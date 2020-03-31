 На місці випаленого лісу біля станції метро "Лісова" у Києві висадили нові дерева. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА в Facebook.

"У 57-му кварталі Дніпровського лісництва КП "Дарницьке" ЛПГ буде висаджено 37 крупномірних дерев (висотою близько 2м), серед яких клен, липа та сумах. Роботи пройдуть на ділянці 0,8 га, де сталася пожежа два роки тому. Попередньо тут вже висаджені сіянці сосни та дуба", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що восени 2018 року на цій території невідомі знищили близько 300 півсторічних. Тоді фахівці КО "Київзеленбуд" обстежили всохлі дерева і практично на кожному з них виявили отвори, прикриті незрозумілою зеленою замазкою. Вони припустили, що в ці дірки було залито хімречовину, яка і вбила рослини. А на початку вересня 2019 року понівечений ліс постраждав від сильної пожежі.

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Фото: Управління екології та природних ресурсів КМДА / Facebook