 Нардеп Колихаєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський. ФОТО

Про це пише журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки минулого року депутат Колихаєв став власником 11 земельних ділянок загальною площею під сотню гектарів. Це офіційна, відкрита інформація. Срездній розмір цих ділянок 6-8 Га. Тобто, це звичайнісінькі земельні паї, які противник продажу землі якимось чином отримав у власність", - зазначає Казанський.

ственность", - отмечает Казанский.

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Журналіст підкреслює, що хитрість придбання землі через заборону на її продаж криється в другій частині декларації нардепа, там, де вказані доходи і подарунки.

"У цьому розділі ми бачимо, що депутат цілих 10 разів отримував спадок від різних, ніяк не пов'язаних з ним людей. Тобто, застосовувалася відома і відпрацьована в Україні схема, коли земля просто оформлялася манівцями в обхід мораторію на продаж", - пише Казанський.

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"Ось так це і працює ... Продавати землю не можна, а купувати можна. Чим і користуються всякі пройдисвіти, які продовжують вішати лохам локшину на вуха про те, що не можна "продавати землю-матінку"", - резюмує журналіст.



