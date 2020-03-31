 Лікар головної "коронавірусної лікарні" Росії, який контактував із Путіним, заразився COVID-19. ФОТО+ВІДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

У заяві вказується, що стан Проценка оцінюється як задовільний. Нині він перебуває на лікуванні в цій же лікарні. Співрозмовники повідомили, що серйозних змін у роботі інфекційного центру поки немає, проте перехід на інший режим не виключений.

Сам Проценко у себе в Facebook визнав, що у нього позитивний тест на коронавірус. "Почуваюся цілком добре. Ізольований у своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій. Думаю, що вироблений за цей місяць імунітет робить свою справу", - повідомив він.

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Минулого тижня в лікарню в Комунарці приїжджав президент Росії Володимир Путін і особисто спілкувався з головним лікарем Проценком. Після появи інформації про позитивний тест на коронавірус у Проценка, прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін "регулярно тестується на коронавірус, все нормально".

Разом із президентом Росії Володимиром Путіним інфекційну лікарню в Комунарці 24 березня відвідали мер Москви Сергій Собянін, віцепрем'єр Росії Тетяна Голікова і прессекретар президента Дмитро Пєсков. Всі вони спілкувалися з Денисом Проценком, не дотримуючись при цьому рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров'я соціальної дистанції як мінімум в 1 метр.

Тоді Проценко попередив Путіна про можливе повторення в Росії "італійського сценарію" з великою кількістю хворих і померлих.

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