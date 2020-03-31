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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:контррозвідка (217) мігранти (253) нелегали (199) СБУ (5446)

 За пів року контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування 6 організованих каналів незаконної натуралізації іноземців в ЄС і Україні. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України за пів року викрили та припинили функціонування 6-ти організованих каналів незаконної натуралізації в країнах Євросоюзу, а також протиправної легалізації в Україні іноземців, насамперед з країн так званого "міграційного ризику".

Оперативники спецслужби встановили та не допустили отримання у протиправний спосіб паспортів країн ЄС понад 2-ма тисячами осіб з числа громадян Росії, Республіки Білорусь, Молдови, мешканців так званих Придністров’я, ОРДЛО та інших, повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Служба викрила понад 40 іноземних громадян, які причетні до незаконних оборудок з оформлення паспортів країн Євросоюзу.

Також за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини, ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень двох іноземних дипломатів.

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За пів року контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування 6 організованих каналів незаконної натуралізації іноземців в ЄС і Україні 01
За пів року контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування 6 організованих каналів незаконної натуралізації іноземців в ЄС і Україні 02
За пів року контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування 6 організованих каналів незаконної натуралізації іноземців в ЄС і Україні 03
За пів року контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування 6 організованих каналів незаконної натуралізації іноземців в ЄС і Україні 04
За пів року контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування 6 організованих каналів незаконної натуралізації іноземців в ЄС і Україні 05
За пів року контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування 6 організованих каналів незаконної натуралізації іноземців в ЄС і Україні 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185717
 
   
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Да, что там те каналы.
ВЕСНА ПРИШЛА! САЖАТЬ НАДО.
Вон и Лерос доказательства выложил.
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Где то читал Леросу до 8 грозят, если посадят - это тоже запишеться в выполнение обещании? Ведь не сказали каго и куда.
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тут на цензоре, статья что вместо того чтоб разоблачителю 10% вознаграждение иму грозят с тюремным заключением
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Аааа, ну я это читал. За пів року контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування 6 організованих каналів незаконної натуралізації іноземців в ЄС і Україні - Цензор.НЕТ 2118
Ермак потребовал чтобы СБУ возбудило уголовное дело против Лероса. Представляем как ржало СБУ. Но дело возбудило по ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
Компетентные люди говорят шо таки глухарь полный.
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очень хочеться узнать - дипломаты каких стран причастны, есть у кого то инфо об этом!
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а та цыфра на фото 40010 - это столько нелегальных документов? ах да, надеюсь, их всех наидёт, лишят гражданства и департирует обратно с запретом вьехать в ЕС на 50 лет.
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