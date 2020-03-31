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 На місці випаленого лісу біля станції метро "Лісова" у Києві висадили нові дерева. ФОТОрепортаж

На місці випаленого лісу біля метро "Лісова" висадили нові зелені насадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА в Facebook.

"У 57-му кварталі Дніпровського лісництва КП "Дарницьке" ЛПГ буде висаджено 37 крупномірних дерев (висотою близько 2м), серед яких клен, липа та сумах. Роботи пройдуть на ділянці 0,8 га, де сталася пожежа два роки тому. Попередньо тут вже висаджені сіянці сосни та дуба", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що восени 2018 року на цій території невідомі знищили близько 300 півсторічних. Тоді фахівці КО "Київзеленбуд" обстежили всохлі дерева і практично на кожному з них виявили отвори, прикриті незрозумілою зеленою замазкою. Вони припустили, що в ці дірки було залито хімречовину, яка і вбила рослини. А на початку вересня 2019 року понівечений ліс постраждав від сильної пожежі.

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На місці випаленого лісу біля станції метро Лісова у Києві висадили нові дерева 01
На місці випаленого лісу біля станції метро Лісова у Києві висадили нові дерева 02
На місці випаленого лісу біля станції метро Лісова у Києві висадили нові дерева 03
На місці випаленого лісу біля станції метро Лісова у Києві висадили нові дерева 04
На місці випаленого лісу біля станції метро Лісова у Києві висадили нові дерева 05
На місці випаленого лісу біля станції метро Лісова у Києві висадили нові дерева 06
На місці випаленого лісу біля станції метро Лісова у Києві висадили нові дерева 07

Фото: Управління екології та природних ресурсів КМДА / Facebook

На місці випаленого лісу біля станції метро Лісова у Києві висадили нові дерева 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185706
 
   
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Странно, что не дома. Обычно в таких случаях высаживают дома.
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что бы местному бомонду в кепариках с семками было где побухать, а капюшонам было где пустить по вене афганский бульон без палева ? правильно, нечего по параднякамобосцаным тусовки устраивать !
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Что за херню они сажают?? Это же Сумах оленерогий...поросль дает такую...что через три года там будет не проити...
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местный бомонд сменит кепарики на сомбреро, а выкидухи и бабочки на мачете, и вырубит джунгли. не волнуйтесь. им же где то тусить надо )))
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А говорите работы нет. Разгребайте дерьмо что у вас дома. Занимайтесь строительством домов, дорог, посадкой деревьев и тд. Для етого сейчас все козыри на руках. И бесплатная нефть и дешевая рабочая сила. Не работает только офисный планктон и прочие глисты общества
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Там було дике бажання будувати різні торгові площі, будинки... А потім Кличко пограбував там приватних підприємців, бо зламали кіоски за відсутності власників та забрали товар... Тепер після нового ринку все стало тихіше.
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Чому невідомі. Судячи з фото, неподалік строять будинки, мабуть місце підготували.
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Сумах посадили. Красунчики. На месте выжженного леса возле станции метро "Лесная" в Киеве высадили новые деревья - Цензор.НЕТ 1480 Красиве дерево і з сюрпризом
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І у чому "сюрприз"? Я, просто, дубив у відварі його листя хутро...
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В хащах, які він утворює. Потійна боротьба з паростками. А так ... красиве дерево. Тінь ажурна, китиці бордові. Романтика
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Місце гарне, рядом метро, мабуть хтось пригледів під торговий центр або житлові будинки. Там біля зупинки автобуса є фундамент під забудову. Пару років назад читав в інтернеті, що то московський патріархат збирався будувати монастир, але Київрада скасувала дозвіл на ту ділянку під забудову.
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Я б теж би дерева краще зараз садив ніж в квартирі сидіти.))
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