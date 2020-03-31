 Капітан китайського балкера помер від коронавірусу, судно пройде карантин в порту Миколаєва, - мер Сенкевич. ФОТОрепортаж

Про це повідомив в Facebook мер Миколаєва Олександр Сенкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"У соцмережах з'явилася інформація про те, що в Дніпро-Бузький морський порт прямує китайський балкер FENG DE HAI. Кілька днів тому капітан судна помер від коронавірусної інфекції. Це дійсно так. Але приводів для паніки немає - тіло капітана вже не на балкері - його відвантажили ще в Туреччині, а саме судно відправлять на карантин, екіпаж не випустять у місто", - сказав Сенкевич.
Він зазначив, що це стандартна процедура, в порту знають про ситуацію і вживають необхідних заходів.
Зазначимо, що в суботу, 29 березня, турецьке видання denizhaber.net повідомило, що на борту балкера FENG DE HAI (IMO: 9727637, Flag: Hong Kong) китайської компанії COSCO SHIPPING BULK CO LTD помер капітан.
Нагадаємо, станом на ранок 31 березня в Україні зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У Миколаївській області поки не виявлено жодного.
Это походу 3001-вый или вообще неучтенный
Лживая коммунистическая тоталитарная клоака поднявшаяся на деньгах запада
зачем нам этот подкидыш...?
Это очень распространенный случай, когда капитаны умирают гриппа прямо за штурвалом судна
Нет никакой опасности
Это все заговор мировой закулисы, чтобы продать побольше масок и навариться!
А в Испании в умерших от коронавируса вообще записывают тех кого сбила машина
Когда основная масса человечества переболеет (по другому никак), то смертность будет на порядок ниже чем от гриппа даже у людей 80+. А пока что смертность от него все же выше
Самая главная бумажка ! С удивительными и волшебными возможностями !
Тіло його в труні, вивезли з корабля, щоб перевезти на батьківщину. 28 березня судно відновило плавання, воно пройшло через Босфор, перетнуло Чорне море і стало на якірну стоянку в "Порт Южний" 30 березня. За даними українських джерел, проводиться медичний огляд, ймовірно, корабель буде поставлений під карантин. Згідно з повідомленням Trade Winds з посиланням на заяву COSCO, екіпаж уже отримав чистий стан здоров'я.