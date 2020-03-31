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 Капітан китайського балкера помер від коронавірусу, судно пройде карантин в порту Миколаєва, - мер Сенкевич. ФОТОрепортаж

Розташований у Миколаєві Дніпро-Бузький морський порт прийме китайський балкер FENG DE HAI, капітан якого помер від коронавірусу.

Про це повідомив в Facebook мер Миколаєва Олександр Сенкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У соцмережах з'явилася інформація про те, що в Дніпро-Бузький морський порт прямує китайський балкер FENG DE HAI. Кілька днів тому капітан судна помер від коронавірусної інфекції. Це дійсно так. Але приводів для паніки немає - тіло капітана вже не на балкері - його відвантажили ще в Туреччині, а саме судно відправлять на карантин, екіпаж не випустять у місто", - сказав Сенкевич.

Він зазначив, що це стандартна процедура, в порту знають про ситуацію і вживають необхідних заходів.

Зазначимо, що в суботу, 29 березня, турецьке видання denizhaber.net повідомило, що на борту балкера FENG DE HAI (IMO: 9727637, Flag: Hong Kong) китайської компанії COSCO SHIPPING BULK CO LTD помер капітан.

Капітан китайського балкера помер від коронавірусу, судно пройде карантин в порту Миколаєва, - мер Сенкевич 01
Капітан китайського балкера помер від коронавірусу, судно пройде карантин в порту Миколаєва, - мер Сенкевич 02
Капітан китайського балкера помер від коронавірусу, судно пройде карантин в порту Миколаєва, - мер Сенкевич 03
Фото: denizhaber.net


Нагадаємо, станом на ранок 31 березня в Україні зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У Миколаївській області поки не виявлено жодного.

Читайте також: Морякам інших країн заборонили сходити на берег у портах України

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185731
 
 
 Топ коментарі
 
Китай по ушам ездит всем миру, что 3000 погибших от короны
Это походу 3001-вый или вообще неучтенный
Лживая коммунистическая тоталитарная клоака поднявшаяся на деньгах запада
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так говорите китайские методы позволяют победить коронавирус? Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 1362
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Кацап походу? В Николаеве нет морской воды. Там сходятся две реки: Южный Буг и Ингул
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Если ковид выживает в воде, то перекройте воду в оселю и не мойте руки, мало ли Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 2379 вроде как бы на водоканале хлоируют воду и он умирает Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 595
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так ось чому затонув Титанік? Бідний Леонардо Ді Капріо
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А я завжди вірив, що іноплонетяни існують. Але не хочуть давати про себе знати через кацапів Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 3660
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рік правління Армагедона Сцанича Капітан китайського балкера помер від коронавірусу, судно пройде карантин в порту Миколаєва, - мер Сенкевич - Цензор.НЕТ 5306
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якого чорта китайський балкер на карантин в Україну?
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А моск включить?! Судно очевидно прибыло в Николаев на погрузку/разгрузку - это один из основных портов перевалки зерна, масла(Одесса, Николаев,....), а поскольку судно было уже тут, его тормознули на карантин
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ну так завантижити і нехай пливуть нахєр
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так говорите китайские методы позволяют победить коронавирус?
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Китай по ушам ездит всем миру, что 3000 погибших от короны
Это походу 3001-вый или вообще неучтенный
Лживая коммунистическая тоталитарная клоака поднявшаяся на деньгах запада
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если тело забрала Турция...то какого фига они на укарантинили весь...балкер?
зачем нам этот подкидыш...?
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У коронавируса смертность как у гриппа
Это очень распространенный случай, когда капитаны умирают гриппа прямо за штурвалом судна
Нет никакой опасности
Это все заговор мировой закулисы, чтобы продать побольше масок и навариться!
А в Испании в умерших от коронавируса вообще записывают тех кого сбила машина
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Смертность от короновируса раз в 10 выше чем у гриппа, но только из за того, что иммунитет человека с ним еще не встречался, а иммунитет людей 80+ уже просто не способен быстро адаптироваться к новой болячке (в результате организм умирает от осложнений раньше чем иммунитет успеет приспособиться).
Когда основная масса человечества переболеет (по другому никак), то смертность будет на порядок ниже чем от гриппа даже у людей 80+. А пока что смертность от него все же выше
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так выглядит пропуск на берег для экипажа ... зачем их вообще в порт пускать
Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 6673
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Ось, а казав що не знаєш української мови!!! Вже половину написав
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В Украин это образец универсального пропуска , куда хош !
Самая главная бумажка ! С удивительными и волшебными возможностями !
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Давно хотіла спитати, він наче повернувся, але мовчить, там у Маріку один хворіє на корону
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Николаев думал спастись от коронавируса, отсутствием тестов. Но коронавирус подумал, и зашел с другой стороны
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Это первая ласточка китайского чуда, то ли еще будет, а наш бахвалился кит масками.
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COSCO насипний перевізник FENG DE HAI прибув на Стамбульску якірну стоянку Мраморного моря 26 березня з Конакри, Гвінея, прямуючи до Дніпробузького, Україна. Корабель прибув до Стамбула, коли капітан уже помер, пізніше було сказано, що він помер від коронавірусу, хоча в цілій історії абсолютно немає ясності коли він помер, чи під час плавання, чи поки корабель уже був на якорі? Також не відомо коли його виявили зараженим.
Тіло його в труні, вивезли з корабля, щоб перевезти на батьківщину. 28 березня судно відновило плавання, воно пройшло через Босфор, перетнуло Чорне море і стало на якірну стоянку в "Порт Южний" 30 березня. За даними українських джерел, проводиться медичний огляд, ймовірно, корабель буде поставлений під карантин. Згідно з повідомленням Trade Winds з посиланням на заяву COSCO, екіпаж уже отримав чистий стан здоров'я.
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