 Капітан китайського балкера помер від коронавірусу, судно пройде карантин в порту Миколаєва, - мер Сенкевич. ФОТОрепортаж

Про це повідомив в Facebook мер Миколаєва Олександр Сенкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У соцмережах з'явилася інформація про те, що в Дніпро-Бузький морський порт прямує китайський балкер FENG DE HAI. Кілька днів тому капітан судна помер від коронавірусної інфекції. Це дійсно так. Але приводів для паніки немає - тіло капітана вже не на балкері - його відвантажили ще в Туреччині, а саме судно відправлять на карантин, екіпаж не випустять у місто", - сказав Сенкевич.

Він зазначив, що це стандартна процедура, в порту знають про ситуацію і вживають необхідних заходів.

Зазначимо, що в суботу, 29 березня, турецьке видання denizhaber.net повідомило, що на борту балкера FENG DE HAI (IMO: 9727637, Flag: Hong Kong) китайської компанії COSCO SHIPPING BULK CO LTD помер капітан.







Фото: denizhaber.net



Нагадаємо, станом на ранок 31 березня в Україні зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У Миколаївській області поки не виявлено жодного.

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