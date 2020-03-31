 За час карантину в суди не пустили 224 відвідувачів з ознаками ГРВІ. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України, в усіх 227 судах, органах та установах системи правосуддя, що перебувають під охороною Служби судової охорони, співробітники Служби несуть службу в захисних масках, окулярах і рукавичках. Кожний пункт пропуску забезпечений засобами для дезінфекції рук та предметів. Усім без винятку працівникам і відвідувачам установ системи правосуддя співробітники Служби проводять дистанційну термометрію.
Зокрема, від початку карантинних заходів у судових установах Києва та Київської області до приміщень судів недопущено 18 осіб з ознаками респіраторних захворювань і підвищеною температурою тіла.
У Закарпатській області з майже 1200 громадян, які відвідували судові установи, у 6 осіб виявлено підвищену температуру тіла, тому їх було не допущено до судів і рекомендовано звернутися до лікарів.
Загалом з початку карантинних заходів співробітники Служби судової охорони провели температурний скринінг майже 49 тисячам працівників і відвідувачів судових установ. 224 із них було відмовлено в допуску до судів у зв’язку з підвищеною температурою тіла та наявними ознаками респіраторних захворювань.
"Співробітники Служби судової охорони просять громадян із розумінням поставитися до посилених заходів безпеки в судових установах, дотримуватися карантинного режиму й заходів гігієни, не відвідувати установ судової влади без крайньої потреби", - говориться в повідомленні.
Ось які у нас були суди і права за запорозькими звичаями. І хай на 1000 чи 10000 сума у позовній справі, за один тиждень усе вирішиться і далі тинятися по судах не стануть. Таким же чином і тяжкі злочини розглядалися, а саме: крадіжки, пограбування й убивства, інші протизаконні вчинки, за які засуджували до смертної страти.
Одна тільки й осталась
В Батурині хата.
Легенда пов'язує Будинок в кінці ХVІІ ст. з роботою найвищого судового органу Лівобережної України - Генерального військового суду. Становлення козацької судової системи відбувалося одночасно з формуванням козацтва як стану. Генеральний військовий суд був судом вищої інстанції в особливо важливих справах, справах генеральної старшини. Він розглядав апеляції на рішення судів нижчих інстанцій. У двокамерному підвалі, з якого, за переказами старожилів підземний хід вів аж до Батуринської фортеці, було розміщено кімнату слідства й камеру ув'язнення.