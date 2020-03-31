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 Активістам, які возили вулицями домовину з написом "Задумайся" і закликали дотримуватися карантину, розбили машину, а труну зламали. ФОТОрепортаж

Вулицями Старокостянтинова Хмельницької області кілька днів їздила вантажівка з труною, прикрашеною написом " Задумайся ". З гучномовця жіночий голос закликав городян залишатися вдома, дотримуючись карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "УнасNews".

Акцію організував місцевий житель Ігор Матвіюк. Він каже, що 3 місяці тому повернувся додому із заробітків в Італії, "щоб щось зробити на Батьківщині".

"Зараз не час займатися чимось іншим. Треба все покинути і робити те, що ми робимо", - пояснив Матвіюк.

Активістам, які возили вулицями домовину з написом Задумайся і закликали дотримуватися карантину, розбили машину, а труну зламали 01

Акція з труною, на думку Матвіюка, мала "розбурхати" місцевих жителів. До цього він і його однодумці розклеювали по місту флаєри із застереженнями, але люди, за його словами, і далі нехтували карантинними заходами.

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"Потрібно було виїжджати раніше. Один день - не в рублях, а в життях - тисяча. Я говорю про приклад Італії. Мені болить Італія, я там працював і знаю", - сказав Матвіюк. У планах було возити по місту дві труни на різних машинах одночасно, щоб донести ідею до більшої кількості людей.

Активістам, які возили вулицями домовину з написом Задумайся і закликали дотримуватися карантину, розбили машину, а труну зламали 02

Поліція кілька разів штрафувала Матвіюка за порушення ПДР. Йому виписували штраф у розмірі 170 гривень.

Активістам, які возили вулицями домовину з написом Задумайся і закликали дотримуватися карантину, розбили машину, а труну зламали 03Активістам, які возили вулицями домовину з написом Задумайся і закликали дотримуватися карантину, розбили машину, а труну зламали 04

Напередодні машину оточили кілька "молодиків спортивної статури". Вони погрожували підпалити машину, а активістів застрелити, бо "діти лякаються чорної труни". Після втручання поліції машина змогла проїхати. Пізніше Матвіюк повідомив, що невідомі розбили лобове скло в машині, зламали труну і викрали звукову апаратуру.

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Поліція відкрила кримінальне провадження про крадіжку (за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України). Акцію, за словами організаторів, поки припинено.

Активістам, які возили вулицями домовину з написом Задумайся і закликали дотримуватися карантину, розбили машину, а труну зламали 05

Активістам, які возили вулицями домовину з написом Задумайся і закликали дотримуватися карантину, розбили машину, а труну зламали 06
Активістам, які возили вулицями домовину з написом Задумайся і закликали дотримуватися карантину, розбили машину, а труну зламали 07
Активістам, які возили вулицями домовину з написом Задумайся і закликали дотримуватися карантину, розбили машину, а труну зламали 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185838
 
   
 Топ коментарі
 
люди не хотят смотреть в зеркало, если рожа кривая
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не гроб их разозлил, а

надпись ЗА-ДУ-МАЙ-СЯ ! вспомнили обыватели грешки свои на выборах Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали - Цензор.НЕТ 5093
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Хмельницкая область папу Овоща очень оплакивала - помню в 2014 мы приехали из Донецка и о..уели от этой ваты!
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жалко парня, хотел достучаться до людей, но их разозлили бутафорские гробы.
Когда пойдут настоящие, его вспомнят, но назад ничего не вернешь!!!
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Таке вже колись було в історії - холерний бунт з нападками на лікарів...
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Одні актівісти нарвалися на інших актівістів.
***, - країна сплошних актівістів.
Актівізація актівістов ввійшла в актівную фазу. )))
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****** с 3-х сторон-инициатор акции,агрессивный народ,и мусора...
вот на ********* порадуются холопам...
Еднаймося!
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Надо было на машине возить попа с крестом и кадилом, типа против коронавируса, местные заценили-бы
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73% категорически ненавидят слово "думай"
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ты кому думать сказал ля, ***** умный ля? а ******* ля?
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от вам і ставлення народу до карантину.. Хоча, там на труні такий напис, що скоріше нагадує тролінг зеленої шмарклі.. Скоріше за все так і є, хоча замасковано під заклики до карантину.. А насправді, "задумайся" це слівце з лозунгів бубочки, і саме на бубочку натякав активіст. Бо з такою владою нам точно окрім труни нічого не світить (((
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Всё правильно. Будет мужикам наука. Призыв думать в этой стране, равносилен плевку в лицо. Тут это не в моде.
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А магнитола то на месте а пишете что украли .. а в барсетку не украли с1500 долларами
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