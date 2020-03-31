 П'яний поліцейський врізався в дерево на Кіровоградщині, його 19-річна пасажирка загинула, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
24-річний працівник одного з відділень Долинського відділу поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, перебуваючи за кермом автомобіля Ford у стані алкогольного сп’яніння, врізався у дерево. Унаслідок зіткнення 19-річна пасажирка від травм загинула на місці ДТП, водій доставлений до лікарні.
У разі доведення вини винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 31 березня 2020 року у Кіровоградській області (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
(все одно вона вже мертва, а п'яного сміття зрозуміти і пробачити)
ДТП, курсантов МВД вывезли на практику, показать как нужно оформлять...
иснтруктор :
курсанты ! прошу обратить внимание ! мужчина водитель - был пристегнут, медики оказывают ему первую помощь. он в шоке, но жив ! а вот его пасажирка - не была пристегнута ! вылетела через лобовое стекло, и валяется через 10 метров, с чьим то членом во рту !
В одно прекрасное утро парень решил порадовать свою девушку: встал пораньше и начал готовить ей завтрак - блины. Подружка в это время проснулась, зашла на кухню и увидела, как ее заботливый бойфренд старается. Решила его отблагодарить, сделав минет прямо на кухне. Итак, она подходит к нему, расстегивает штаны и приступает к делу. Чувак захотел выпендриться перед девчонкой и сделать как в кино или рекламе - подкинуть блин высоко в воздух и потом поймать его сковородой. Как вы поняли, ничем хорошим это не кончилось.
Итак, он подкидывает блин, но... разумеется, поймать его не может. Горячий блин падает прямо на спину девушке. Она от такой неожиданности и дикой боли вгрызается парню в член. От такого сюрприза он в свою очередь, ничего не соображая, бьет девушку по голове раскаленной сковородой.
Итог: у него полуоткушенный пенис, у нее тяжелая черепо-мозговая травма плюс ожоги...
Вот полицейские с горя и пьют. У них тоже безработица.
Расстрелять! Или лучше повесить на этом дереве?
"ЧП случилось вечером в субботу, 28 марта, в Шевченковском районе Запорожья по улице Муравченко.
Так, в квартире выпивали 33-летний мужчина и 23-летняя девушка.
После между ними возник конфликт и мужчина ударил свою оппонентку. Затем он изнасиловал девушку, сообщает портал "Вместе", ссылаясь на свои источники.
Как оказалось, оба фигуранта - слушатели Запорожского центра первичной подготовки "Академия полиции" ДДУВС и находятся в звании рядовых. Пострадавшая - оперуполномоченная из Днепропетровской области, а обвиняемый ею в изнасиловании мужчина - оперуполномоченный из Донецкой области.
Сообщается, что в Запорожье они проходили первичную подготовку и на время карантина должны были вернуться в расположение своих частей. Почему слушатели остались в Запорожье и нарушили приказ - неизвестно.
По данному факту было возбуждено уголовное производство, ведется следствие.
В пресс-службе Нацполиции в Запорожской области отказались комментировать инцидент."
Будні в відомстві Авакова. А так,да,розкриття підвищується,злочинність зменшується....