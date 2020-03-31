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Все про:ДТП (2824) Кіровоградщина (193) смерть (3982) ДБР (970)

 П'яний поліцейський врізався в дерево на Кіровоградщині, його 19-річна пасажирка загинула, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області 24-річний поліцейський, перебуваючи в нетверезому стані, врізався на автомобілі в дерево, 19-річна пасажирка загинула, самого правоохоронця доставлено в лікарню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

24-річний працівник одного з відділень Долинського відділу поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, перебуваючи за кермом автомобіля Ford у стані алкогольного сп’яніння, врізався у дерево. Унаслідок зіткнення 19-річна пасажирка від травм загинула на місці ДТП, водій доставлений до лікарні.

У разі доведення вини винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 31 березня 2020 року у Кіровоградській області (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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Пяний поліцейський врізався в дерево на Кіровоградщині, його 19-річна пасажирка загинула, - ДБР 01
Пяний поліцейський врізався в дерево на Кіровоградщині, його 19-річна пасажирка загинула, - ДБР 02
Пяний поліцейський врізався в дерево на Кіровоградщині, його 19-річна пасажирка загинула, - ДБР 03
Пяний поліцейський врізався в дерево на Кіровоградщині, його 19-річна пасажирка загинула, - ДБР 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185705
 
   
 Топ коментарі
 
У нас тільки зелене лайно не бачить що поліція сабакова давно перетворилась в ОЗУ, банду яким все дозволено..У зеленого був шанс стати президентом України а ле він вибрав друге, стати ганьбою..Прийде час і Сабаков разом з зеленим лайном буде відповідати.
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До карантину найбільш напружені дні були з п'ятниці по неділю, а тепер п'ють увесь тиждень.
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До карантину найбільш напружені дні були з п'ятниці по неділю, а тепер п'ють увесь тиждень.
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У нас тільки зелене лайно не бачить що поліція сабакова давно перетворилась в ОЗУ, банду яким все дозволено..У зеленого був шанс стати президентом України а ле він вибрав друге, стати ганьбою..Прийде час і Сабаков разом з зеленим лайном буде відповідати.
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а до этих полицейских кто был , "ангелы" в форме ?
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да точно такие же были, только селфи делать неумели и пользоваться инстаграмом )))
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А чому ти мовчав під час подій під ВР 31 серпня 2015 та 3 березня 2017 ? Тоді тобі Аваков подобався?
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че вы на него наехали ? он изобрел вакцину от коровавируса ! напился вакцины до усирачки что бы протестировать ее на себе, и выявил побочный эфект - сильное опьянение. понял что пока что эту вайкцину можно употреблять за рулем только фокус группе у которой есть корочки мусоров, прокурорских, судей и депутатов, потому что остальным холопам за употребление вакцины надо выписывать штраф и отбирать водительское удостоверение что бы избежать побочных эфектов ! шнобелевскую премию ему !
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Коли він встиг накосити за 10000грн в місяць на такий Форд?
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ну а что особенного в этом форде ? машина самая обычная, водитель только дебил.
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это у вас в Польше полицейские на Матизах, а у нас в Европе полициянты с шалав... на фордах катаются!)))
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Та на матісах не катаються, бо тут машини дешево коштують. Якраз таки Форди такі і **********.
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Виновато дерево. На х...... доказывать вину не трезвого полицейского. Дерево пустить на топку.
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Як варіант, винувата дівка - вирішила бойфрендові за кермом зробити blowjob, ото він з керуванням і не впорався
(все одно вона вже мертва, а п'яного сміття зрозуміти і пробачити)
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о том как важно пристегиваться за рулем :

ДТП, курсантов МВД вывезли на практику, показать как нужно оформлять...

иснтруктор :

курсанты ! прошу обратить внимание ! мужчина водитель - был пристегнут, медики оказывают ему первую помощь. он в шоке, но жив ! а вот его пасажирка - не была пристегнута ! вылетела через лобовое стекло, и валяется через 10 метров, с чьим то членом во рту !
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Не, она была в маске, карантин. А карантин святое.
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ну если она была в карнавальной маске с перьями и стрингах, как в рио де жанеро - то конечно - все ок )))
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Это бренд депутатов, а вот трусы 68 размера да,голова пролезла в халошу и соси.
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а вы не думаете что он потерял управление, когда машина попала в ********** и соска ему член откусила ? во всем виноват автодор !
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)))))) згадав класичну байку про одночасне отримання важких тілесних ушкоджень:

В одно прекрасное утро парень решил порадовать свою девушку: встал пораньше и начал готовить ей завтрак - блины. Подружка в это время проснулась, зашла на кухню и увидела, как ее заботливый бойфренд старается. Решила его отблагодарить, сделав минет прямо на кухне. Итак, она подходит к нему, расстегивает штаны и приступает к делу. Чувак захотел выпендриться перед девчонкой и сделать как в кино или рекламе - подкинуть блин высоко в воздух и потом поймать его сковородой. Как вы поняли, ничем хорошим это не кончилось.
Итак, он подкидывает блин, но... разумеется, поймать его не может. Горячий блин падает прямо на спину девушке. Она от такой неожиданности и дикой боли вгрызается парню в член. От такого сюрприза он в свою очередь, ничего не соображая, бьет девушку по голове раскаленной сковородой.

Итог: у него полуоткушенный пенис, у нее тяжелая черепо-мозговая травма плюс ожоги...
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Вот к чему приводит карантин. Все сидят тихонько дома, никто НЕ нарушает.
Вот полицейские с горя и пьют. У них тоже безработица.
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don't drink and drive - first drink then drive... не нужно принимать буквально.
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Цензор нагло врет ! Не может полиционер сесть пьяным за руль. Там тестирование самое серьезное , серьезнее чем у космонавтов. И отбирают туда лучших из лучших представителей народа Украины. Высококультурных, и высокоморальных принципов людей, которые себе этого не позволят, даже в самом далеком от столицы селе, на пять хат. Пьяный полицейский врезался в дерево на Кировоградщине, его 19-летняя пассажирка погибла, - ГБР - Цензор.НЕТ 5842
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Головне,що міністр ВС не при чому.Воно думкою про карантин зайняте. Пьяный полицейский врезался в дерево на Кировоградщине, его 19-летняя пассажирка погибла, - ГБР - Цензор.НЕТ 8397
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Опять рехвормированная полюция Авакова. Хорошо хоть люди не погибли.
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"В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы ..." А что , у полиции есть сомнения, кто виновник ? Хотя, виноватым может оказаться дерево.....Или погибшая пассажирка....
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ага - вентилятор попал в карбюратор и повредил коробку скоростей...
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И нахрена его в больницу... пусть бы так сконал да и все.
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Пьяный мент-убийца.
Расстрелять! Или лучше повесить на этом дереве?
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Мы платим налоги чтоб мусора бухали избивали и убивали
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Звичайні мєнтовські розваги.Як в суботу, в Запоріжжі.ОПЄР ЗґВАЛТУВАВ ОПЄРА

"ЧП случилось вечером в субботу, 28 марта, в Шевченковском районе Запорожья по улице Муравченко.
Так, в квартире выпивали 33-летний мужчина и 23-летняя девушка.
После между ними возник конфликт и мужчина ударил свою оппонентку. Затем он изнасиловал девушку, сообщает портал "Вместе", ссылаясь на свои источники.
Как оказалось, оба фигуранта - слушатели Запорожского центра первичной подготовки "Академия полиции" ДДУВС и находятся в звании рядовых. Пострадавшая - оперуполномоченная из Днепропетровской области, а обвиняемый ею в изнасиловании мужчина - оперуполномоченный из Донецкой области.
Сообщается, что в Запорожье они проходили первичную подготовку и на время карантина должны были вернуться в расположение своих частей. Почему слушатели остались в Запорожье и нарушили приказ - неизвестно.
По данному факту было возбуждено уголовное производство, ведется следствие.
В пресс-службе Нацполиции в Запорожской области отказались комментировать инцидент."
Будні в відомстві Авакова. А так,да,розкриття підвищується,злочинність зменшується....
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Там на Донбасі війна, кожного дня поранені, бувають вбиті, а поліцейські, правда окремі, без совісті випивають і порушують. І тачка не дешева, і дівчину вчив. А ще ніхто коронавірус не відігнав. Чому стільки багато негатива в поліції? А тому, що пан Рюкзаков "рамси попутав", розбили всі машина, які дали японці, отримали нові,і ті добивають, маса злочинів і фальсифікацій, а він не тоне. Бо навіщо йому ті злочини і дисципліна, він весь в політиці.
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Пьяные менты за рулём- обычное дело. Девочки, не садитесь в машины к ментам, опасно для жизни!
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Девочку жалко, его дурака, НЕТ. Милые женщины и девушки, не общайтесь с мусорней вообще. Они реально токсичные.
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А навіщо таке писати. Мова йде за одного поліцейського, який напився і таке витворив. Мова йде за йоно керівника Рюкзакова, який валить, а не допомагає поліції, втягнув її у "замовняк". А основна маса виконує свої обов*язки, кожного дня виконують різні вказівки. Також, як інше населення не захищено від коронавіруса, бо маски їм видають на день, а потрібно міняти кожні 2-3 години. І вони не сидять вдома, а на вулиці. Не збивайте всіх в одну купу.
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а остановится на 5 сладких минут у пьяного мента мозгов конечно не хватило....
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я уже писал что менты составляют 80% пьяных и других дтп, если посчитать колличество их и обычных водителей. реакции ************ министра, ноль
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Вот тварь мусорская ,ездить еще не научился,а девку жалко,еще многим могла счастье составить....
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Отже тварюка чого ти саме живим лишилося ? незаміний міністр Аваков коли хоч поліція буде дотримуватись якихось правил ?
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