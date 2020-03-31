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Все про:депутат (1155) Казанський Денис (156) ринок землі (139)

 Нардеп Колихаєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський. ФОТО

Народний депутат з групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв послідовно виступає проти продажу землі, але при цьому є великим латифундистом.

Про це пише журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки минулого року депутат Колихаєв став власником 11 земельних ділянок загальною площею під сотню гектарів. Це офіційна, відкрита інформація. Срездній розмір цих ділянок 6-8 Га. Тобто, це звичайнісінькі земельні паї, які противник продажу землі якимось чином отримав у власність", - зазначає Казанський.

ственность", - отмечает Казанский.Нардеп Колихаєв, який виступає проти ринку землі, отримав у спадок під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський 01

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Журналіст підкреслює, що хитрість придбання землі через заборону на її продаж криється в другій частині декларації нардепа, там, де вказані доходи і подарунки.

"У цьому розділі ми бачимо, що депутат цілих 10 разів отримував спадок від різних, ніяк не пов'язаних з ним людей. Тобто, застосовувалася відома і відпрацьована в Україні схема, коли земля просто оформлялася манівцями в обхід мораторію на продаж", - пише Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи зареєстрували проєкти постанов про скасування ухвалення Радою закону про ринок землі: його підписання поки заблоковано

"Ось так це і працює ... Продавати землю не можна, а купувати можна. Чим і користуються всякі пройдисвіти, які продовжують вішати лохам локшину на вуха про те, що не можна "продавати землю-матінку"", - резюмує журналіст.

Нардеп Колихаєв, який виступає проти ринку землі, отримав у спадок під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський 02

Нардеп Колихаєв, який виступає проти ринку землі, отримав у спадок під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський 03
Нардеп Колихаєв, який виступає проти ринку землі, отримав у спадок під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185646
 
   
 Топ коментарі
 
жаль, об этой пословице забыли 73% мудрого нарида
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жаль, об этой пословице забыли 73% мудрого нарида
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Уже новая методичка поступила для тех кто в карантине 73%+Петя+Вакарчук.Надо было бабку жюльку вам выбирать та *********.
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Да таких чмо полным полно во фракциях опзж и бют,включая Бениных отморозков.
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Если сотня гектаров это крупный латифундист, то как тогда этот писака назовет нашего дорогого Петра Алексеевича, у которого в 1000 раз больше?
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Не не, вы шо! Если голосовал за, тогда не латифундист
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Да, да, латифундист да ещё и седой!
И при чём тут голосование товарища ПКолыхаева?
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Ніяк не назве, різні речі абсолютно. Оренда і власність! Але ж ти і сам розумієш, просто ******
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если говоришь постоянно Мова Армія Томос то можно 100 000 га земли отхапать)))
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Лучше бы родственников мушака проверили и тех лобби ТОВ кто за этот рынок, втч пороха
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Куба, КНДР, Конго, Венесуела, Таджикістан, Україна - так цей список виглядав ще вчора🤦‍♂️
Тепер нас у цьому списку просунутих заможних розвинутих демократичних країн немає!!!
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Забула ще одну "відсталу" країну- Ізраїль
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Ну что где смена мудаков пишущих о "ширке" СН+ЕС+Голос и святой Йуле-бессеребринице ?
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ЗЯТЬ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО КУПИВ ВЕЛИЧЕЗНУ ДІЛЯНКУ ЗЕМЛІ НА ТРАСІ КИЇВ-ОДЕСА (ВІДЕО)47 гектарів під комерційне будівництво обійшлися Чечоткін в 175 мільйонів гривень.Баба Жулька ще та https://ukrainians.today/zyat-yuliyi-tymoshenko-kupyv-velycheznu-dilyanku-zemli-na-trasi-kyyiv-odesa-fideo/?fbclid=IwAR0M6ATNlJtxE_nyR4jGN71SPBvIhYaWNxUlio5dnPTLdj57zxJCWQHFFm0
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господи бедная наша Украина, из страны сделали базар
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Песков переспал с Путлером и заразил ВИЧ и Коронавирусом.Бедная РАБссиия.. не СПИ с кем попало...
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Отобрать нахр-н. А то у нас основные "радетели" за бедный безземельный люд, это те у кого этой земли не меряно под одни только усадьбы, дворцы, виллы и угодья. ( или боятся что проверка установит, что земелька украинская уже давно распродана, раздарена, разделена)
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Лев Лещенко целовал Пескова,песков Путлера...капец...бедная фигуристка Пескова...Танька Навка...
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Не все в мире измеряется деньгами и (сверх)прибылью.
Олигархизация и монополизация рынка приводит к подорожанию товаров и услуг для потребителя. Тем более в нашей стране сейчас - во время засилья коррупции и фактического отсутствия справедливой правоохранительной и судебной системы, отсутствия гарантии частной собственности, монополизации и олигархизации.
Принцип работы монополистического капитализма: укрупняйся, пока не уничтожишь всё вокруг, а после чего к тебе вынуждены будут идти за нищенскую з/п, а потом можно и уже прибыль грести.
!
Есть и социальная функция данного закона в эпоху безработицы.
Для сохранения занятости на селе, развитии конкурентного рынка и недопущения скупания земли за бесценок различного рода спекулянтами-перекупщиками, и чтобы создать новый массовый класс фермеров и, следовательно, отдать землю только тем, кто сможет ее обрабатывать, - я поддерживаю мнение существующих сегодня фермеров, которые за то, чтобы максимальное количество земли у одного собственника было не более 100 гектар.
Не больше.
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ти під всіми новинами свою муйню копіпастиш?
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Каждому олегарху 500 гиткаров,а дважды президенту УКРАИНЫ Данилычу миллион гектаров...ЗАСЛУЖИЛ... Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4790 Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4790 Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4790
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Комуняки терзают Украину!!! Эти твари выжали все соки о ограбили всех!!!!
Надеюсь этот коричневый вирус будет уничтожен, по всему миру!!!!
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Саме тому, що він позазаконим способом отримав оці сто гектар - він проти ринку ріллі. Адже, коли буде запущено ринок - будуть і відповідні високі податки на ріллю. А поки що - копійки... Може здавати в оренду...
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вы еще про жулю правду раскройте - там на родственничках тоже ого-го....
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Днепровская Мафия круче Донецкой..
Кучма,Пинчук,Коломойский,Юля нищета,..дальше не скажу... кто...
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Абсолютно справедливий висновок-епілог Дениса "Только ни Тимошенко, ни Шуфрич, ни какой другой проходимец, ревущий сейчас о том, что нельзя продавать землю, не расскажут вам про таких "депутатов Колыхаевых", в интересах которых они на самом деле работают. Все сторонники моратория будут делать вид, что этих схем не существует. И депутат Колыхаев, как мы видим, самый первый из них. Потому что промутить пай по мутной схеме, за копейки - оно ж конечно выгоднее, чем купить по рыночной цене."
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Черенз пару тройку месяцев сюда ломанутся РАБссиянцы ..от калмыков и чеченов с татарами..драпать будут быстрее ракеты...вы готовы принять братьев РЮССКАГА МИРА?????? Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4763 Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4763 Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4763
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Не сри в колодец,когда через год вдруг пить захочешь...
Крысы КГБэшные...
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Отобрать и национализировать, а ему запретить работать в аграрном секторе на 49 лет.
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Це розповсюджена схема дерибану землі за безцінь. Є ще одна схема: власник паю здає в оренду землю на 49 років і зразу отримує всю суму вартості земельної ділянки згідно нормативної оцінки землі, яку проводить місцева державна адміністрація. Нормативна вартість землі - це не ринкова вартість, вона набагато нижча від ринкової, якої ніхто не знає, бо немає ринку землі. Одночасно власник підписує договір продажу землі без указання дати. Ці всі документи включно з актом на право власності на землю забирає орендар і коли дозволять офіційно продавати землю, він проставить у договорі дату і оформить через свого нотаріуса. А до того часу він законно користується ділянкою, яку передав йому власник у оренду на 49 років. Чи проживе власник паю 49 років, якщо йому під 60 питання теж відкрите. А якщо помре, то без акту на право власності спадкоємець не зможе оформити спадщину на цю ділянку. А коли ділянка нічия то той хто її обробляє протягом 10 років має законне право оформити її на себе.
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Взял кусочек украинской земли,ну типа 6 соток,отдам 3 сотки Северному тюленю,остальное Белому медведю...,она намного чище Шариковского БЫДЛА...,и Швондерского НАДСМОТРА...
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Зачем так сложно?
Берёшь под свой участок кредит на сумму его стоимости под залог этого участка и не возвращаешь.
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А сільки земельки у пана Медведчука? Ніхто ніколи про нього не згадує. А він забрав і скупив різними способами вже половину земель на Поділлі і в Западній Україні. Одна його компанія "Сварог" позабирала все, що тільки можна було забрати. Крім своїх земель і паїв, обробляють захоплені невитребувані і резервні землі. То навіщо їм ринок землі. І головне, що в казну не платять за ці землі і ломаного гроша.
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Ця фракція має гарну назву "ЗА МАЙБУТЄ", але в кінці забули добавити слова Коломойського і фракції)))
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крупный латифундист?...а яким же словом обізвати того . що має 200 000 га?...може прокурор підскаже...
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