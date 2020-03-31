 Нардеп Колихаєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський. ФОТО

Про це пише журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Тільки минулого року депутат Колихаєв став власником 11 земельних ділянок загальною площею під сотню гектарів. Це офіційна, відкрита інформація. Срездній розмір цих ділянок 6-8 Га. Тобто, це звичайнісінькі земельні паї, які противник продажу землі якимось чином отримав у власність", - зазначає Казанський.
ственность", - отмечает Казанский.
Журналіст підкреслює, що хитрість придбання землі через заборону на її продаж криється в другій частині декларації нардепа, там, де вказані доходи і подарунки.
"У цьому розділі ми бачимо, що депутат цілих 10 разів отримував спадок від різних, ніяк не пов'язаних з ним людей. Тобто, застосовувалася відома і відпрацьована в Україні схема, коли земля просто оформлялася манівцями в обхід мораторію на продаж", - пише Казанський.
"Ось так це і працює ... Продавати землю не можна, а купувати можна. Чим і користуються всякі пройдисвіти, які продовжують вішати лохам локшину на вуха про те, що не можна "продавати землю-матінку"", - резюмує журналіст.
И при чём тут голосование товарища
ПКолыхаева?
Тепер нас у цьому списку просунутих заможних розвинутих демократичних країн немає!!!
Олигархизация и монополизация рынка приводит к подорожанию товаров и услуг для потребителя. Тем более в нашей стране сейчас - во время засилья коррупции и фактического отсутствия справедливой правоохранительной и судебной системы, отсутствия гарантии частной собственности, монополизации и олигархизации.
Принцип работы монополистического капитализма: укрупняйся, пока не уничтожишь всё вокруг, а после чего к тебе вынуждены будут идти за нищенскую з/п, а потом можно и уже прибыль грести.
!
Есть и социальная функция данного закона в эпоху безработицы.
Для сохранения занятости на селе, развитии конкурентного рынка и недопущения скупания земли за бесценок различного рода спекулянтами-перекупщиками, и чтобы создать новый массовый класс фермеров и, следовательно, отдать землю только тем, кто сможет ее обрабатывать, - я поддерживаю мнение существующих сегодня фермеров, которые за то, чтобы максимальное количество земли у одного собственника было не более 100 гектар.
Не больше.
Надеюсь этот коричневый вирус будет уничтожен, по всему миру!!!!
Кучма,Пинчук,Коломойский,Юля нищета,..дальше не скажу... кто...
Крысы КГБэшные...
Берёшь под свой участок кредит на сумму его стоимости под залог этого участка и не возвращаешь.