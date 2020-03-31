 Банду вимагачів на чолі з депутатом Свалявської райради ліквідовано на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні наголошується: "За попередньою версією слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали у громадян гроші. Обкладаючи "даниною" представників комерційних структур, вони "вибивали" неіснуючі борги, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство. Один з ватажків організованого злочинного угруповання є депутатом Свалявської райради.
Під час слідчих дій у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили наркотичні речовини, гроші в іноземній та національній валютах, зброю, кастети, набої різного калібру, які зловмисники використовували для залякування громадян.
Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками угруповання 24 тисяч доларів США від місцевого мешканця. Вирішується питання щодо оголошення 8 учасникам групи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 255, 189, 307 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії".
Також в СБУ зазначили: "Крім цього було викрито і блоковано розгалужену міжрегіональну мережу з виготовлення та збуту наркотичних засобів. Зокрема, правоохоронці задокументували й викрили групу осіб, до якої входили як організатори наркотрафіку, так і наркокур’єри. Група працювала на території Мукачева, Сваляви та Ужгорода.
У ході обшуків вилучено значні обсяги наркотичних речовин: понад 0,5 кілограма метамфетаміну, а також канабіс та пігулки психотропної дії. Операція із викриття та затримання зловмисників проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".
"Да здравствует наш суд! Самый гуманный в мире суд!".
Три пути из четырех возможных имеют примерно равные шансы на реализацию…
В Украине сложилось так называемое криминальное государство, для которого характерны:
- сращивание в единый симбиоз высшего чиновничества, силовиков, политической верхушки и крупного бизнеса с мафией, бандитами и ворами;
- отсутствие верховенства права и справедливости, и опора криминального государства на одно голое насилие;
- имитация демократических процедур, как защитная реакция.
Такое мнение изложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
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Справедливо поступил вопрос:
Каковы могут быть пути выхода из того криминального государства, которое сложилось в Украине?
Отвечаю.
История знает лишь четыре принципиально возможных пути выхода из того государственно- криминального партнерства, которое сложилось у нас.
1. Коммунизм (национализация собственности).
2. Фашизм (вождистская диктатура, корпоративизм, солидарность).
3. Либеральная демократия (реальное разделение властей).
4. Деградация и распад страны.
Других путей нет.
Первый путь для нас сейчас исключен, так как мы недавно вышли из коммунизма.
Все остальные три пути, на мой взгляд, имеют примерно равные шансы на реализацию.
я там був колись давно
https://zakarpattya.net.ua/News/200908-V-SBU-rozpovily-pro-zatrymannia-OZU-iz-deputatom-Svaliavskoi-rairady-u-skladi-obkladaly-danynoiu-*************-i-vybyvaly-borhy-FOTO
«Відро́дження» - політична партія, створена 2004 року. Нині голова партії - Віктор Бондар (народний депутат з Староконстантинівського і Полонського районів Хмельниччини, голова депутатської групи в ВР "За майбутнє"). Власники партії - Віталій Хомутиннік та Геннадій Кернес.