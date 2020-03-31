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 Банду вимагачів на чолі з депутатом Свалявської райради ліквідовано на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України затримали організоване злочинне угруповання, учасники якого підозрюються у причетності до скоєння низки тяжких злочинів на території області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "За попередньою версією слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали у громадян гроші. Обкладаючи "даниною" представників комерційних структур, вони "вибивали" неіснуючі борги, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство. Один з ватажків організованого злочинного угруповання є депутатом Свалявської райради.

Під час слідчих дій у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили наркотичні речовини, гроші в іноземній та національній валютах, зброю, кастети, набої різного калібру, які зловмисники використовували для залякування громадян.

Також дивіться: Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців. ФОТОрепортаж

Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками угруповання 24 тисяч доларів США від місцевого мешканця. Вирішується питання щодо оголошення 8 учасникам групи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 255, 189, 307 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії".

Також в СБУ зазначили: "Крім цього було викрито і блоковано розгалужену міжрегіональну мережу з виготовлення та збуту наркотичних засобів. Зокрема, правоохоронці задокументували й викрили групу осіб, до якої входили як організатори наркотрафіку, так і наркокур’єри. Група працювала на території Мукачева, Сваляви та Ужгорода.

У ході обшуків вилучено значні обсяги наркотичних речовин: понад 0,5 кілограма метамфетаміну, а також канабіс та пігулки психотропної дії. Операція із викриття та затримання зловмисників проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі. ФОТОрепортаж

 

Банду вимагачів на чолі з депутатом Свалявської райради ліквідовано на Закарпатті, - СБУ 01
Банду вимагачів на чолі з депутатом Свалявської райради ліквідовано на Закарпатті, - СБУ 02
Банду вимагачів на чолі з депутатом Свалявської райради ліквідовано на Закарпатті, - СБУ 03
Банду вимагачів на чолі з депутатом Свалявської райради ліквідовано на Закарпатті, - СБУ 04
Банду вимагачів на чолі з депутатом Свалявської райради ліквідовано на Закарпатті, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185817
 
   
 Топ коментарі
 
Я уж впрям подумал - ликвидирована, а хер...
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А потом будет:
"Да здравствует наш суд! Самый гуманный в мире суд!".
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Ато! Сам читаю - уява малює калюжі крові, відрубані руки і голови. Далі дивлюся фото - бандити не лише живі і здорові, але навіть не пока лічені. 😊
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дайте угадаю от какой партии депутат
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зебіл? партія "виродження" і жоппоблок, а тепер буде за жиддя(((
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Я уж впрям подумал - ликвидирована, а хер...
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поки не ліквідують ОПЗЖ і Замайбах - ця банда "працюватиме".
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Раньше бы сказал что …. поедут лес валить , который не сажали и будут их киздить что резинового коня. Сейчас не знаю что и говорить.
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ооочень большие условные сроки или депутаты поберут на поруки
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А потом будет:
"Да здравствует наш суд! Самый гуманный в мире суд!".
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Криминальное государство Украина: пути выхода Март 31, 2020Без рубрикиКомментарии
Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 964Три пути из четырех возможных имеют примерно равные шансы на реализацию…
В Украине сложилось так называемое криминальное государство, для которого характерны:
- сращивание в единый симбиоз высшего чиновничества, силовиков, политической верхушки и крупного бизнеса с мафией, бандитами и ворами;
- отсутствие верховенства права и справедливости, и опора криминального государства на одно голое насилие;
- имитация демократических процедур, как защитная реакция.
Такое мнение изложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
В тему - Почему Зеленскому плевать на всех украинцев - политолог
Справедливо поступил вопрос:
Каковы могут быть пути выхода из того криминального государства, которое сложилось в Украине?
Отвечаю.
История знает лишь четыре принципиально возможных пути выхода из того государственно- криминального партнерства, которое сложилось у нас.
1. Коммунизм (национализация собственности).
2. Фашизм (вождистская диктатура, корпоративизм, солидарность).
3. Либеральная демократия (реальное разделение властей).
4. Деградация и распад страны.
Других путей нет.
Первый путь для нас сейчас исключен, так как мы недавно вышли из коммунизма.
Все остальные три пути, на мой взгляд, имеют примерно равные шансы на реализацию.
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Деградация и распад страны отменяется, поскольку мы в данный момент это переживаем.
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Навряд чи українцям притаманний фашизм із генетично скетичним відношенням до лідера. "Де два україця -там три гетьмана" Але і "Два українці -партизанський загін" і "Три українці, це партизанський загін і зрадник" -це все про нас,- українці.
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5. Найреальніший і навіть необхідніший зараз варіант щоб покінчити зі всім цім @лядством це ВІЙСЬКОВА ДИКТАТУРА (!)
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Оди типочек от пояса в экипировке, снизу... джинсы. Тю.
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стажер😁😁😁 ну или ждет приказа на перевод с повышением,вдруг ермаку успел вовремя занести
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Модератори, розрізняйте поняття "задержали ... группировку" та "Банда ... ликвидирована" Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 643
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нужно разрешить сбу просто расстреливать ублюдков на месте! в казне и так денег нет, а нужно еще ублюдков содержать...
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ну да они и будут рады проверить как отполированы с вечера стволы
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Було б дуже здорово,якби ліквідували,прі папиткє к бєхству.Бо зараз на суд ніякої надія. Один чорт,випустять.А так- раз,і питання вирішено позитивно...
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А группировку Ермак и братан, СБУ когда будет брать?
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місцеві називають Сваляву - Халява
я там був колись давно
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найбільш ватний район, разом з воловеччиною((
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когда уже будут новости - при задержании были застрелены участники бандформирования ???
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Як повідомляло Закарпаття онлайн, попередньо відомо, що затриманий - депутат Свалявської райради від "Відродження" Микола Сацик, близький до Михайла Ланя (кореш Суркісів), ексдепутата Верховної Ради більше відомого на прізвисько «Блюк».
https://zakarpattya.net.ua/News/200908-V-SBU-rozpovily-pro-zatrymannia-OZU-iz-deputatom-Svaliavskoi-rairady-u-skladi-obkladaly-danynoiu-*************-i-vybyvaly-borhy-FOTO

«Відро́дження» - політична партія, створена 2004 року. Нині голова партії - Віктор Бондар (народний депутат з Староконстантинівського і Полонського районів Хмельниччини, голова депутатської групи в ВР "За майбутнє"). Власники партії - Віталій Хомутиннік та Геннадій Кернес.
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Я думал на самом деле ликвидирована банда, а оказывается прОсто задержаны пока, до внесения залога наверное.
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В Україні слово "депутат", давно і стійко асоціюється із словом "злодій в законі"
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Цензорята, між поняттями "ліквідірована" і "задєржана" в українських реаліях нічого спільного нема. Пишіть "ліквідірована" лише в випадку 100% відправки у потойбіччя. В яких кущах ви навчалися? Банду вимагачів на чолі з депутатом Свалявської райради ліквідовано на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 4229
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ліквідовано - це коли трупи валяються, а ця стаття про те, як пацанам додалося розходів, а прокурорам- заробітку
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Депутат райсовета стрелочник, мелочь, шелупонь! Хватит фуфла и дешёвки! Опубликовать настоящую крышу!
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михайло ланьо - блюк! рекетир, гвалтівник і двічі народний дупутат від дебільного округу - свалява, воловець , міжгіря і т.д.
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