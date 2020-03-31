 За пів року контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування 6 організованих каналів незаконної натуралізації іноземців в ЄС і Україні. ФОТО

Оперативники спецслужби встановили та не допустили отримання у протиправний спосіб паспортів країн ЄС понад 2-ма тисячами осіб з числа громадян Росії, Республіки Білорусь, Молдови, мешканців так званих Придністров’я, ОРДЛО та інших, повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Служба викрила понад 40 іноземних громадян, які причетні до незаконних оборудок з оформлення паспортів країн Євросоюзу.
Також за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські зносини, ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень двох іноземних дипломатів.
ВЕСНА ПРИШЛА! САЖАТЬ НАДО.
Вон и Лерос доказательства выложил.
Ермак потребовал чтобы СБУ возбудило уголовное дело против Лероса. Представляем как ржало СБУ. Но дело возбудило по ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
Компетентные люди говорят шо таки глухарь полный.