 За час карантину в суди не пустили 224 відвідувачів з ознаками ГРВІ. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України, в усіх 227 судах, органах та установах системи правосуддя, що перебувають під охороною Служби судової охорони, співробітники Служби несуть службу в захисних масках, окулярах і рукавичках. Кожний пункт пропуску забезпечений засобами для дезінфекції рук та предметів. Усім без винятку працівникам і відвідувачам установ системи правосуддя співробітники Служби проводять дистанційну термометрію.

Зокрема, від початку карантинних заходів у судових установах Києва та Київської області до приміщень судів недопущено 18 осіб з ознаками респіраторних захворювань і підвищеною температурою тіла.

У Закарпатській області з майже 1200 громадян, які відвідували судові установи, у 6 осіб виявлено підвищену температуру тіла, тому їх було не допущено до судів і рекомендовано звернутися до лікарів.

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Загалом з початку карантинних заходів співробітники Служби судової охорони провели температурний скринінг майже 49 тисячам працівників і відвідувачів судових установ. 224 із них було відмовлено в допуску до судів у зв’язку з підвищеною температурою тіла та наявними ознаками респіраторних захворювань.

"Співробітники Служби судової охорони просять громадян із розумінням поставитися до посилених заходів безпеки в судових установах, дотримуватися карантинного режиму й заходів гігієни, не відвідувати установ судової влади без крайньої потреби", - говориться в повідомленні.





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Фото: court.gov.ua