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 Лікар головної "коронавірусної лікарні" Росії, який контактував із Путіним, заразився COVID-19. ФОТО+ВІДЕО

У головлікаря лікарні в Комунарці Дениса Проценка діагностовано коронавірус. Стан лікаря оцінюється як задовільний. Тиждень тому із Денисом Проценком зустрічався президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

У заяві вказується, що стан Проценка оцінюється як задовільний. Нині він перебуває на лікуванні в цій же лікарні. Співрозмовники повідомили, що серйозних змін у роботі інфекційного центру поки немає, проте перехід на інший режим не виключений.

Сам Проценко у себе в Facebook визнав, що у нього позитивний тест на коронавірус. "Почуваюся цілком добре. Ізольований у своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій. Думаю, що вироблений за цей місяць імунітет робить свою справу", - повідомив він.

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Лікар головної коронавірусної лікарні Росії, який контактував із Путіним, заразився COVID-19 01

Минулого тижня в лікарню в Комунарці приїжджав президент Росії Володимир Путін і особисто спілкувався з головним лікарем Проценком. Після появи інформації про позитивний тест на коронавірус у Проценка, прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін "регулярно тестується на коронавірус, все нормально".

Разом із президентом Росії Володимиром Путіним інфекційну лікарню в Комунарці 24 березня відвідали мер Москви Сергій Собянін, віцепрем'єр Росії Тетяна Голікова і прессекретар президента Дмитро Пєсков. Всі вони спілкувалися з Денисом Проценком, не дотримуючись при цьому рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров'я соціальної дистанції як мінімум в 1 метр.

Тоді Проценко попередив Путіна про можливе повторення в Росії "італійського сценарію" з великою кількістю хворих і померлих.

Також читайте: За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185767
 
   
 Топ коментарі
 
давай , Проценко , не підвиди - весь Світ , за тебе , кулаки тримає ! Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 5053
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Если даже эта путинская тварь и сдохнет от короны или от чего либо еще, то мы этого не узнаем. Там на подмену еще несколько копий завезли. Та может и нет этого ублюдка путина-оригинала уже, мы никогда этого не узнаем.
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не волнуйтесь , эксперты из "Сотбис" прекрасно умеют отличать копию от оригинала...
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Понимаешь, в чём дело - "кремлёвские" уже до того "засрались", что уже думают не о "победе", а о том, "как-бы хвост из-под молотков выдернуть...". И "смерть диктатора от коронавируса" - прекрасный для этого, повод... Не надо совершать переворот... Объявят мёртвым и "поменяют политику"...
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Ну-ка дайте мне молоток! У меня не выдернут!
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Бери... Кто тебе не даёт?... Вон, Лерос взял молоток, да и вжарил Ермаку по хвосту... Да так, что завизжал не он один, а вся "зелёная шобла"...
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В конце тоннеля замерцал лучик надежды..... Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 386
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отлично, на конец ху*ло приобрел билет на концерт кабздона))) и лёвка лещенка кстати тож))
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Так шо получается ******** законтаченный и уже не впервой . Сколько же его двойников уже закочурилось.
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Пиз*ец подкрался незаметно. ТО что не по зубам спецслужбам Украины , под силу маленькому китайскому вирусу
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Серед цих вірусів можуть бути і проукраїнські.
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Да нет, просто вскрылось ложь уродов-пропагандонов, что это врач, и он - здоровый. Чекисты принялись исправлять свои ошибки и намерено заразили врача-актера. У того выбора, естественно, не было - бабы еще нарожают.
Так что, как пишут в комменте над Вами, "законтаченным" оказался врач-актер, что логично.
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Сихівсята

Його імя Денис Проценко
Спецоперація триває

Лікар головної "коронавірусної лікарні" Росії, який контактував із Путіним, заразився COVID-19 - Цензор.НЕТ 4338
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Так уже давно понятно что реальный Путин умер, а это все двойники, коих несколько...так что одним больше, одним меньше... пока живет дело сталина, ленина, кгб и кооператива озеро-ничего не изменится
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Бабушка Кабаева имеет все шансы двинуть кони. Я уже представляю, как оно обосралось.
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Если бы он заразился от *****, мы бы ему памятник поставили.
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Как раз тот редкий случай, когда можно пожелать этому клиенту положительного результата тестирования.
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та тот двойник ***** по любому был не жилец )))) прям классическая "жизнь за царя" ))
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Гы-гы-гы!! А костюмчик-то маловат был)))) Может ****** сляжет, гробик ему красивый сделаем!!!
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Интересно, старикашка по-прежнему развлекается с мальчиками, или ссыт, как обычно?
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Если всё сложится удачно, то Денису Проценко будет присвоено звание Героя Украины.
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Ми всі дуже чекаємо! І після цього у світі на довгі роки запанує мир і стабільність!
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дело в том что в Комунарке был двойник путлера .Вы думаете что зайти в платы в комбенизоне к больным короновирусом кгбист пойдет туда ради пиара ? Я еще тогда заметил что в Комунарку зашел двойник с худым лицом и он подделывал спортивную походку когда шел в боксы ..перед этим я видел сюжет с другим двойником у которого толстая круглая морда
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ладно . посмотрим какой потеть будет...
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ну да расскажите еще кому-нибудь эту сказку .думаете путлер пошел бы в Комунарку когда есть двойник Лікар головної "коронавірусної лікарні" Росії, який контактував із Путіним, заразився COVID-19 - Цензор.НЕТ 2129
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А был бы героем Украины, если бы все пошло так, как надо.
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будем очень надеятся..... вирус не подведи!
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Если Путин умрёт то через год-два про него даже никто и не вспомнит.
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Только в Украине этот день будет выходной.
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У нас такой даже платной больницы нет)
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Якщо Проценко виживе, то в лікарні був двійник пуйла...
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Проценко.) Бывают и такие с украинской фамилией.


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