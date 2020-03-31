 Концерт-хол у Роттердамі, де мало відбутися Євробачення, використовують для хворих на коронавірус. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що було встановлено перші 88 із 680 лікарняних ліжок.









Ahoy почнуть використовувати як тимчасовий госпіталь із середини квітня. Це має допомогти знизити навантаження на лікарні в Нідерландах, де кількість заражених коронавірусною інфекцією стрімко зросла з моменту повідомлення про перший випадок 27 лютого.

Станом на вівторок у країні зареєстровано 11 817 підтверджених випадків зараження коронавірусом, з яких 865 летальних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії від коронавірусу померли 63 лікарі