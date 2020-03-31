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 Концерт-хол у Роттердамі, де мало відбутися Євробачення, використовують для хворих на коронавірус. ФОТОрепортаж

Із понеділка концерт-хол Ahoy у Роттердамі, де мало відбутися Євробачення, почали переобладнувати для приймання пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що було встановлено перші 88 із 680 лікарняних ліжок.

Концерт-хол у Роттердамі, де мало відбутися Євробачення, використовують для хворих на коронавірус 01
Концерт-хол у Роттердамі, де мало відбутися Євробачення, використовують для хворих на коронавірус 02
Концерт-хол у Роттердамі, де мало відбутися Євробачення, використовують для хворих на коронавірус 03
Концерт-хол у Роттердамі, де мало відбутися Євробачення, використовують для хворих на коронавірус 04

Ahoy почнуть використовувати як тимчасовий госпіталь із середини квітня. Це має допомогти знизити навантаження на лікарні в Нідерландах, де кількість заражених коронавірусною інфекцією стрімко зросла з моменту повідомлення про перший випадок 27 лютого.

Станом на вівторок у країні зареєстровано 11 817 підтверджених випадків зараження коронавірусом, з яких 865 летальних.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3185630
 
   
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Экономика "восстановится" так бойко, что этот холл понадобится для бараков для безработных.
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