрун. ВIДЕО

Надійна самоізоляція, Брат2 по-українськи, смутные сомнения олігарха. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

- Схопили просто на вулиці...

Надійна самоізоляція, Брат2 по-українськи, смутные сомнения олігарха. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

"Брат2"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР стверджують, що отримали рапорт від СБУ щодо Лероса раніше, ніж він опублікував скандальні відеозаписи

Надійна самоізоляція, Брат2 по-українськи, смутные сомнения олігарха. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Все порішали!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ з'ясували, хто на "записах Лероса" допомагав братові глави ОП Єрмаку і проходив "співбесіди". ФОТОрепортаж

Надійна самоізоляція, Брат2 по-українськи, смутные сомнения олігарха. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Надійна самоізоляція

Надійна самоізоляція, Брат2 по-українськи, смутные сомнения олігарха. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

В одному човні...

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185845
 
   
 Топ коментарі
 
Смішно.. .але крізь сльози. Шкода державу.
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Смішно.. .але крізь сльози. Шкода державу.
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Ні. Шкода. Бо держава належить тим, хто за неї боровся
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Для поднятия настроения:
Сегодня Днюха у Александра Турчинова - 56!
(Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.)
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ваще то это не про Юлю, а про продажу должностей. Ели они продаются, почему бы не поинтересоваться?
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Личный пацак ПЖ.... Теперь я видел все ....
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у них уже и кликуха объявилась - СлуГо ПЕСы Надежная самоизоляция, "Брат2" по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3252
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Шо по антиколомойскому закону скажешь, а юледрочер?
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по себе, барыгодрочер, не суди. Если у тебя принятно дрочить на толстосракого барыгу, это твои личные фантазии. А мне женщин хватает.
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Так шо там антиколомойскому закону?
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ну твоя кликуха -рыготюлька, все перебивает))))
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Ей до ангела, как до сферического коня в вакууме.
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Є і такі для яких вона як янгол. sulima ivan більше про це може розповісти, якщо знаєте тут такого ......... Як то кажуть - "сердцу не прикажешь".
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можно конечно и зубоскалить...но посмотрите контент,блеать,украинских цифровых каналов...
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к самоизоляции тоже надо готовиться заранее и тщательно

Надежная самоизоляция, "Брат2" по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5498
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МВФ: "Нам нужна ваша земля!"
Какая-то нечернозёмная страна: "Да пожалуйста- обсудим условия...."
МВФ: "Да ну нах.р..."Надежная самоизоляция, "Брат2" по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6083
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Одни по Кливите пришли к Власти , - Других за Правду сажают в Тюрму и открывают Дела и корупцию приравнивают к Измене Родины , хотя и Родины у Их никогда и не Было. Блин.
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Всё идёт к тому что Зеленскому придется создавать коалицию с Порохом и Голосом.
Вот как жизнь может повернутся на 180 градусов, прям триллер какой-то, как враги станут партнерами.

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Ми - не вони. Ані їхніх болотів, ані їхніх говнюків на болотах нам не потрібно
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Надежная самоизоляция, "Брат2" по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 666В одной лодке.......МВФ даёт первый транш 4 млрд долларов, а Коломойский должен украинцам 5 млрд долларов итого на первый случай 9 млрд долларов,может осьминожку сдать американцам? Надежная самоизоляция, "Брат2" по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5202
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Ну скільки довбням можна казати що на прем"єра Юлька не піде?
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просто они должность рассматривают как кормушку, а из кормушки, по их логике, можно и за месяц наскирдовать на всю жизнь. То, что кто то может туда стремиться, чтобы что то сделать для изменения СИТУАЦИИ В СТРАНЕ - для многих слишком заумно.
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Будь який прем"єр це хлопчик для биття. Доведено Україною.
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K0५EGAR
@Rage4oK

·38 мин
Свинарчуки будущего будут называть себя Ермаками.

Надійна самоізоляція, "Брат2" по-українськи, "смутные сомнения" олігарха. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4666
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Пенсіонери не отримають по тисячі гривень з 1 квітня, - Павло Розенко.... Надійна самоізоляція, "Брат2" по-українськи, "смутные сомнения" олігарха. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7951 Все знают что Президент обещал 1апреля дать пенсионерам по 1000 и это сделает ,он даже завтра в Одессе это подтвердит,что каждому пенсионеру в руки по 1000 купоно карбованцев.
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